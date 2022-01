La nomination de Jonathan Morgan arrive à un moment charnière de la croissance de Symend. Au cours de la dernière année, Symend a réalisé un investissement important dans le développement de sa plateforme pour combiner une technologie de pointe avec ses informations inégalées sur le comportement des consommateurs. Cela permet de jeter les bases de l'engagement futur des clients, en donnant aux entreprises l'occasion de se démarquer dans un monde de bruit numérique. Bien que Symend se soit révélé une excellente adéquation sur le marché des produits grâce à une fidélisation totale de la clientèle et à une demande croissante de celle-ci, l'expérience de Jonathan Morgan aidera Symend à implanter sa plateforme au sein d'un marché élargi et adressable.

« Je suis ravi que Jonathan Morgan se joigne à l'équipe de direction de calibre mondial de Symend pour poursuivre sa trajectoire de croissance, a déclaré Hanif Joshaghani, chef de la direction et cofondateur de Symend. Grâce à l'investissement considérable de Symend dans sa plateforme, jumelé au leadership et à l'expertise éprouvés de Jonathan Morgan, nous sommes bien placés pour offrir des innovations passionnantes à un plus grand nombre de clients d'entreprises à l'échelle mondiale. »

Jonathan Morgan compte plus de 20 ans d'expérience en interaction avec les clients. Il a récemment œuvré en tant que chef de la direction d'OpenMarket, un chef de file dans le domaine de la plateforme de communication en tant que service (CPaaS) qui aide les entreprises mondiales à utiliser des solutions de messagerie mobile pour interagir avec les clients et les employés en faisant preuve d'empathie. Pendant son mandat, Jonathan Morgan a dirigé le lancement d'une nouvelle plateforme fondée sur le modèle de logiciel en tant que service (SaaS) et établi une stratégie de croissance à long terme axée sur la prestation de services de qualité. Il a doublé les ventes et augmenté la croissance annuelle de plus de 30 %. Avant de se joindre à OpenMarket, Jonathan Morgan a cofondé Hypertag, une entreprise de technologie qui fournissait du contenu aux téléphones mobiles adaptés aux emplacements physiques. L'entreprise a commercialisé sa technologie primée et a mis en œuvre plus de 600 programmes dans le monde, y compris en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique et en Australie, avant d'être achetée en décembre 2010.

« J'ai eu la chance au cours de ma carrière d'aider à créer de nouvelles catégories de produits d'interaction avec les clients. Symend est en train de créer une nouvelle norme pour les chefs de file en matière d'expérience client, et je suis ravi de me joindre à l'équipe pour permettre à la plateforme d'engagement comportemental de Symend de réaliser son plein potentiel de croissance », a déclaré Jonathan Morgan, chef de la croissance chez Symend.

M. Morgan se joint à l'équipe de direction croissante de calibre mondial de Symend, qui compte d'autres nouveaux membres, dont Vivian Farris, chef du personnel, PehKeong Teh, chef des produits et Corey Scobie, chef de la technologie.

La plateforme d'engagement numérique de Symend utilise la science comportementale et les données pour permettre aux clients de régler leurs factures en souffrance. En tirant parti de l'analyse avancée, Symend aide les entreprises à mobiliser de façon efficace des millions de clients en leur fournissant une connaissance approfondie du comportement des consommateurs. Symend optimise continuellement ces renseignements et pousse les clients vers l'action souhaitée, en faisant preuve d'empathie, grâce à des communications personnalisées, des outils libre-service et des options de remboursement flexibles.

L'approche axée sur les relations de Symend permet aux entreprises d'être à l'écoute des besoins changeants de leurs clients, et leur donne les moyens de prendre les mesures qui s'imposent. Cela accroît la satisfaction de la clientèle, réduit les coûts d'exploitation et contribue à régler les factures en souffrance avant leur recouvrement.

Fondée en 2016, la plateforme de Symend est conçue pour servir des entreprises mondiales complexes dans les domaines des télécommunications, des services financiers, des services publics et des médias. Symend, dont le siège social est situé à Calgary, est une société privée qui exerce ses activités partout au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Pour en savoir plus, visitez https://symend.com/ et suivez l'entreprise sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.

