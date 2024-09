BANGKOK, 13 septembre 2024 /CNW/ - T&B Media Global a franchi une étape historique dans le monde de l'animation thaïlandaise avec son dernier long métrage d'animation, Out of the Nest, qui a été présenté comme le film d'animation ayant généré le plus de revenus bruts de tous les temps en Thaïlande pour les communiqués étrangers et nationaux. Cette réalisation témoigne de l'attrait universel et de l'histoire touchante de cette production thaïlandaise-chinoise, qui a captivé des auditoires de tous âges.

L’animation thaïlandaise-chinoise Out of the Nest bat le record thaïlandais pour toutes les animations jamais lancées dans le pays. (PRNewsfoto/T&B Media Global)

Ayant déjà obtenu la prestigieuse reconnaissance pour un long métrage d'animation avec sa sélection dans la catégorie Annecy Presents au Festival international du film d'animation d'Annecy 2024 en France, Out of the Nest est rapidement devenu un favori du public. Son charmant récit de découverte de soi, de découverte de votre héros intérieur, présenté à travers une animation époustouflante de classe mondiale et une musique orchestrale enchanteresse, a touché le cœur des auditoires.

« Nous sommes profondément reconnaissants de la réponse écrasante des auditoires thaïlandais, a déclaré Jwanwat Ahriyavraromp, fondateur et chef de la direction de T&B Media Global. « Ce film a été créé avec passion et collaboration dans de nombreux pays, et son adoption par les familles, les enfants et les amateurs d'animation est un honneur et un privilège incroyables pour nous.

Le succès de Out of the Nest met en lumière la force de l'animation thaïlandaise et la demande croissante pour des histoires qui trouvent écho dans toutes les cultures. Grâce à la remarquable conception de personnages d'artistes thaïlandais et aux contributions de grands talents internationaux, Out of the Nest établit une nouvelle référence pour les films d'animation locaux en Thaïlande.

Alors que Out of the Nest continue de déployer ses ailes dans les théâtres, T&B Media Global se réjouit à l'idée de franchir d'autres étapes et invite les familles et les auditoires à vivre la magie.

À propos de T&B Media Global

T&B Media Global est un conglomérat de divertissement de premier plan basé en Thaïlande, qui se consacre à l'autonomisation des créateurs et des narrateurs du monde entier. Dans le but de inaugurer une nouvelle ère dans le domaine du divertissement, T&B allie des technologies de pointe à une narration captivante dans ses divers secteurs verticaux - gestion des talents, studios, technologie, contenu en ligne et jeux et expériences immersives.

Dans une industrie qui prospère grâce au pouvoir de l'imagination, T&B Media Global est une force puissante qui inspire les créateurs à reconnaître que même le plus petit élément, un seul grain de sable, peut faire partie de quelque chose d'extraordinaire.

