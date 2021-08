SAN DIEGO, le 25 août 2021 /CNW/ - Détenue à parts égales par Faurecia et Michelin, Symbio, acteur mondial de référence dans les systèmes de piles à combustible, sera présente à l'ACT Expo 2021 à Long Beach (Californie, du 30 août au 2 septembre). À cette occasion, le Groupe dévoile la création de Symbio North America et la nomination de Rob Del Core en tant que Vice-Président. Rob Del Core est un leader chevronné, visionnaire du zéro-émission avec une expérience réussie dans l'industrie des piles à combustible au cours des 20 dernières années, en particulier dans les secteurs de la mobilité durable moyenne et lourde.

L'hydrogène comme pilier

Au moment où les gouvernements du monde entier renforcent leurs ambitions de lutte contre le changement climatique et où la nouvelle administration américaine s'engage à donner aux États-Unis un rôle prédominant dans cet effort mondial, reconnaissant la contribution clé que la technologie de l'hydrogène doit jouer, Symbio est déterminé à mettre en avant son savoir-faire et sa vaste expertise sur le terrain pour soutenir pleinement les efforts zéro-émission du pays.

Le portfolio des produits H2Motive de Symbio propose une large gamme de solutions de piles à combustible répondant à tous les besoins de puissance et de durabilité du marché mobile. Pour le marché américain, Symbio Amérique du Nord se concentre sur les véhicules utilitaires légers, les véhicules commerciaux moyens et poids lourds, offrant des solutions hydrogène personnalisées aux constructeurs et gestionnaires de flotte, contribuant ainsi aux ambitions mondiales du Groupe d'ici 2030.

Expérience, maturité, gamme complète de solutions et présence locale

Symbio entre sur le marché américain avec des atouts solides, une technologie et un savoir-faire bien établis. Avec plus de 30 ans d'expérience combinée dans la technologie des piles à combustible et avec le soutien financier, technique et commercial de ses actionnaires, Michelin et Faurecia, Symbio offre des solutions hydrogène holistiques à ses partenaires et clients.

Les véhicules légers équipés de piles à combustible Symbio ont déjà parcouru plus de 4 millions de kilomètres sur la route. Une performance qui va augmenter dans les années à venir grâce au projet de partenariat avec Stellantis, pionnier des véhicules légers à hydrogène, pour un lancement en Europe prévu avant la fin de l'année.

Le portfolio H2Motive de Symbio, couvrant des plages de puissance allant de 40 kW à 300 kW, peut répondre à une large gamme de cycles d'usage, de besoins en énergie et de durabilité. Les solutions Symbio sont compactes, efficaces et faciles à installer dans les compartiments moteurs existants. Le produit de 150 kW qui sera présenté à l'ACT Expo est particulièrement adapté aux pick-ups aussi bien qu'aux véhicules légers et moyens et aux poids lourds.

Enfin, Symbio se concentre sur l'optimisation du coût global de ces solutions en combinant son savoir-faire produit et systèmes en vue de la mise en place de capacités de production de masse avec une technologie de pointe. L'objectif du Groupe est de produire 200 000 StackPacks par an à l'échelle mondiale d'ici 2030, et de réduire considérablement les coûts de fabrication d'ici 5 ans.

Visitez le stand Symbio situé au stand 435 et découvrez comment le Groupe innove en permanence pour enrichir sa gamme complète de solutions. En raison des règles d'hygiène et de distanciation en vigueur, nous vous demandons de prendre rendez-vous pour une visite du stand. Veuillez nous contacter à [email protected]

A propos de Symbio

Partenaire technologique global des constructeurs en matière de systèmes hydrogène pour la mobilité, Symbio est détenue à parts égales par Faurecia et Michelin depuis novembre 2019. Forte d'une expertise unique et d'une priorité donnée à la mise en place de standards automobiles de production, l'entreprise propose une gamme complète de produits - des StackPack, systèmes hydrogène pré-validés et pré-intégrés -, associés à un ensemble de services. Elle répond aux besoins des véhicules légers et commerciaux, bus et camions, ainsi que pour divers formats de véhicules électriques. L'entreprise ambitionne de devenir un leader mondial de la mobilité hydrogène en produisant 200 000 StackPack par an d'ici à 2030, à destination des constructeurs du monde entier. L'entreprise participe ainsi à l'accélération du déploiement de la mobilité hydrogène, par nature zéro-émission et peu contraignante en termes de temps de recharge et d'autonomie pour les utilisateurs finaux.

SOURCE Michelin North America (Canada) Inc.

Renseignements: Contact Presse : Maria Alcon Hidalgo: +33 7 61 29 43 47, [email protected]