PICKERING, ONTARIO, 2 octobre 2025 /CNW/ -- Szio+ Inc. est fière d'annoncer son inclusion, pour la troisième année consécutive, dans le classement Report on Business des Entreprises à la plus forte croissance du Canada du Globe and Mail. Cette année, Szio+ a gagné sa place grâce à la croissance impressionnante de 295 % de ses revenus sur trois ans.

Le palmarès des Entreprises à la plus forte croissance du Canada est un prestigieux classement éditorial lancé en 2019 qui célèbre les réalisations d'entreprises novatrices à l'échelle nationale. En 2025, 400 entreprises se sont taillé une place dans ce palmarès hautement concurrentiel.

Szio+ Inc. a été fondée en 2018 par Derek Oh et Faraz Nomani. Une entreprise canadienne de santé et de bien-être qui fabrique localement et commercialise ses marques de confiance Utiva et Ferosom Forte dans le commerce électronique, sur Amazon et dans les canaux de vente au détail. Depuis le début, l'entreprise a pour vision de fournir des produits naturels et fondés sur des données probantes que les professionnels de la santé peuvent recommander en toute confiance. Grâce au soutien de spécialistes d'hôpitaux de premier plan, de médecins de famille, de praticiens de la santé et d'une communauté croissante de consommateurs et de détaillants, Szio+ s'est imposée comme un chef de file des solutions pour les infections urinaires, l'hyperactivité vésicale, la santé intime des femmes et les carences en fer.

« Aujourd'hui, nous sommes très honorés par la confiance accordée à Utiva en tant que première marque recommandée par les médecins pour la prévention des infections urinaires et par la fidélité dont nos clients ont fait preuve grâce à des taux d'utilisation élevés sur nos suppléments quotidiens », a déclaré Faraz Nomani, co-fondateur.

« Il est tout aussi important de veiller à ce que nos produits soient fièrement fabriqués au Canada et testés de façon indépendante, ce qui témoigne de notre engagement envers un approvisionnement local et une fabrication de grande qualité », a ajouté Derek Oh, cofondateur.

La liste complète des lauréats 2025, ainsi que la couverture éditoriale, sont disponibles dans le numéro d'octobre du magazine Report on Business et en ligne.

À propos de Szio+ Inc.

Szio+ Inc. est une entreprise canadienne de soins de santé qui se consacre à la création de solutions naturelles novatrices et éprouvées en clinique pour les problèmes de santé chroniques liés au mode de vie. Connue pour ses marques de premier plan Utiva et Ferosom Forte, Szio+ soutient la santé intime et l'anémie des femmes grâce à des produits auxquels font confiance plus de 20 000 médecins, choisis par plus de 100 000 clients et disponibles dans plus de 5 000 pharmacies au Canada ainsi qu'en ligne par l'entremise d'Amazon et du commerce électronique.

À propos du Globe and Mail

The Globe and Mail, la plus importante société de médias d'information du Canada, qui existe depuis 1844, touche chaque semaine plus de 6 millions de lecteurs grâce à une couverture primée sur les affaires, la politique et les affaires nationales. Avec le magazine Report on Business qui touche 2,7 millions de lecteurs par numéro et des investissements continus dans l'innovation axée sur les données, The Globe continue de mener le débat national.

