Systech et Toppan signent un accord de partenariat en vue fournir à l'échelle mondiale des solutions de protection des marques

PRINCETON, New Jersey, 17 juin 2019 /CNW/ - Systech, spécialiste de la sécurité de la chaîne logistique et de la protection des marques, et Toppan Printing (Toppan), société d'impression et innovatrice en matière de solutions de conditionnement et de sécurité des produits, ont signé un accord de licence mondial de cinq ans qui verra intégrer la technologie numérique e-Fingerprint® de Systech aux offres de solutions d'impression de Toppan.

Découvrez le communiqué de presse interactif multicanal ici : https://www.multivu.com/players/English/8471151-systech-toppan-partnership-brand-protection-solutions/

Ara Ohanian, chef de la direction de Systech, a commenté : « La technologie d'empreinte digitale de Systech, intégrée dans l'offre établie de Toppan, ouvre la voie indubitablement à l'emballage intelligent à très grande échelle dans le monde entier. »

Par cette collaboration, Systech et Toppan fourniront des solutions de protection des marques dont la facture innovation consiste surtout à combattre la contrefaçon et à prévenir le détournement de produits à l'échelle mondiale. Dans l'ensemble, l'offre conjointe aidera les marques à se protéger aussi contre l'érosion de leur chiffre d'affaires, par suite des vols à même la chaîne d'approvisionnement et, plus important encore, à protéger les consommateurs contre des produits potentiellement dangereux.

Takeshi Kabayama, responsable du Platform Business Center de Toppan, s'en réjouit déclarant : « Nous sommes fiers de renforcer notre partenariat avec Systech. Sa solution de sécurité unique, éprouvée, sans additif, exploite les codes à barres et l'emballage produits existants pour créer une signature unique qui ne peut être reproduite. Notre expertise combinée protège le capital de la marque et assure la sécurité des consommateurs. »

Les grandes marques de fabrication se pressent d'adopter les technologies offertes pour lutter contre le problème grandissant que sont la contrefaçon et le détournement de produits. Cependant, nombre de ces éléments d'emballage sont additifs et coûteux. L'intrusion dans la chaîne d'approvisionnement mondiale s'accroît et il est de plus en plus difficile de suivre et de retracer les produits véritables à l'aide des technologies dépassées et reproductibles.

Les statistiques sont stupéfiantes, c'est-à-dire que les entreprises, en termes de dépenses, consacrent plus de 150 milliards de dollars par an aux emballages additifs anti-contrefaçon. Tout, l'arsenal complet, est utilisé : hologrammes, scellés et encres spéciaux, étiquettes RFID, filigranes, le tout entraînant des coûts supplémentaires et des modifications dans la production mais aux résultats négligeables. La technologie Systech, non additive et efficiente en termes de coûts, peut être facilement mise en œuvre sur les lignes de production de produits et d'étiquettes actuellement en place.

À propos de Systech

Systech est en train de révolutionner la protection de la marque. Depuis plus de 30 ans, les marques mondiales, gagnées par la confiance, s'appuient sur ses logiciels de pointe pour lutter contre la contrefaçon, empêcher le détournement de produits et se conformer à la réglementation. Systech se démarque également par son approche innovation, qui est profondément ancrée dans l'ADN de la société, depuis ses débuts dans la vision industrielle avancée à la sérialisation pharmaceutique pionnière, en passant par la transformation de la traçabilité et l'authentification non additive. Les solutions logicielles de Systech préservent l'authenticité, la sécurité et la traçabilité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de la fabrication jusqu'aux mains du consommateur.

À propos de Toppan

Toppan est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées dans les domaines de l'impression, des communications, de la sécurité, de l'emballage, des matériaux de décoration et de l'électronique. Au service des clients de tous les secteurs d'activité et de l'industrie, Toppan, forte d'une équipe mondiale comptant plus de 50 000 employés, offre des solutions optimales, rendues possibles par une expertise et des technologies de pointe, pour relever les divers défis auxquels les entreprises et la société sont confrontées sur le marché d'aujourd'hui caractérisée par des changements rapides. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.toppan.com/en ou suivez Toppan sur LinkedIn https://www.linkedin.com/company/toppan-printing/.

