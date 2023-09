Synergie, Dialogue sur la violence urbaine à Laval

LAVAL, QC, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Les 27 et 28 septembre, Laval accueillait l'événement de concertation et de réflexion : Synergie, Dialogue sur la violence urbaine. Portée par le Pôle lavallois d'enseignement supérieur en arts numériques et économie créative (PLAN) en concertation avec le Collège Montmorency, la Ville de Laval, le Service de police de Laval, le Centre de services scolaires de Laval, le Centre intégré de santé et services sociaux de Laval, la Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval et Carrefour Jeunesse Emploi de Laval, cette initiative visait à établir un espace de dialogue afin d'adresser les enjeux liés à la violence urbaine et à la délinquance juvénile pour favoriser un environnement sécurisé et harmonieux à Laval.

Une approche de concertation proactive

Misant sur une approche transversale qui favorise la représentativité et l'inclusion, l'événement avait pour but de mobiliser les acteurs concernés, y compris les organismes communautaires, pour une collaboration proactive afin d'apporter des solutions concrètes aux différents enjeux soulevés. Le plan d'action de la Ville de Laval « Sécurité et bien-être collectif » bénéficiera des retombées de Synergie, favorisant ainsi des changements concrets et mesurables sur le terrain.

Une programmation riche pour un impact réel

La première journée de Synergie était centrée sur la question de la violence urbaine. Elle offrait l'opportunité d'approfondir les connaissances, de construire une compréhension commune autour de ce phénomène et d'identifier les enjeux qui y sont liés tout en favorisant la communication entre les parties concernées. La deuxième journée était dédiée quant à elle à la prévention et à l'intervention, visant à stimuler la réflexion autour de nouvelles pistes d'action et de pratiques novatrices en matière de prévention et d'intervention dans le respect des capacités des partenaires.

Une communauté lavalloise mobilisée

L'événement a permis de concentrer les débats sur les réalités spécifiques à la communauté lavalloise, en tenant compte de ses contextes sociaux, culturels et économiques distincts pour développer des solutions adaptées et pertinentes pour la communauté locale. La collaboration active entre le PLAN et les partenaires de l'événement souligne la détermination de tous à s'engager dans la création d'une Laval prospère, où la sécurité et l'harmonie urbaine sont des priorités partagées par tous les acteurs du milieu.

Vanessa Martel, directrice générale du PLAN, ainsi que les porte-parole représentant les différents domaines d'intervention seront disponibles pour des entretiens afin de discuter en détail de l'initiative et des perspectives inspirantes qui en ont émergé.

Citations

Pour favoriser l'accessibilité des personnes en enseignement supérieur et encourager le cheminement académique des étudiants, il est impératif de lutter contre les enjeux liés à la violence urbaine et à la délinquance juvénile. Le PLAN est heureux d'agir à titre d'acteur pivot de cette approche transversale de concertation entre les établissements d'enseignement et les acteurs du milieu pour relever les défis actuels. Synergie ne doit pas être un événement isolé, mais plutôt le point de départ d'une collaboration continue et fructueuse entre tous les intervenants.





- Vanessa Martel, Directrice générale du PLAN

Endiguer la violence urbaine sur notre territoire nécessite le travail de tous les partenaires. Cet événement est une plateforme unique pour partager les meilleures pratiques et trouver ensemble des solutions concrètes pour favoriser un environnement harmonieux pour tous les Lavallois. Je remercie tous les acteurs du milieu impliqués qui permettent un débat constructif autour des enjeux propres à la réalité de notre municipalité.

- Stéphane Boyer, Maire de Laval

En tant qu'établissement d'enseignement supérieur, on forme avant tout les citoyens de demain, les futurs acteurs de notre société. On a la responsabilité de leur transmettre non seulement des compétences académiques, mais aussi des valeurs fondamentales comme la collaboration, l'ouverture, le respect et la tolérance. C'est en forgeant ces valeurs que l'on contribue à la création d'une communauté solidaire. On veut participer au changement et nous avons un rôle essentiel à jouer dans cet objectif commun de bâtir un environnement urbain plus sécuritaire et harmonieux.

- Olivier Simard, directeur général du Collège Montmorency.

Notre Service de police est conscient de l'impact que des événements de violence peuvent avoir au niveau du sentiment de sécurité de nos citoyens, mais également sur l'environnement dans lequel évolue notre jeunesse. C'est pourquoi nous faisons de la lutte contre la violence urbaine l'une de nos priorités organisationnelles. Nous attribuons également une importance particulière à l'implication concertée de nos collaborateurs de tous les horizons afin d'être encore plus efficaces dans notre prise en charge. Le maintien d'un dialogue et la contribution de tous les acteurs concernés sont essentiels dans la mise en oeuvre de solutions concrètes.

- Pierre Brochet, Directeur du Service de police de Laval

Un climat scolaire positif favorise la réussite et améliore l'engagement et le sentiment d'appartenance des élèves à leur école. Il permet également de diminuer la fréquence des actes de violence et d'intimidation. Ceci ne s'instaure toutefois pas sans des efforts effectués au quotidien sur le terrain par nos équipes. Pour les soutenir et les accompagner dans leurs actions de prévention et d'intervention, le CSS de Laval travaille en étroite collaboration avec des partenaires, impliqués et engagés à rendre nos milieux sains et sécuritaires. Synergie permet de se retrouver en nous donnant l'occasion de poursuivre la réflexion ensemble et d'amener le travail encore plus loin.

- Yves Michel Volcy, directeur général du Centre de services scolaire de Laval

À propos du Pôle lavallois d'enseignement supérieur en arts numériques et économie créative

Regroupant le Collège Montmorency, l'Université du Québec à Montréal et l'Université de Montréal et soutenu par le ministère de l'Enseignement supérieur, le PLAN a pour mission d'assurer une réponse concertée aux défis de la formation et de la recherche engendrés par le développement des arts numériques en enseignement supérieur ainsi que sa contribution à l'économie créative lavalloise.

À propos du Collège Montmorency

Le Collège Montmorency est le seul établissement collégial établi à Laval. En 2023-2024, il accueille près de 8 500 étudiants. Vingt-huit programmes d'études sont offerts : cinq (5) en formation préuniversitaire et vingt-trois (23) en formation technique. L'Alternance travail-études est possible dans dix-neuf (19) programmes. La clientèle adulte a quant à elle accès à une quinzaine de programmes menant à une attestation d'études collégiales (AEC), un programme de DEC en Soins infirmiers (180.B0), des perfectionnements pour personnes en emploi, des cours à la carte, un programme de francisation et un service de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). De plus, bon nombre d'entreprises sont desservies grâce au service de formation sur mesure en entreprise.

À propos du Service de police de Laval

Le Service de police de Laval (SPL), c'est plus de 900 employés policiers et civils, tous engagés et dévoués à assurer la sécurité d'environ 450 000 Lavallois. La mission du Service est de promouvoir et de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique ainsi que de sauvegarder la vie et les biens des citoyens en faisant respecter les lois, dans le respect des droits et des libertés des Chartes canadienne et québécoise.

À propos du Centre de services scolaire de Laval

Présent partout sur le territoire de Laval, le CSS de Laval est l'un des plus importants centres de services scolaires au Québec. Il dessert près de 56 000 élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes. De ce nombre, 70,4 % des élèves inscrits au secteur jeunes sont issus de l'immigration. Le CSS de Laval compte à ce jour 61 écoles primaires, 14 écoles secondaires, 6 centres de formation professionnelle, 5 centres d'éducation des adultes, un service aux entreprises et de formation continue et un service d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement. Le CSS de Laval est l'un des plus importants employeurs de Laval avec plus de 11 000 employés.

