MONTRÉAL, le 15 oct. 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, le Conseil du Système alimentaire montréalais (Conseil SAM) a dévoilé le Bilan des impacts de la pandémie de COVID-19 sur l'alimentation à Montréal : synthèse et recommandations pour la résilience de notre système alimentaire.

Plus de 90 professionnels, chercheurs et acteurs de terrain ont dressé ce bilan, qui a pour but d'identifier des façons de rendre notre système alimentaire plus résilient aux futures crises sanitaires, socioéconomiques ou climatiques.

S'appuyant sur un sondage Léger Marketing effectué pour le Conseil SAM, ainsi que l'analyse des recherches du secteur bioalimentaire et de santé publique, plusieurs recommandations ont été formulées.

« La pandémie a mis en lumière l'importance des enjeux sociétaux liés à l'alimentation. L'un de ces constats est l'interface entre la crise climatique, l'alimentation et la santé. Ce qui nous amène à vouloir que la population adopte un régime alimentaire sain, équilibré et durable, issu principalement d'aliments d'origine végétale ce qui aura des bénéfices directs pour la planète et ceux qui l'habitent. » David Kaiser, Chef médical à la Direction de santé publique de Montréal (Membre CSAM)

« La pandémie a suscité un engouement pour l'achat des produits locaux, toutefois, il faut veiller à ce que les produits qu'on va promouvoir soient également de bonne qualité nutritionnelle et écoresponsable. Il y a encore un manque d'infrastructure qui permet aux producteurs et artisans locaux de vendre leurs produits sur le marché montréalais. » Anne Marie Aubert coordonnatrice du Conseil du Système alimentaire montréalais

« Avec leur rôle de partage d'information et de coordination, plusieurs tables de quartier ont été au cœur de la pandémie sur le terrain. Des services essentiels ont été assurés par les organisations communautaires de quartier, notamment pour la sécurité alimentaire de la population. Ce travail essentiel, tout comme celui de coordination par les tables de quartier, gagnent à être reconnus et appuyés afin de renforcer la résilience des systèmes alimentaires locaux » Yves Bellavance, Coordonnateur de la Coalition montréalaise des Tables de quartier

À propos du Conseil SAM

Le Conseil SAM a pour mission d'assurer un leadership régional fort en matière d'alimentation en mobilisant les acteurs, en conseillant les décideurs et en appuyant des initiatives structurantes. Il est propulsé par Montréal-Métropole en santé, la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie.

SOURCE Conseil du système alimentaire montréalais

Renseignements: Tania Assigbley, agente de communication, [email protected], 514 965-3432