TORONTO, le 6 déc. 2022 /CNW/ - Important fournisseur canadien de solutions d'affaires, Symcor a annoncé le lancement de COR.CONNECT, une nouvelle gamme de solutions dédiée aux services bancaires ouverts. Grâce à son expérience dans le domaine des services d'utilités pour certaines des plus grandes entreprises du pays, Symcor s'avère être un partenaire de confiance incontournable pour soutenir et faire progresser le système bancaire ouvert au Canada.

Écosystème robuste consacré au système bancaire ouvert, COR.CONNECT offre des avantages uniques par son approche « à la canadienne ». Grâce à des interfaces de programmation d'applications (API) sécurisées ainsi qu'à une plateforme de consentement et un cadre de confiance solides, COR.CONNECT permet aux institutions financières, aux coopératives de crédit, aux revendeurs et aux entreprises de technologie financière du Canada d'échanger des données de manière sûre et efficace. Les fonctions centralisées d'exploitation, d'administration et de gestion des risques permettent à tous les intervenants de bénéficier de règles communes, notamment en matière d'expérience utilisateur, de consentement et de risque à terme. La collaboration avec des entités comme FDX Canada permet en outre d'établir des normes techniques en tirant parti de l'apport holistique des participants de l'industrie.

« Au cours des dernières années, Symcor a collaboré activement avec les intervenants de l'industrie pour concevoir et lancer une solution intégrale de système bancaire ouvert "à la canadienne". COR.CONNECT a pour but d'enrichir l'expérience numérique des consommateurs et de permettre à tous les intervenants du secteur de réaliser rapidement le plein potentiel du système bancaire ouvert », explique Saba Shariff, chef du développement des nouveaux produits et de la stratégie d'entreprise chez Symcor.

COR.CONNECT de Symcor propose une gamme complète pour venir en aide à la fois aux fournisseurs et aux destinataires de données. Grâce à des fonctions essentielles comme l'aide à l'accueil, une plateforme de gestion du consentement performante ainsi que le contrôle et la surveillance par des tiers, les fournisseurs de données peuvent partager efficacement et en toute sécurité les données des consommateurs avec des destinataires tiers de confiance. La plateforme de consentement de Symcor permet aux consommateurs de contrôler leurs droits sur les données, y compris la possibilité de gérer les personnes qui peuvent accéder à leurs données, la durée de l'accès et les sous-ensembles accessibles.

La portée opérationnelle étendue de Symcor permettra aux destinataires des données de bénéficier d'un moyen plus rapide de se connecter aux fournisseurs de données de manière autrement plus sécurisée que par la méthode risquée du grattage d'écran. Sans les inconvénients liés à l'élaboration d'accords contractuels individuels et à la gestion de fournisseurs à différents stades de préparation au système bancaire ouvert, les destinataires de données peuvent se concentrer sur la prestation de services innovants à leurs clients.

Élaboré en étroite collaboration avec Microsoft et Cloudentity, COR.CONNECT exploite les capacités de la plateforme infonuagique Microsoft Azure, ce qui garantit l'évolutivité et la disponibilité nécessaires pour faire face aux exigences d'un système bancaire ouvert au Canada. La solution d'autorisation de Cloudentity renforce les contrôles de sécurité et d'identité indispensables pour permettre le flux de données en toute sécurité dans l'écosystème du système bancaire ouvert.

« Soutenir l'évolution du système bancaire ouvert au Canada est un choix naturel pour Symcor. Tout au long de notre existence de 26 ans, nous nous sommes concentrés sur la création de solutions utilitaires fiables, qui répondent aux besoins de l'ensemble de l'industrie. Nous sommes très heureux d'étendre cette expertise au système bancaire ouvert en fournissant des services évolutifs et abordables par le biais de COR.CONNECT », déclare Chameli Naraine, présidente et chef de la direction.

À mesure que le système bancaire ouvert prend de l'ampleur, la nécessité d'une solution hybride, « à la canadienne », est considérée comme un facteur essentiel pour un succès durable à long terme. Grâce à une combinaison unique d'agilité et de protocoles de sécurité éprouvés, COR.CONNECT de Symcor offre l'équilibre optimal pour accélérer et propulser la préparation et l'adoption du système bancaire ouvert au Canada.

À propos de Symcor

Symcor assure l'échange sécurisé de données et soutient les procédés opérationnels pour favoriser la réussite de ses clients dans un monde numérique en constante évolution. Depuis plus de 25 ans, les plus grandes industries canadiennes font confiance à Symcor pour soutenir leur transformation numérique. Symcor réunit les participants de l'industrie pour résoudre les défis communs de manière plus efficace et efficiente. Tous les renseignements se trouvent à https://www.symcor.ca/fr/.

