Syndigo acquiert Riversand, élargit ses capacités en matière de produits et de données de référence pour sa clientèle mondiale

Le portefeuille de solutions combiné proposera des options plus complètes pour offrir une expérience client plus riche

CHICAGO, 27 mai 2021 /CNW/ - Syndigo, une société de premier plan de syndication et d'information sur les produits SaaS établie à Chicago, et une société de portefeuille de Summit Partners et de The Jordan Company, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Riversand, un chef de file de logiciel-service en nuage natif de gestion de données de référence (MDM) et fournisseur de gestion de l'information produit (PIM). Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.

L'acquisition élargit la position de Syndigo en tant que fournisseur mondial de solutions de bout en bout pour l'information produit, en ajoutant des capacités améliorées de gestion de l'information produit en plus d'une gestion de données de référence plus souple dans de multiples domaines et systèmes. L'acquisition permet également à Syndigo de fournir ses capacités personnalisées de syndication et d'analyse à la clientèle de Riversand, offrant un transfert d'information harmonieux dans l'écosystème des produits.

« Ce partenariat offrira d'innombrables possibilités à nos clients partout dans le monde, a déclaré Paul Salay, chef de la direction de Syndigo. En combinant l'expertise de Riversand dans les solutions de gestion de données de référence et de gestion de l'information produit avec les capacités de pointe de Syndigo en matière de contenu amélioré, de syndication et d'analyse des données, nous obtenons plus de données - de meilleures données - pour tous nos clients. »

« Les deux organisations croient fermement que, pour assurer la réussite de nos quelque 14 000 clients, nous devons offrir des solutions d'information produit conçues pour servir les marques, les détaillants et les distributeurs, a poursuivi M. Salay. Notre connectivité et nos capacités accrues entre les deux solutions continueront d'aider à maximiser la rapidité de mise sur le marché pour nos clients. Nous avons hâte de faire croître nos entreprises ensemble. »

« Pendant que nous réfléchissions attentivement à la façon d'aider nos clients à accélérer leur croissance, nous avons déterminé que Syndigo était le choix idéal pour permettre aux clients d'améliorer toute leur chaîne d'approvisionnement d'information produit, a déclaré Upen Varanasi, cofondateur et chef de la direction de Riversand. Nos clients, nos employés et nos partenaires forment une équipe qui offre un vaste et riche éventail de fonctions inégalé dans l'industrie. De concert avec Syndigo, nous continuerons d'améliorer les données qui circulent dans leurs divers domaines et systèmes. »

Reconnue comme chef de file dans le Magic Quadrant de Gartner de janvier 2021 consacré aux solutions de gestion des données de référence, Riversand a bâti un solide réseau de partenaires et d'alliances qui complète davantage ses capacités technologiques et élargit sa portée mondiale. La complémentarité des offres riches de Riversand avec Syndigo permettra aux clients d'offrir une expérience client plus attrayante à l'échelle mondiale en optimisant les stratégies de gestion des produits et des données de référence grâce à une solution de bout en bout.

À propos de Syndigo

Syndigo facilite le commerce en assurant la transmission efficace d'information produit pour les marques de son réseau et leurs clients. L'entreprise fournit des renseignements descriptifs et des informations nutritionnelles sur les produits, des images ainsi que d'autres moyens numériques, en se fondant sur des analyses approfondies qui donnent lieu à des expériences de marque attrayantes en ligne et en magasin. Grâce à la plateforme intégrée de Syndigo, Content Experience Hub, les clients peuvent publier, gérer, syndiquer et vérifier le contenu des produits dans le plus grand réseau de marques et de destinataires au monde.

Syndigo sert plus de 12 000 fabricants et 1 750 détaillants et distributeurs à l'échelle mondiale, dans de nombreux secteurs de consommation d'importance, dont l'alimentation, les services alimentaires, les produits durables, la rénovation et le bricolage, les animaux de compagnie, la santé et la beauté, l'automobile, le vêtement et les produits de santé. Pour en savoir plus, visitez www.syndigo.com.

Pour en apprendre davantage sur cette annonce, cliquez sur le lien suivant : https://www.syndigo.com/riversand/.

À propos de Riversand

Riversand offre une plateforme d'expérience de données de référence (MDxP), qui permet aux clients de tirer parti de leurs données grâce à une vision intelligente, à l'automatisation et à des solutions SaaS multi-domaines. La plateforme MDxP de Riversand est le moteur qui alimente les parcours de transformation numérique des clients grâce à une plus grande agilité commerciale, une adoption plus rapide et une collaboration améliorée à l'échelle de l'entreprise. Mettant les données au service des expériences et des idées, Riversand a pour vision d'aider les entreprises à mieux connaître leurs clients, à faire circuler les produits plus rapidement, à automatiser les processus, à atténuer les risques et à gérer leurs entreprises plus intelligemment. Visitez https://www.riversand.com/ pour en savoir plus et suivez @RiversandMDM sur Twitter et Riversand sur LinkedIn.

À propos de Summit Partners

Fondée en 1984, Summit Partners est une entreprise mondiale de placements non traditionnels qui gère actuellement plus de 23 milliards de dollars en capital, destinés à des occasions d'investissement de croissance et de placements en titres à revenu fixe et en actions de sociétés ouvertes. Summit investit dans tous les secteurs de croissance de l'économie, y compris dans plus de 500 entreprises des secteurs de la technologie et de la santé, et d'autres secteurs en croissance. Ces entreprises ont effectué plus de 160 appels publics à l'épargne, et plus de 200 d'entre elles ont été acquises dans le cadre de fusions et de ventes stratégiques. Summit a établi des partenariats avec plus d'une vingtaine d'entreprises du secteur du commerce électronique et de la consommation, entre autres, Brooklinen, Klaviyo, Solo Stove, Philz Coffee, Quay Eyewear, Reverb.com, Sezane, TinyPrints, VeriShip, MercuryGate, et vente-privee.com. Elle a des bureaux en Amérique du Nord et en Europe et investit dans des entreprises du monde entier. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.summitpartners.com ou suivez Summit sur LinkedIn.

À propos de The Jordan Company

Fondée en 1982, TJC (www.thejordancompany.com) est une société de capital-investissement du marché intermédiaire qui a géré des fonds liés à des engagements de capitaux initiaux totalisant plus de 11 milliards de dollars depuis 1987. Au cours de ses 38 années d'existence, elle a investi dans de nombreuses entreprises et contribué à leur croissance dans un vaste éventail de secteurs, dont ceux de l'industrie, du transport et de la logistique, des soins de santé et de la consommation, et des télécommunications, de la technologie et des services publics. Les membres chevronnés de l'équipe de placement, qui travaillent ensemble depuis plus de 20 ans, sont épaulés par le groupe de gestion des opérations, créé en 1988 pour amorcer et soutenir des améliorations opérationnelles dans les sociétés de portefeuille. TJC a son siège social à New York, ainsi qu'un bureau à Chicago.

Aux États-Unis d'Amérique, Summit Partners exploite ses activités en tant que conseiller en placement inscrit auprès de la SEC. Au Royaume-Uni, le présent document est publié par Summit Partners LLP, une société régie et réglementée par la Financial Conduct Authority. Summit Partners LLP est une société à responsabilité limitée enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro d'enregistrement OC388179. Son siège social est situé au 11-12 Hanover Square, Londres, W1S 1JJ, Royaume-Uni. Le présent document vise uniquement à fournir à des sociétés de portefeuille des renseignements sur les capacités de financement potentielles de Summit Partners.

SOURCE Syndigo

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Patrick Niersbach, premier vice-président, Marketing, [email protected], 312 766-7416, www.syndigo.com

Liens connexes

www.syndigo.com