Le vétéran du capital de risque partage l'engagement d'Innovobot envers la technologie pour le bien commun (Tech for Good) et l'approche très impliquée du Fonds pour soutenir les entrepreneurs.

MONTRÉAL, le 24 mars 2022 /CNW Telbec/ - Innovobot a le plaisir d'annoncer que Sylvain Carle se joint à l'organisation en tant qu'associé. Il travaillera de concert avec Zoya Shchupak, associée directrice du Fonds, afin de générer des rendements exceptionnels pour les investisseurs et un impact positif pour la société et l'environnement.

« Je suis ravi d'accueillir Sylvain chez Innovobot. Sa carrière reflète notre vision et notre mission », déclare le chef de la direction Mario Venditti. « L'entrepreneuriat, la technologie et le capital de risque font partie de son ADN, c'est une combinaison exceptionnelle. Il est aussi un expert de l'investissement d'impact en environnement et du développement d'écosystèmes. Ces éléments sont au cœur de l'objectif d'investissement de notre Fonds. »

Sylvain Carle aidera les entreprises du portefeuille d'Innovobot à fixer et à atteindre des objectifs environnementaux et sociaux ambitieux, notamment l'objectif de développement durable n°13 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il dirigera le comité Tech for Good et continuera à développer notre écosystème d'innovation qui est en pleine expansion.

« Sylvain a un palmarès reconnu comme investisseur en technologie en phase d'amorçage et de démarrage. Il jouera un rôle déterminant dans l'exécution de notre stratégie », déclare Zoya Shchupak. « J'ai hâte de travailler avec Sylvain et de mettre en œuvre notre passion et expertise pour livrer des résultats exceptionnels, au profit des investisseurs et des entrepreneurs. »

Le « fit » parfait

Depuis 25 ans, Sylvain Carle bâtit des compagnies et investit dans les technologies émergentes. C'est un nerd, idéaliste et pragmatique qui croit que l'investissement et l'innovation sont des outils pour résoudre nos défis environnementaux et sociaux. Innovobot et Sylvain partagent la même vision et raison d'être : livrer des rendements exceptionnels à nos investisseurs et aider les entrepreneurs à développer des technologies novatrices qui révolutionnent les marchés, au bénéfice de la société et de la planète.

Le parcours de Sylvain à titre de VC et entrepreneur impressionne. Avec ses partenaires de Real Ventures, il a levé et géré le fonds de pré-amorçage Orbite de 30 millions de dollars. Il a joué un rôle clé dans le développement de l'écosystème technologique ( FounderFuel, Techstars AI , Startupfest , MAIN , Réseau Capital , Propulsion Québec ) et a mérité la confiance et le respect de nombreux entrepreneurs en les aidant à se développer et à réussir. Sylvain a également fait un passage remarqué à San Francisco, en tant que qu'évangéliste senior chez Twitter.

Sylvain est un leader dont l'influence s'étend bien au-delà de la province de Québec. Il se dit enchanté de se joindre à l'équipe d'Innovobot. « Nous partageons une passion pour la technologie et un solide engagement envers l'investissement d'impact. On se complète de part et d'autre. Au cours des derniers mois, j'ai développé Objectif 13, une plateforme de lancement pour les start-ups qui innovent pour lutter contre le changement climatique. J'ai réalisé qu'avec une équipe d'investisseurs qui partage la même vision, nous aurions un impact durable plus important, et nous y arriverions plus rapidement ».

« Innovobot a une approche pratique « pour les entrepreneurs, par les entrepreneurs », qui est semblable à ce que j'ai développé, au cours des dernières années », ajoute Carle. « Cette vision des affaires m'interpelle. Nous allons réaliser de grandes choses ensemble ».

Innovobot

Innovobot est une plateforme d'investissement et d'innovation Tech for Good. Technologues et entrepreneurs nous-mêmes, nous investissons dans des compagnies canadiennes en Deep Tech qui développent des solutions à d'importants problèmes, au bénéfice de la société et de la planète.

