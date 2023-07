MONTRÉAL, le 28 juill. 2023 /CNW/ - La chaîne d'épicerie asiatique, T&T Supermarché, est heureuse d'annoncer sa collaboration excitante avec Marché de nuit asiatique, le très attendu marché de nuit asiatique annuel de Montréal. Le partenariat promet d'offrir une expérience vraiment inoubliable à tous les participants, combinant l'atmosphère dynamique du marché de nuit avec la commodité et la variété des offres exceptionnelles de T&T Supermarché.

Le premier marché de nuit asiatique au T&T supermarché (Groupe CNW/T&T Supermarché)

Prévu du 17 au 20 août, le Marché de nuit asiatique T&T transformera le site du magasin T&T Supermarché de Montréal, dans l'arrondissement Saint-Laurent, en un centre animé de culture, de cuisine de rue et de divertissement asiatique. L'édition de cette année marque une étape importante, car elle rassemble deux entités bien-aimées pour créer un événement unique dans la ville. Au Marché de nuit asiatique cette année, la promotion innovante de Hiotto AI fournira des informations aux commerçants sur vos appareils mobiles, facilitant ainsi la navigation au sein de l'événement.

Dans le cadre de son engagement à promouvoir la conscience environnementale, l'événement s'associera à Bo, une startup québécoise locale, pour un programme pilote visant à fournir des solutions d'emballage alimentaire réutilisables pour les événements en plein air afin de passer des produits à usage unique et de sensibiliser à des pratiques plus durables.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec le Marché de nuit asiatique pour apporter la remarquable culture du marché nocturne de l'Asie à Montréal, une ville reconnue pour son amour et son appréciation de la gastronomie, a déclaré Tina Lee, cheffe de la direction de T&T Supermarché. En tant que passionnés de cuisine, nous prenons conscience de la magie qui se produit lorsque les gens se réunissent pour partager les saveurs et la richesse des différentes cuisines. Le plus beau dans tout ça, c'est que lorsque vous découvrez un plat que vous aimez, vous pouvez vous rendre directement chez T&T et acheter les ingrédients pour le recréer chez vous! Que vous soyez à la recherche d'ingrédients authentiques et frais ou d'inspiration culinaire, T&T est là pour vous toute l'année. Il s'agit d'une expérience inoubliable, alors marquez vos calendriers, rassemblez vos proches et joignez-vous à nous pour une aventure gastronomique. »

Selon la fondatrice du Marché de nuit asiatique à Montréal, Yifang Eva Hu, « Nous sommes très heureux de collaborer avec T&T Supermarché et d'offrir une expérience extraordinaire de marché de nuit à Montréal. Ce partenariat nous permet de mettre en valeur la riche diversité de la culture, des délices culinaires et des traditions vivantes asiatiques auprès d'un plus grand public. »

Les points saillants de la collaboration comprennent :

Des délices gastronomiques : Préparez-vous à vivre une aventure culinaire à travers les saveurs alléchantes de l'Asie. T&T Supermarché mettra en vedette un éventail de kiosques de cuisine de rue comprenant des plats authentiques et délicieux provenant de diverses régions. Les participants peuvent savourer des mets appétissants qui symbolisent l'essence de la cuisine asiatique, des dumplings aromatiques aux brochettes en passant par un rafraîchissant thé aux perles et bien plus encore.

Une ambiance dynamique de marché de nuit : Plongez dans l'ambiance électrique d'un marché traditionnel de nuit asiatique au cœur de Montréal. Explorez le marché qui regorge de produits uniques, d'artisanat et de trésors culturels. Laissez-vous captiver par les couleurs vibrantes, les parfums aromatiques et les sons vifs qui évoquent l'esprit enchanteur des marchés urbains asiatiques.

Du divertissement et des activités excitantes : La collaboration mettra en vedette une programmation excitante d'activités qui célèbrent la richesse et la diversité de la culture asiatique. De quoi satisfaire tous les goûts, les participants de tous les âges peuvent s'attendre à une soirée remplie de joie, de rires et d'exploration culturelle.

Ensemble, T&T Supermarché et le Marché de nuit asiatique visent à créer un événement mémorable qui célèbre la diversité, favorise l'échange culturel et rassemble les gens dans l'esprit d'unité.

À propos de T&T Supermarché :

T&T Supermarché est la plus grande chaîne de supermarchés asiatiques au Canada, exploitant des magasins en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec. La chaîne a été fondée à Vancouver en 1993 et est maintenant dirigée par Tina Lee, successeure de deuxième génération et cheffe de la direction. Le siège social des supermarchés T&T se trouve à Richmond, en Colombie-Britannique, et ses bureaux sont situés à Toronto, en Ontario. Pour en savoir plus, visitez : www.tntsupermarket.com .

À propos du Marché de nuit asiatique:

Le Marché de nuit asiatique est un marché de nuit asiatique annuel qui met en valeur l'énergie dynamique, les délices culinaires et les expériences culturelles des communautés asiatiques. L'événement rassemble les fournisseurs de produits alimentaires, les artistes et les passionnés pour créer une expérience immersive et excitante pour les participants.

Pour plus d'informations et mises à jour, veuillez consulter la page de l'événement Facebook: https://fb.me/e/3E5t9aUxX , notre site web http://marchedenuitmtl.com ou suivez-nous sur Instagram: https://www.instagram.com/nightmarketmtl/?hl=en

Renseignements: Yifang Hu, Phone#: +15145866680, Email: [email protected]