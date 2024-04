La solution Vérif-Bénéficiaire est la première du genre au Canada à s'attaquer à la fraude par paiement par pression autorisé (Authorized Push Payment).

TORONTO, le 24 avril 2024 /CNW/ - Fournisseur de solutions commerciales le plus important au Canada, Symcor annonce le lancement de la solution Vérif-Bénéficiaire pour faire face au défi croissant de la fraude par paiement par pression autorisé (Authorized Push Payment) ou APP, où des individus peu scrupuleux trompent les gens peu méfiants en les incitant à transférer des fonds par voie électronique sur des comptes frauduleux.

La solution Vérif-Bénéficiaire est la première du genre au Canada à s'attaquer à la fraude par paiement par pression autorisé (Authorized Push Payment). (Groupe CNW/Symcor)

Les institutions financières font de leur mieux pour atténuer la fraude dans les transactions autorisées; malgré ça, les clients ont de plus en plus de mal à leur faire confiance et à leur rester fidèles. Sur les marchés du paiement en temps réel, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde, en Australie, au Brésil et en Arabie saoudite, les pertes dues à la fraude par APP devraient atteindre la somme faramineuse de 6,8 milliards de dollars d'ici 20271.

En combinant l'intelligence artificielle et les données en réseau, Vérif-Bénéficiaire détecte de manière proactive les activités frauduleuses lors des transferts de compte à compte pour aider à préserver les clients des arnaques par APP. Vérif-Bénéficiaire évalue les risques associés aux transactions sortantes en temps réel, atténuant ainsi le risque de paiements frauduleux avant qu'ils ne soient traités.

« Vérif-Bénéficiaire de Symcor protège les consommateurs et renforce la confiance dans le marché financier en exerçant une diligence appropriée accrue pour le bénéficiaire, déclare Sanjeev Chib, vice-président des solutions de sécurité numérique chez Symcor. Les fraudeurs exploitent la nature rapide et souvent irréversible des paiements de compte à compte et profitent de la faible protection antifraude dont disposent les particuliers qui ne reconnaissent pas toujours les tactiques utilisées par les malfaiteurs. »

Vérif-Bénéficiaire s'intègre de manière harmonieuse à l'infrastructure de paiement existante des institutions financières, contribuant ainsi à prévenir le traitement de transactions suspectes. Cette solution vise à protéger les Canadiens, en particulier les personnes âgées et les personnes vulnérables, contre la fraude par APP et permet aux institutions financières d'offrir à leurs clients une expérience fluide et positive. Les institutions financières préservent ainsi la confiance de leurs clients, évitent les enquêtes prolongées sur les fraudes et réduisent les coûts opérationnels liés à la gestion des fraudes.

« Depuis plus d'une décennie, Symcor se consacre à aider les institutions financières à renforcer leurs défenses contre les risques de fraude qui se profilent à l'horizon grâce à la gamme de solutions de gestion de la fraude COR.IQ, déclare Saba Shariff, V.-P. principale, chef de la stratégie, des produits et de l'innovation chez Symcor. La mise sur le marché de Vérif-Bénéficiaire, une solution de surveillance des transactions en temps réel reposant sur une plateforme antifraude de premier plan, témoigne de notre engagement inconditionnel en faveur d'un écosystème financier sûr et innovant. En comblant une lacune importante dans la gestion des risques, Vérif-Bénéficiaire permet aux équipes de gestion des risques de disposer d'un outil robuste pour lutter de manière proactive contre la fraude par paiement par pression autorisé. »

Voilà plus de 25 ans que Symcor parvient à rapprocher les acteurs du marché pour relever des défis communs à l'ensemble du secteur. Symcor a prouvé qu'elle était capable de répondre à l'évolution rapide des besoins du marché en proposant des solutions efficaces et évolutives qui concilient l'agilité souhaitée par les clients et la sécurité recherchée.

À propos de Symcor

Symcor assure l'échange sécurisé des données et l'optimisation des processus administratifs pour favoriser la réussite de ses clients dans un monde numérique en constante évolution. Depuis plus de 25 ans, les plus grandes institutions canadiennes font confiance à Symcor pour soutenir leur transformation numérique. Symcor permet aux participants du secteur de relever des défis communs de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible. Tous les renseignements se trouvent sur le site www.symcor.ca/fr.

1 Le rapport ACI Worldwide Scamscope révèle que les pertes liées aux escroqueries par APP devraient atteindre 6,8 milliards de dollars d'ici 2027 (en anglais seulement)

SOURCE Symcor

Renseignements: Rita Dias | V.-P. Marketing et communications | Symcor, [email protected]