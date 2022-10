TORONTO, le 24 oct. 2022 /CNW/ - Symcor, une organisation canadienne de premier plan qui facilite les échanges de données sécurisés, a lancé Vérif-Image. Cette solution permet aux clients de réduire efficacement les risques de fraude au moyen de l'apprentissage automatique pour vérifier les documents de manière rapide et exhaustive.

Vérif-Image est optimisé par l'alliance COR.IQ de Symcor, un consortium d'institutions financières canadiennes qui a recours à des informations inter-réseaux pour repérer les fraudes à grande échelle. En exploitant les données en réseau pour maximiser la détection des fraudes, Vérif-Image permet aux institutions financières de détecter les chèques frauduleux avant que les fonds ne soient débloqués. Grâce à l'apprentissage automatique, notamment la technologie avancée de reconnaissance optique de caractères (ROC), Vérif-Image peut scanner et évaluer des centaines de milliers de chèques chaque jour pour repérer les articles contrefaits, falsifiés et modifiés.

« Cette solution unique de lutte contre la fraude, conçue pour le marché canadien, tire parti de la puissance de la ROC pour scanner les images de chèques à la recherche d'activités frauduleuses. En recourant à des systèmes d'apprentissage automatique qui identifient les anomalies visuelles caractéristiques des chèques frauduleux, Vérif-Image permet de valider les chèques à grande échelle, rapidement et efficacement », a déclaré Murali Dorai, vice-président de la gestion des produits chez Symcor.

Symcor a mis au point une suite de solutions de pointe pour réduire la fraude, notamment Véri-Fier qui utilise des signaux de fraude exclusifs pour détecter les chèques frauduleux (rien qu'au cours des 12 derniers mois, les fraudes confirmées se chiffrent à plus de 100 millions de dollars), ainsi que Vérif-Instant qui propose une technologie en temps réel pour détecter instantanément les chèques présumés frauduleux. Vérif-Image a été élaboré pour venir en complément aux deux produits Véri-Fier existants et fournir un ensemble de solutions de bout en bout qui détectent les fraudes présumées avec rapidité et atténuent les pertes financières.

Vérif-Image permet aux clients de réduire efficacement les risques de fraude à l'aide d'une technologie avancée qui vérifie les documents avant que les fonds ne soient débloqués. La technologie est adaptée pour reconnaître le format unique des chèques canadiens et évaluer tous les types de chèques, y compris les images chèques de détail, commerciaux, gouvernementaux et de documents de remplacement d'effet compensé (DREC).

Depuis plus de 25 ans, Symcor est passé maître dans l'art de relever les défis communs au secteur en réunissant les acteurs du marché. Symcor a fait ses preuves quant à son aptitude à répondre à l'évolution rapide des besoins du marché et offre des solutions efficaces et évolutives qui assurent l'équilibre entre l'agilité recherchée par les clients et la sécurité qu'ils exigent.

