Synergie audiovisuelle sans précédent : Promesses tenues pour Toshiba TV

HONG KONG, 27 juillet 2023 /CNW/ - Depuis des décennies, Toshiba TV offre constamment des téléviseurs intelligents 4K de haute qualité avec une technologie haut de gamme et une myriade de fonctions intelligentes pour répondre aux besoins changeants des clients.

Certains de ces produits sont les modèles des séries C350 et M550, très populaires sur le marché, qui offrent respectivement une clarté 4K remarquable accompagnée d'expériences audio bien équilibrées et immersives, et une véritable vision immersive avec des sons poignants.

Le X9900L à la fine pointe et le tout nouveau Z870 de Toshiba TV mettent désormais en valeur le spectre de la gamme de produits de Toshiba TV. Ces modèles haut de gamme comprennent tout un ensemble exceptionnel de caractéristiques attendues avec impatience avec raison.

Le moteur REGZA emblématique de Toshiba TV, et le système REGZA Power Audio sont les éléments qui sous-tendent toutes les fonctions dynamiques des modèles X9900L et Z870. Le modèle Z870 peut aussi être équipé des systèmes REGZA Engine ZRi et REGZA Power Audio Pro+ pour offrir la meilleure qualité de son et d'image qui soit.

Pour ce qui est de la résolution de mouvement, les modèles Z870 et X9900L sont conçus pour exceller. Le modèle X9900L est équipé de la technologie Ultimate Motion 120 Hz, et le tout nouveau Z870 est conçu avec un affichage natif de 144 Hz unique en son genre pour une reproduction de mouvement de qualité supérieure. Il s'agit d'une mise à niveau innovante qui offre un mouvement fluide et une clarté exceptionnelle lors de séquences d'actions rapides telles que les sports, les films d'action et les jeux.

Un autre élément clé du téléviseur OLED X9900L est la technologie Tru Colour OLED, qui offre des éléments visuels authentiques, reproduisant des couleurs vives et réalistes et des noirs parfaits. Cette technologie s'associe système sonore Tru Screen qui synchronise le son dynamique avec le mouvement à l'écran d'une manière qui a de quoi impressionner.

De toute évidence, chaque produit du portefeuille de Toshiba TV est conçu conformément à son engagement à l'égard de l'innovation polyvalente, offrant aux consommateurs une diversité de choix pour répondre à leurs besoins et à leurs budgets uniques.

Le dernier-né de la gamme, le Z870 de Toshiba TV, sera bientôt lancé cet été et promet une synergie audiovisuelle sans précédent. Tout est réuni pour que cela constitue un pas de géant dans le domaine de la technologie télévisuelle.

À propos de Toshiba TV

Toshiba TV compte 71 années d'histoire dans la production de téléviseurs. Grâce à son solide ADN sur le plan des inventions et des idées novatrices, Toshiba TV a souvent été la première au monde à introduire plusieurs caractéristiques novatrices dans ses téléviseurs. Toshiba TV a offert des expériences inoubliables et de nouveaux styles de visionnement à de nombreuses personnes dans le monde grâce à sa grande qualité d'image.

Pour en savoir plus, restez à l'affût des publications de Toshiba TV sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

SOURCE Toshiba TV

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Elina Cao, [email protected]