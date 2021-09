LAS VEGAS, le 15 sept. 2021 /CNW/ - Un système exclusif de surveillance active permettant aux sociétés minières de surveiller à distance les revêtements d'usure en temps réel a été annoncé par le fabricant Abreco® à Minexpo 2021. Abreco IoT est la dernière innovation en matière de technologie minière qui fournit l'état de tous les revêtements connectés au sein d'un système, réduisant ainsi l'exigences d'inspections physiques.

Les doublures d'usure peuvent être surveillées via le tableau de bord exclusif et sécurisé d'Abreco IoT afin que les données telles que les cartes thermiques actives puissent être consultées de n'importe où. Abreco IoT fournit l'état de toutes les doublures d'usure connectées au système avec des informations détaillées qui permettent de prévoir les pannes planifiées avec un degré élevé de précision.

La fiabilité améliorée offerte par Abreco IoT pour la surveillance de l'usure des revêtements peut réduire considérablement les temps d'arrêt, ce qui se traduit par des économies de coûts substantielles pour les sociétés minières. Selon les standards établis dans l'industrie, l'estimé du coût d'un arrêt non-planifié d'une mine est de plus de 1 M$ en perte de production.

Abreco IoT élimine pratiquement tous les temps d'arrêt liés à la surveillance des revêtements d'usure, rend les inspections ainsi que l'entretien des revêtements d'usure plus sûres en plus de réduire considérablement les coûts et les risques d'inspection des revêtements d'usure.

Un chef de file de l'industrie, Abreco fabrique des produits d'usure minière pour plusieurs industries, notamment l'exploitation minière, l'acier, le ciment, les agrégats, la production d'électricité et les équipementiers. L'entreprise possède sa propre fonderie pour produire des pièces moulées sur mesure et une équipe d'ingénieurs pour fournir des analyses d'usure et des recommandations complètes. Visite abrecoiot.com pour en savoir plus.

SOURCE Canadian Wear Technologies

Renseignements: Bill Lee, VP des ventes, [email protected], 289-251-3155