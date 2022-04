Désormais dotée d'une technologie en temps réel, l'API DFC de Symcor permet de réduire le recours aux processus quotidiens traditionnels de vérification par lots. Les clients peuvent ainsi repérer rapidement les fraudes potentielles et limiter les pertes financières.

« C'est au niveau du dépôt et du paiement de chèques qu'on retrouve les principaux facteurs de pertes dues à la fraude. Il est maintenant possible de gérer rapidement les risques grâce aux données partagées par le consortium. Les informations fiables sur la fraude fournies par le réseau COR.IQ de Symcor donnent aux membres de l'alliance un avantage considérable par rapport à leurs homologues qui ne font pas partie de l'alliance. Ils peuvent ainsi conserver la confiance des consommateurs tout en améliorant l'expérience client », souligne Saba Shariff, chef, Développement des nouveaux produits et Stratégie d'entreprise chez Symcor.

Les signaux de fraude générés par l'API DFC de Symcor permettent aux institutions financières participantes de prendre des décisions éclairées en temps réel pour mieux gérer la fraude par chèque.

« L'API DFC de Symcor offre une perspective plus holistique des dépôts de chèques, ce qui nous permet d'améliorer l'expérience d'ensemble de nos clients en diminuant les délais de déblocage des fonds, et en conservant la sécurité et la confiance », déclare Ash Khan, chef, Gestion des fraudes en entreprise, BMO Groupe financier, membre de l'alliance COR.IQ.

L'API DFC vérifie les détails à la source dans le but de confirmer les principaux indicateurs de fraude tels que la disponibilité des fonds et la validité du compte, grâce aux avantages des signaux de fraude fondamentaux de DFC.

Alors que 71 pour cent des organisations interrogées s'attendent à ce que le niveau global de fraude touchant leurs activités augmente au cours de l'année prochaine1, le lancement de l'API DFC arrive à point pour répondre aux exigences d'un espace de paiement de plus en plus complexe.

« L'API DFC, un nouvel ajout à notre engagement stratégique continu avec Symcor, est un autre outil qui nous permet d'offrir une meilleure expérience bancaire à nos clients en leur fournissant un accès plus rapide et plus sûr aux fonds déposés », indique Mohamed Manji, vice-président de la stratégie de lutte contre la fraude du Groupe Banque TD, membre de l'alliance COR.IQ.

Depuis plus de 25 ans, Symcor a réussi à rassembler les participants du marché pour relever les défis communs à l'ensemble du secteur. Grâce à une combinaison unique de sécurité et d'agilité, Symcor offre le meilleur des deux mondes et se positionne comme un partenaire incontournable dans l'évolution et la croissance continues de l'industrie canadienne des paiements.

À propos de Symcor

Symcor assure l'échange sécurisé des données et l'optimisation des processus administratifs pour favoriser la réussite de ses clients dans un monde numérique en constante évolution. Si les principales institutions financières du Canada lui font confiance depuis plus de 25 ans, c'est parce que Symcor soutient leur transformation numérique en mobilisant les acteurs sectoriels et en relevant leurs défis communs avec efficience et efficacité. Pour en savoir plus, allez à www.symcor.ca/fr.

