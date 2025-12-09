En combinant leurs forces, Slabstack et Sysdyne Cloud visent à établir une nouvelle norme en matière de GRC, de renseignements sur la tarification, de visibilité opérationnelle et d'engagement de la clientèle dans les secteurs du béton prêt à l'emploi, des agrégats et de l'asphalte.

STAMFORD, Connecticut, 9 décembre 2025 /CNW/ - Sysdyne Technologies, la plateforme logicielle native en nuage à laquelle font confiance les producteurs de béton du monde entier, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Slabstack, un pionnier de la tarification intelligente, de la GRC, des renseignements commerciaux axés sur l'IA, et de l'optimisation des ventes pour l'industrie des matériaux de construction lourds. Grâce à cette acquisition, Sysdyne élargira ses capacités pour offrir un écosystème infonuagique de bout en bout unifié qui relie les décisions commerciales aux opérations de production, de répartition et de livraison en temps réel, modernisant ainsi l'ensemble du cycle de vie des matériaux de construction, des devis aux liquidités.

Une plateforme complète qui améliore les opérations et la prise de décisions

Aujourd'hui, les producteurs de béton comptent sur des systèmes fragmentés et déconnectés qui séparent les ventes, la tarification, la répartition, le dosage, la livraison et l'engagement des clients. Ces silos entraînent des incohérences et des inefficacités dans les flux de production, ce qui se traduit par des angles morts opérationnels et des fuites de marge. Pour relever ces défis, Sysdyne intégrera le moteur moderne de GRC et de renseignements sur la tarification de Slabstack dans Sysdyne Cloud, offrant une plateforme alimentée par l'IA où les données des clients, la stratégie de tarification, la capacité opérationnelle et le rendement de la livraison sont connectés en temps réel.

L'acquisition étend également la portée de Sysdyne aux secteurs des agrégats et de l'asphalte, où les producteurs font face à des défis similaires en matière d'optimisation des marges, de discipline en matière de devis et d'harmonisation des flux de travail des ventes aux opérations. L'architecture multicouche de Slabstack accélère l'expansion de Sysdyne au sein de ces marchés connexes. De plus, les capacités en matière de devis et de communication avec la clientèle de Slabstack renforceront la plateforme d'engagement de la clientèle de Sysdyne, y compris Delivery View, qui permettra aux producteurs de partager des citations en ligne, de fournir des mises à jour en temps réel et d'offrir une expérience client plus moderne et transparente.

Cette plateforme unifiée offrira des devis numériques, une gestion centralisée de la clientèle, une tarification dynamique, une coordination de la répartition, des renseignements sur la livraison et des renseignements commerciaux axés sur l'IA, ce qui permettra aux producteurs de prendre des décisions plus rapides et plus rentables dans l'ensemble de leur entreprise.

Leadership unifié et soutien des investisseurs

« Nous sommes ravis d'accueillir Slabstack au sein de la famille Sysdyne », a déclaré Jill Zhang, fondatrice et cheffe de la direction de Sysdyne. « Cette acquisition permet à Sysdyne de fournir la première plateforme infonuagique de bout en bout alimentée par l'IA de l'industrie, combinant la GRC de Slabstack et les renseignements sur la tarification à l'écosystème opérationnel en temps réel de Sysdyne. Ensemble, nous créons un environnement connecté et continuellement orchestré où les producteurs ont accès à des renseignements exploitables en temps réel. Cette visibilité unifiée favorise une tarification plus intelligente, des décisions plus rapides et un impact mesurable sur la marge, le tout au sein d'une plateforme ouverte, moderne et modulaire conçue pour l'avenir des matériaux de construction. »

En tant qu'entreprise de Sysdyne, Slabstack demeurera sous la direction d'Aymeric Halvarsson, fondateur et président de Slabstack, et fournira sa plateforme intelligente de tarification et d'optimisation des ventes en tant que solution autonome pour les producteurs de béton prêt à l'emploi, d'agrégats et d'asphalte. La plateforme demeurera entièrement indépendante et continuera de se connecter à de multiples systèmes de répartition et solutions de suivi des camions, ce qui offre aux clients une flexibilité complète - qu'ils choisissent Slabstack eux-mêmes, d'adopter n'importe quel module Sysdyne individuellement, ou de profiter pleinement de la plateforme Sysdyne unifiée.

« Aujourd'hui, les équipes de vente sont accablées par les devis manuels, les systèmes déconnectés et une visibilité limitée des contraintes opérationnelles », a déclaré M. Halvarsson. « Slabstack vise à automatiser ces processus et donner aux producteurs les données dont ils ont besoin pour prendre des décisions sûres et rentables. « L'union de nos forces avec celles de Sysdyne accélérera notre capacité à offrir cette valeur à l'échelle mondiale. »

« C'est un moment déterminant », a déclaré Josh Zelman, directeur général chez Insight Partners et membre du conseil d'administration de Sysdyne. « Sysdyne et Slabstack ne se contentent pas de combiner leurs produits : ils rassemblent un moteur de tarification novateur avec une plateforme alimentée par l'IA pour créer une nouvelle norme pour l'industrie. Leur vision commune est simple : donner à chaque producteur les données, les renseignements et les logiciels dont il a besoin pour maximiser sa rentabilité, du chiffre d'affaires au bénéfice net. »

À propos de Sysdyne Technologies

Sysdyne Technologies est la principale entreprise de logiciels infonuagiques au service de l'industrie des matériaux de construction lourds. Guidée par sa mission de moderniser et d'unifier le cycle de vie opérationnel, Sysdyne offre des solutions couvrant la GRC, les devis, la répartition, le dosage, la gestion de la livraison, l'analyse et la facturation. Sysdyne Cloud permet l'orchestration des données en temps réel dans des milliers d'usines, de camions et de sites de travail dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le site www.sysdynetechnologies.com.

À propos de Slabstack

Slabstack est la plateforme intelligente de GRC et d'optimisation de la tarification conçue pour les producteurs de béton prêt à l'emploi, d'agrégats et d'asphalte. L'entreprise aide les producteurs à optimiser leurs marges, à obtenir des contrats plus rentables et à exercer leurs activités en toute confiance dans un marché en évolution rapide. Pour en savoir plus, visitez le www.slabstack.com.

