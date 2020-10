Sylvain Lavoie nommé président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques

QUÉBEC, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel, tient à féliciter Sylvain Lavoie, qui a été nommé par le Conseil des ministres, aujourd'hui, comme nouveau président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques (CFA).

M. Lavoie est diplômé de l'Université de Moncton, où il a effectué une maîtrise en administration publique à la suite d'un parcours en sciences politiques, en histoire et en philosophie. Il a travaillé plusieurs années au ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, en tant que conseiller, analyste et gestionnaire. Il occupait un poste de directeur des communications à l'Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick depuis cinq ans au moment de sa nomination. M. Lavoie s'est également engagé de manière bénévole dans différentes organisations au cours de sa carrière. Il a notamment été membre du conseil communautaire du Centre communautaire Sainte-Anne ainsi que du comité de la gouvernance et des politiques de Patinage Canada Nouveau-Brunswick.

C'est au terme d'un appel de candidatures, suivi d'un processus d'évaluation mené par un comité de sélection du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques, en collaboration avec le Secrétariat aux emplois supérieurs, que le nouveau président-directeur général a été choisi par la ministre pour succéder à Johanne Whittom. Le choix s'est porté sur M. Lavoie parmi trois excellentes candidatures. La riche expérience de ce dernier, notamment dans des postes de direction et de gestion ainsi que dans le milieu de l'éducation, sera un atout indéniable pour diriger le CFA.

Citation :

« Je suis persuadée que M. Lavoie est le meilleur candidat pour diriger le Centre de la francophonie des Amériques. Je n'ai nul doute qu'il saura poursuivre les nombreuses actions de cet organisme, qui incarne la détermination du gouvernement à affirmer le rôle du Québec en tant que leader en matière de rayonnement et de rapprochement des communautés francophones des Amériques. Je remercie Johanne Whittom d'avoir permis au CFA de jouer ce rôle avec brio depuis janvier 2019. Je souhaite le plus grand des succès à M. Lavoie, et j'ai hâte de travailler avec lui dans la poursuite de la mission du CFA. »

Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

À propos du Centre de la francophonie des Amériques

Le CFA est un organisme public qui relève de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et qui a pour mission de promouvoir et de mettre en valeur une francophonie porteuse d'avenir dans le contexte de la diversité culturelle. Sa création, en 2008, constituait l'une des mesures de la Politique gouvernementale sur la francophonie canadienne de 2006.

Consacré au renforcement des relations entre les francophones et les francophiles du Québec, du Canada et des Amériques, le CFA incarne également la volonté du gouvernement du Québec de promouvoir la langue française et son leadership à cet égard, au sein des communautés francophones et francophiles des Amériques. À ce titre, il noue de nombreux partenariats et organise plusieurs activités à travers le Canada et les Amériques. Le fait qu'un Acadien dirige désormais le CFA est un message très fort envoyé envers ces communautés de la part du gouvernement du Québec, au moment où celui-ci souhaite renforcer ses liens avec les communautés francophones et acadiennes au Canada.

Par ailleurs, le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes, un projet auquel le CFA prend part, se déroulera au printemps 2021. Les détails de l'organisation seront rendus publics ultérieurement.

Pour en savoir plus sur le Centre de la francophonie des Amériques :

https://francophoniedesameriques.com

Renseignements: Source : Florent Tanlet, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Tél. : 418 265-1982; Information : Jean Auclair, Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 643-2001, poste 4064