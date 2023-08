T&T Supermarché annonce l'ouverture d'un nouveau magasin à Brossard, au Quartier Dix30

Située dans le Quartier Dix30 à Brossard, un emplacement stratégique qui bénéficie d'une forte affluence de visiteurs, le magasin d'une superficie de plus de 5 000 mètres carrés proposera, dans un environnement spacieux et moderne, une offre de première qualité pour une expérience de magasinage unique. Le Quartier Dix30 est le deuxième plus grand centre commercial du Canada, avec 3 200 000 pieds carrés d'espace commercial et de bureaux, ainsi qu'une connexion directe avec le REM et des milliers d'unités résidentielles prévues dans les années à venir.

Mettant de l'avant la diversité culinaire asiatique et offrant une large sélection de produits frais et d'épicerie, le nouveau magasin comprendra notamment un comptoir à sushis, un buffet chaud, une station de nouilles, ainsi qu'une cuisine et une boulangerie où des délices seront fraîchement préparés sur place, comme des petits pains à la vapeur et des bao à la poitrine de porc, de même que des pâtisseries et des gâteaux asiatiques. Le magasin accueillera également plus de 300 produits de marque privée T&T, dont les incontournables crêpes aux oignons verts, la marinade coréenne kalbi, les boulettes de porc juteuses et les collations à base d'algues.

« Après avoir reçu un accueil aussi chaleureux à Montréal l'an dernier, nous avons hâte d'ouvrir un deuxième magasin T&T Supermarché au Québec. Nous avons analysé attentivement les opportunités de développement, et Brossard s'est avéré être le choix évident en raison de son importante communauté asiatique. En nous établissant ici, nous pourrons mieux servir nos loyaux et nos nouveaux clients et répondre ainsi à la demande grandissante pour des produits frais, authentiques et de qualité », a déclaré Tina Lee, Chef de la direction de T&T.

« Nous sommes fiers de collaborer avec T&T et d'ainsi pouvoir contribuer à faire rayonner cette belle marque canadienne tout en élargissant l'offre proposée par le Quartier DIX30. L'arrivée de ce grand joueur de l'alimentation représente une valeur ajoutée pour la communauté dynamique et grandissante de Brossard et des environs et vient confirmer le Quartier DIX30 comme la destination de choix pour la rive-sud », a déclaré Nicolas Désourdy, président et associé, Carbonleo.

T&T Supermarchés est la plus importante chaîne de supermarchés asiatiques au pays, avec 33 magasins situés en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec. Les magasins T&T offrent aux clients une vaste sélection de produits asiatiques, y compris une grande variété de fruits et légumes, de viandes, de produits de la mer, de produits d'épicerie, de pains frais cuits quotidiennement sur place, de mets prêts à manger et de produits de la populaire marque contrôlée T&T.

La nouvelle succursale de Brossard créera des opportunités d'emploi favorisant ainsi la croissance économique de la région. Pour l'ouverture du magasin, l'entreprise entame ses démarches visant à recruter 250 employés, dont des responsables de département, des responsables adjoints et des superviseurs, souhaitant se joindre à l'équipe de ce nouveau magasin.

Les candidats intéressés peuvent postuler par :

Courriel : [email protected]

Téléphone : 514-261-2648

