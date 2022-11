Le financement soutient la demande croissante pour les technologies d'engagement comportemental

CALGARY, Alberta, le 17 nov. 2022 /CNW/ - Symend, chef de file de la Behavioral Engagement Technology™, a annoncé aujourd'hui avoir recueilli plus de 40 millions de dollars américains pour accélérer davantage sa croissance et son expansion sur le marché mondial. L'entreprise est en voie de doubler le nombre de clients desservis pour la troisième année consécutive et servira plus de 40 millions de consommateurs au nom des plus grandes entreprises d'Amérique du Nord cette année.

Cette ronde a été menée par Inovia Capital , en collaboration avec un consortium d'investisseurs, dont Impression Ventures , Mistral Venture Partners , le Fonds de co-investissement en capital de croissance de BDC , le Fonds pour les femmes en technologie de BDC Capital , Plaza Ventures et EDC .

« Alors que Symend prend rapidement de l'expansion et conclut l'une des plus importantes augmentations de salaire des entreprises de technologie financière de l'année au Canada, ce dernier financement consolide sa position en tant que pionnier dans le cadre de l'engagement numérique des clients », a déclaré Dennis Kavelman, associé chez Inovia Capital. « Les entreprises constatent la valeur de Symend grâce à sa capacité à réduire les défauts de paiement et à conserver les revenus, tout en offrant une approche hyperpersonnalisée qui augmente la fidélisation des clients. La demande pour la technologie de Symend continue d'augmenter et nous sommes heureux de contribuer à alimenter la prochaine phase de croissance. »

Compte tenu de l'incertitude économique croissante, la moitié des consommateurs nord-américains ignorent les courriels de leurs fournisseurs de services, parce qu'ils ne sont pas suffisamment personnalisés ou pertinents, selon le Rapport 2022 de Symend sur les consommateurs . La solution empathique de Symend, basée sur les sciences comportementales, a fait ses preuves en matière d'amélioration du rendement financier et d'expériences client positives pour certaines des plus grandes institutions financières et des fournisseurs de télécommunications au monde.

« Alors que les taux d'impayés augmentent et que les clients sont de plus en plus aux prises avec la fatigue numérique, de plus en plus d'entreprises ont besoin d'une solution, comme Symend, pour recouvrer des revenus, réduire leurs dépenses d'exploitation et fidéliser leurs clients, a souligné Hanif Joshaghani, chef de la direction de Symend. À mesure que nous poursuivons notre croissance et notre évolution efficaces, nous nous engageons à utiliser notre technologie et notre solution spécialement conçues pour répondre aux besoins actuels des entreprises du monde entier dès maintenant : économies de coûts, retour sur investissement élevé et amélioration de la satisfaction et de la fidélité des clients. »

Symend est une entreprise SaaS de premier plan qui transforme les conversations difficiles et les moments quotidiens en expériences positives tout au long du parcours du client. La Behavioral Engagement Technology™ de Symend offre des expériences numériques hyperpersonnalisées basées sur la science du comportement des consommateurs. Notre solution permet d'obtenir de meilleurs résultats et d'établir des relations plus solides avec près de la moitié des intervenants. En s'adaptant aux changements des clients, Symend aide les meilleures entreprises à créer et à conserver des clients pour la vie. Fondée en 2016, Symend, dont le siège social est situé à Calgary, est une société privée qui exerce ses activités partout au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site https://symend.com/ .

