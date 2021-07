Synergie Médicale et Parata Systems fusionnent pour devenir le plus important fournisseur de systèmes automatisés du secteur pharmaceutique

Les deux entreprises ont installé plus de 6 000 systèmes dans environ 4 000 pharmacies, offrant ainsi la plus vaste gamme de solutions automatisées. En plus de proposer ces technologies automatisées, la nouvelle entreprise poursuivra ses propres initiatives de croissance avec des systèmes centralisés d'exécution d'ordonnances et de contrôle des stocks pour répondre aux différents besoins de ses pharmacies clientes.

Jean Boutin, fondateur et président de Synergie Médicale, a déclaré : « Nos établissements de soins, ainsi que nos aînés en santé qui préfèrent rester à domicile, sont à la recherche de solutions pratiques pour faciliter l'adhérence à leurs traitements thérapeutiques. La technologie éprouvée de SynMed, combinée à celle de Parata, simplifie le déploiement à grande échelle de programmes d'observance thérapeutique par nos pharmacies partenaires. Nous pourrons ainsi offrir une gamme de solutions novatrices adaptées aux besoins de notre population vieillissante. »

Rob Kill, chef de la direction de Parata Systems, a ajouté : « Les pharmacies, peu importe le milieu de soins, cherchent avant tout à réduire leurs coûts et à améliorer l'observance thérapeutique et l'expérience des patients. L'ajout du système SynMed de préparation de cartes alvéolées aux systèmes de remplissage de fioles et de préparation de sachets, nous permettra de répondre aux besoins de nos clients, quel que soit le modèle de distribution. De plus, notre solution inédite d'exécution centralisée axée sur les micros centres d'approvisionnement plus près des clients nous permettra d'accélérer notre croissance. »

Environ 150 employés à temps plein de Synergie Médicale se joindront à l'équipe de Parata. Synergie Médicale continuera d'exercer ses activités à Longueuil au Québec et Jean Boutin demeurera en poste à titre de président.

À propos de Synergie Médicale

Synergie Médicale est une entreprise basée à Longueuil au Québec qui, depuis 2008, conçoit, fabrique et procède à la mise en marché de systèmes automatisés qui permettent aux pharmacies de préparer des cartes alvéolées efficacement et avec exactitude. À ce jour, Synergie Médicale a installé plus de 500 systèmes SynMedMD XF et SynMedMD ULTRA en Amérique de Nord et en Europe dans des pharmacies indépendantes, ainsi que dans des installations de production centralisée pour des chaînes de pharmacies. Leader en automatisation de pilulier, Synergie Médicale compte parmi ses clients les plus grandes chaînes de pharmacies au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'information, veuillez consulter le site www.synmedrx.com.

À propos de Parata Systems

Les solutions technologiques de Parata Systems permettent aux pharmacies de réduire leurs coûts, tout en améliorant l'observance thérapeutique et l'expérience des patients. L'entreprise offre le plus vaste éventail de solutions automatisées de préparation d'emballages pour améliorer l'observance thérapeutique, de systèmes robotisés de distribution de médicaments et de solutions pour optimiser le déroulement des opérations des pharmacies. Découvrez comment Parata permet aux pharmacies d'aider leurs clients à rester en santé sur le site www.parata.com.

À propos de Frazier Healthcare Partners

Fondée en 1991, la société Frazier Healthcare Partners est un important fournisseur de capital de développement et de capital de risque pour les entreprises du secteur de la santé. Frazier a investi dans plus de 200 entreprises, avec des types d'investissement allant de la création d'entreprises et du capital de risque jusqu'aux rachats d'entreprises rentables de taille moyenne. L'équipe responsable de la croissance et des rachats investit dans les services pharmaceutiques et de soins de santé externalisés, dans la technologie des soins de santé, dans les cabinets de fournisseurs de soins de santé et dans d'autres secteurs connexes. L'équipe des sciences de la vie investit principalement dans les nouvelles thérapeutiques qui répondent à des besoins médicaux non encore satisfaits. Frazier a des bureaux à Seattle (Washington) et à Menlo Park (Californie), et investit aux États-Unis, au Canada et en Europe.

