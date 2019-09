Systech présente sa suite logicielle révolutionnaire de protection numérique des marques

La plateforme de nouvelle génération de Systech est la seule solution de protection des marques qui permet l'authentification infaillible des produits grâce à la sérialisation, à la traçabilité et à l'information.

LAS VEGAS, 23 septembre 2019 /CNW/ - La société Systech, chef de file mondial de l'authentification et de la protection numérique des marques, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de la Systech Brand Protection SuiteMC (suite logicielle de protection des marques Systech) lors de la PACK EXPO de Las Vegas. La plateforme offre une puissante solution entièrement intégrée pour lutter contre les faussaires, résoudre les problèmes de détournement de produits et répondre aux exigences réglementaires.

Découvrez le communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/players/English/8471152-systech-launches-brand-protection-suite-at-pack-expo-las-vegas/

La suite logicielle de protection des marques de Systech est la première solution à intégrer de manière transparente les piliers clés de la protection des marques, c.‑à‑d. la sérialisation, la traçabilité, l'authentification et l'information. La suite logicielle permet de transformer un simple code‑barres d'emballage pour donner aux propriétaires de marques des renseignements de bout en bout sur le produit et de l'information exploitable axée sur les données d'un produit particulier au fur et à mesure qu'il se déplace dans la chaîne d'approvisionnement.

« Alors que les faussaires et les criminels du marché gris utilisent des stratagèmes de plus en plus sophistiqués, les mesures traditionnelles comme les hologrammes et les encres spéciales ne suffisent plus à elles seules à combattre les menaces qui pèsent sur la chaîne d'approvisionnement, tandis que d'autres technologies comme l'identification par radiofréquence (RFID) sont trop chères pour la plupart des produits », a déclaré Ara Ohanian, chef de la direction de Systech. « Le secteur de la protection des marques doit évoluer et Systech s'engage à fournir des technologies révolutionnaires et des solutions holistiques qui aident ses clients à garder leurs produits authentiques, sûrs et connectés, et ce, depuis la fabrication du produit jusqu'à ce qu'il soit entre les mains du consommateur. »

« Ce lancement représente un changement de paradigme dans le domaine des solutions de protection des marques », a déclaré Joe Belenardo, vice‑président principal de Systech. « Nous constatons que nos clients exigent une solution intégrée qui leur permet de déployer la technologie dont ils ont besoin en fonction des menaces et des défis propres à leur chaîne d'approvisionnement. Grâce au lancement de cette plateforme, nous offrons une solution de protection de marque de bout en bout inégalée qui répondra aux exigences de nos clients, et ce, peu importe où ils en sont, dans le déploiement d'efforts visant à protéger leur marque. »

Depuis son prélancement en début d'année, la suite logicielle de protection des marques de Systech a été rapidement adoptée par de grandes marques dans de nombreux secteurs, notamment des compagnies pharmaceutiques, des fabricants de cigarettes électroniques, des fabricants de produits cosmétiques et des producteurs de spiritueux. La plateforme fournit une solution simple, mais complète, qui protège les marques d'une entreprise et leurs consommateurs, et ce, en utilisant le code‑barres des produits afin :

de combattre la contrefaçon;

de détecter les détournements;

d'obtenir plus de renseignements sur la chaîne d'approvisionnement;

de mobiliser les consommateurs.

Visitez Systech au PACK EXPO de Las Vegas au kiosque N-230 ou rendez-vous en ligne pour en savoir plus.

À propos de Systech

Systech fournit des solutions numériques d'authentification et de traçabilité des produits pour lutter contre la contrefaçon, prévenir les détournements et répondre aux exigences réglementaires. S'appuyant sur des décennies d'expérience en tant que chef de file de la sérialisation pharmaceutique, notre suite logicielle complète de protection de marque offre des renseignements en temps réel, des données produits exploitables, la connectivité numérique et les fonctionnalités de mobilisation des consommateurs nécessaires pour lutter contre les menaces qui pèsent sur la chaîne d'approvisionnement.

Les marques mondiales de tous les secteurs d'activité comptent sur nous pour s'assurer que leurs produits demeurent authentiques, sûrs et connectés - de la fabrication jusqu'aux mains du consommateur. Ensemble, nous révolutionnons la protection des marques!

Personne-ressource pour les médias :

Jefferson Barr, vice-président marketing

+1 609-235-8446

Jefferson.barr@systechone.com

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/461585/Systech_Logo.jpg

