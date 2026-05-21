« Nous avons créé Adept Cloud parce que nos clients nous ont dit où ils devaient aller, et nous nous sommes engagés à les y conduire. Ce que nous avons construit n'est pas seulement une version nuagique d'Adept. Il s'agit d'une plateforme infonuagique moderne conçue pour la sécurité, la fiabilité et l'extensibilité dont les entreprises à forte intensité d'actifs ont besoin pour la décennie à venir. Adept Cloud est également le lieu où nous continuerons d'innover : l'intelligence artificielle est intégrée, d'autres fonctionnalités suivront. Et au fur et à mesure que cette plateforme évoluera, elle servira également de base aux déploiements sur site, en veillant à ce que chaque client Adept ait accès aux mêmes capacités, quelle que soit la façon dont il choisit de déployer. Voilà ce que signifie atteindre ce jalon pour nous. Il s'agit d'une étape importante pour Synergis, et nos clients obtiennent une plateforme avec laquelle ils peuvent évoluer pour les années à venir. »

-- Kristen Tomasic, présidente, Synergis Software

Apprenez-en davantage sur Adept Cloud.

Conçu pour les entreprises qui ne peuvent pas se permettre de se tromper

Dans les secteurs à actifs élevés, la mauvaise révision de document n'est pas seulement un inconvénient : il s'agit d'un risque pour la sécurité, d'un manquement à la conformité, d'un ordre de changement coûteux et d'un retard dans les projets. Adept Cloud est conçu pour des environnements où la précision compte, offrant un accès rapide aux bons documents, une intégration CAO, une protection de la propriété intellectuelle et une traçabilité à chaque décision.

« La question que nous entendons le plus souvent des sociétés d'ingénierie était de savoir si un EDMS infonuagique pouvait vraiment gérer la complexité de leurs activités. Les relations CAO, les flux de travail contrôlés, les exigences d'audit, l'échelle. Adept Cloud a été conçu pour répondre à cette question en toute confiance. La réponse est oui. »

-- Todd Cummings, vice-président, stratégie des produits, Synergis Software

Utilisateurs illimités. Aucun coût par siège.

Chaque forfait Adept Cloud (Essentials, Professional et Enterprise) comprend un nombre illimité d'utilisateurs. Aucun coût par siège et aucune limite quant aux personnes qui peuvent accéder au système, qu'il s'agisse d'ingénieurs à leur bureau ou d'équipes sur le terrain ou sur le plancher de l'usine.

Synergis tiendra un webinaire Adept Cloud pour les clients le 4 juin et un webinaire de présentation Adept Cloud ouvert à toutes les entreprises intéressées le 17 juin.

Adept AI : l'intelligence où vivent vos données d'ingénierie

Adept AI est conçu pour la plateforme Adept Cloud - des capacités d'intelligence artificielle qui aident les entreprises d'ingénierie à extraire l'information plus rapidement, à accélérer le travail exigeant des documents et à générer davantage de valeur des données d'ingénierie déjà présentes dans leur système.

« L'information d'ingénierie est l'un des actifs les plus précieux et sous-utilisés de toute organisation industrielle -- contexte critique enfoui dans des dizaines ou des centaines de milliers de documents, largement inaccessibles. Adept AI change cela en mettant l'intelligence au service de la couche plateforme - à l'intérieur du système où vivent déjà les données, avec la gouvernance et la sécurité dont les industries à actifs importants ont besoin. »

-- Scott Lamond, vice-président, marketing, Synergis Software

Premiers pas avec Adept Cloud

Adept Cloud est disponible dès aujourd'hui. Les nouveaux clients travaillent avec leur gestionnaire de la réussite client dédié via un plan d'intégration qui s'harmonise avec leur Adept Cloud Plan et rationalise le délai de rentabilité. Les clients actuels d'Adept peuvent passer à Adept Cloud grâce à un plan personnalisé conçu pour minimiser les perturbations et maximiser la continuité.

Reconnaissance et confiance des clients

Synergis Adept a été nommée meilleure plateforme de gestion des documents d'ingénierie aux Best Software Awards 2026 de G2. La plateforme détient les distinctions G2 pour le meilleur soutien, la meilleure relation et la plus grande adoption par les utilisateurs, et 95 % des avis G2 vérifiés sont évalués à quatre ou cinq étoiles.

À propos de Synergis Software

Synergis Software est le créateur d'Adept, une plateforme de gestion de documents d'ingénierie de premier plan reconnue par des entreprises mondiales comme Dow, Con Edison, Merck et General Mills. La société a été nommée meilleure plateforme de gestion de documents d'ingénierie par G2 en 2026. Depuis plus de 35 ans, Synergis aide les industries à forte intensité d'actifs, y compris la fabrication, les produits chimiques, les services publics, le pétrole et le gaz, les sciences de la vie et l'exploitation minière, à centraliser, à régir et à exploiter l'information sur l'ingénierie pour accélérer les projets, renforcer la conformité et réduire les risques opérationnels. Adept est offert en tant que plateforme SaaS entièrement gérée et en tant que solution sur site.

Pour en savoir plus, visitez SynergisSoftware.com.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS

Scott Lamond

Vice-président, marketing, Synergis Software

[email protected]

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Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2983728/Adept_AI_4.jpg

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=ZEXh8gmLZdE

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2983729/2026_Synergis_Adept_G2_Best_Software_v2.jpg

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SOURCE Synergis Software