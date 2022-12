SX GLOBAL ANNONCE LE CALENDRIER PROVISOIRE DE 2023 POUR SIX ÉVÉNEMENTS LIÉS AU CHAMPIONNAT DU MONDE FIM DE SUPERCROSS

Tenant sa promesse de présenter le Mondial de Supercross aux amateurs du monde entier, SX Global confirme les manches du championnat de WSX pour l'Australie, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Canada et l'Asie du Sud-Est

QUEENSLAND, AUSTRALIE, 9 décembre 2022 /CNW/ - Après deux événements pilotes couronnés de succès en 2022 qui ont permis à plus de 85 000 amateurs de profiter d'un événement de supercross de calibre mondial à Cardiff, au Pays de Galles et à Melbourne, en Australie, SX Global a annoncé aujourd'hui six événements liés au Championnat du monde FIM de supercross (WSX) de 2023. Le calendrier de 2023 élargira la présence mondiale du championnat avec des manches approuvées par la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) en France, en Allemagne et au Canada, en plus de retourner en Australie et au Royaume-Uni. Le championnat s'étendra également en Asie du Sud-Est. L'endroit exact sera annoncé sous peu.

« C'est incroyablement gratifiant de voir notre vision d'un véritable championnat du monde de supercross se concrétiser. Nos objectifs, bien qu'ambitieux, sont clairs : faire évoluer le supercross pour plaire à un public mondial grâce à un calendrier d'événements véritablement international, visiter diverses destinations qui ont des amateurs passionnés et bien établis, et explorer de nouvelles régions où le supercross peut croître et prospérer, a déclaré Adam Bailey, chef de la direction de SX Global. Nous croyons que le calendrier de 2023 tient ces promesses, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Nous avons beaucoup plus de marge de croissance dans les régions du monde qui ont hâte d'assister à ce spectacle incroyable. Nous ne faisons qu'effleurer la surface de notre plan à long terme pour WSX. »

M. Antonio Alia Portela, directeur de la Commission de motocross FIM, a déclaré : « Après une saison 2022 couronnée de succès, SX Global présente le Championnat FIM de WSX dans de nouveaux pays. Le Championnat du monde de Supercross entre dans une nouvelle ère qui verra la série s'étendre à de nouveaux pays et endroits partout dans le monde, au grand plaisir de ses nombreux amateurs. Ce n'est que le début. Nous sommes convaincus que de nombreux autres pays se joindront au Championnat dans un proche avenir. »

WSX présentera à nouveau son expérience de supercross innovante au Royaume-Uni, à Villa Park, Birmingham, pour la manche d'ouverture le 1er juillet. Le Championnat traversera ensuite le canal vers la France pour la deuxième manche, qui aura lieu le 22 juillet au Groupama Stadium à Lyon-Décines. La série se rendra en Asie du Sud-Est le 30 septembre, avant de se rendre au Merkur Spiel Aréna, à Dusseldorf, en Allemagne, le 14 octobre. WSX sera au BC Place à Vancouver, au Canada, le 28 octobre, et, une fois de plus, la finale de la série aura lieu à Melbourne, en Australie, au Marvel Stadium, les 24 et 25 novembre.

« Notre saison pilote a été conçue pour mettre à l'essai ce qui est possible et prouver que le sport du supercross suscite une forte demande de la part des amateurs dans les pays auparavant mal desservis du monde entier, a déclaré M. Bailey. La réaction incroyable des amateurs et la participation aux événements de Cardiff et de Melbourne ont confirmé que nos instincts étaient exacts, et nous sommes maintenant stimulés par l'élan et l'intérêt des villes, des promoteurs, des diffuseurs et des commanditaires qui souhaitent tous participer au nouveau Championnat du monde. Nous sommes ravis de continuer à présenter ce sport incroyable aux amateurs du monde entier. »

Pour en savoir plus sur l'horaire de WSX de 2023, visitez www.wsxchampionship.com et abonnez-vous au bulletin de WSX, ou suivez WSX sur Facebook et Instagram.

À propos du Championnat du Monde FIM de supercross

Le Championnat du Monde FIM de supercross (WSX) est le plus récent championnat mondial de motocyclettes et de divertissement au monde. En présentant les meilleurs athlètes de supercross du monde dans des villes et des stades emblématiques du monde entier, WSX promet d'offrir à des millions d'amateurs de supercross l'occasion de vivre l'expérience d'un championnat mondial. Le format WSX offrira à des millions de nouveaux amateurs une combinaison unique de courses de championnat, de musique en direct et de divertissement pour tous les âges et tous les milieux. Historiquement, le Championnat du Monde FIM de supercross était lié géographiquement aux États-Unis. Mais, cette initiative pionnière des détenteurs de droits commerciaux de la série, SX Global, promet de faire du supercross un véritable sport motorisé mondial pour la première fois de l'histoire.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1964358/WSX_2023Map_061222_16x9_2__95.jpg

SOURCE FIM World Supercross Championship

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]