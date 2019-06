Système Arrima : un outil qui facilitera grandement l'attraction d'immigrants, bien arrimé avec les besoins du marché du travail

MONTRÉAL, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain se réjouit du lancement officiel du nouveau système de sélection des immigrants économiques Arrima souligné aujourd'hui par le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Simon Jolin-Barrette, devant des représentants du milieu économique.

« La Chambre est mobilisée activement depuis plus de 10 ans pour mettre en relief l'importance de miser sur les talents issus de l'immigration. Ce besoin est devenu particulièrement criant alors que le Québec et sa métropole font face à une situation de plein emploi ainsi qu'à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans plusieurs secteurs. Le système Arrima offrira un outil adapté qui permettra de rehausser l'adéquation entre les profils des immigrants et les besoins réels des entreprises, tout en réduisant les délais de traitement. Nous saluons également la confirmation que le gouvernement traitera en priorité les demandes des travailleurs qui désirent immigrer et qui se trouvent déjà en sol québécois », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Il est essentiel pour le milieu des affaires et pour la croissance des entreprises de la métropole de mieux réussir l'intégration des immigrants au marché du travail. La plateforme Arrima arrive à point et le nouveau Portail employeur sera un outil précieux pour permettre aux entreprises de recruter rapidement la main-d'œuvre qui leur fait grandement défaut présentement. À ce sujet, la Chambre réitère son intention de collaborer étroitement avec le gouvernement afin d'optimiser la grille de sélection et d'assurer un meilleur arrimage entre ses critères et les besoins du marché », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

