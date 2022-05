La compagnie aérienne ultra-pas chère ajoute plus de connectivité au Nouveau-Brunswick

SAINT JOHN, NB, le 12 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Swoop, la principale compagnie aérienne à très bas prix du Canada, a lancé son vol inaugural vers l'Aéroport de Saint John (YSJ) à partir de l'Aéroport international Pearson de Toronto (YYZ). Le vol WO366 de Swoop a décollé de Toronto cet après-midi à 17 h 25 HE, et a reçu un accueil chaleureux à son arrivée à Saint John à 20 h 40, heure locale.

Plus tôt cette semaine, Swoop a marqué son service inaugural entre Hamilton et Moncton, son premier vol au Nouveau-Brunswick. Moncton sera également reliée à Edmonton par un nouveau service sans escale plus tard cet été. La principale compagnie aérienne à très bas prix du Canada connaît une croissance rapide cet été et une partie importante de cette croissance se produit dans le Canada atlantique, où la demande de services aériens abordables atteint des niveaux records.

« En tant que compagnie aérienne canadienne ultra-pas chère, nous sommes ravis de poursuivre notre expansion au Nouveau-Brunswick aujourd'hui avec ce vol inaugural à destination de Saint John » , a déclaré Bert van der Stege, responsable commercial et financier de Swoop. « Nous savons que les voyages aériens abordables font partie intégrante du redémarrage et de la reprise du tourisme et nous sommes heureux de renformer notre présence à travers le Canada atlantique cet été. »

« L'arrivée de Swoop ajoute à l'incroyable élan qui se développe dans notre province tout en contribuant à notre économie et en créant plus d'emplois pour les Néo-Brunswickois », a déclaré le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs. « Nous savons que les gens sont intéressés à visiter notre belle province et à s'y installer, et le fait d'avoir une autre option à leur disposition pour le faire nous aidera à continuer à bâtir sur notre succès. »

« Je suis ravi d'apprendre que Swoop effectue son vol inaugural à l'Aéroport de Saint John. C'est une preuve encore une fois que notre ville est une destination touristique importante et que notre reprise économique est forte. » - Donna Noade Reardon, Mairesse de Saint John

Pour en savoir plus sur Swoop et pour connaître les horaires de vol et les réservations, veuillez consulter le site FlySwoop.com (en anglais seulement). Pour savoir comment Swoop assure une expérience de voyage sûre et saine, visitez FlySwoop.com/traveller-safety (en anglais seulement).

Avec des tarifs de lancement de Toronto à Saint John commençant à seulement 49 $ CAD †, Swoop montre aux Canadiens et aux Canadiennes à quel point vivre une expérience sur la côte Est peut être abordable cet été.

Itinéraire Date de début Fréquence hebdomadaire Prix aller simple (CAD) Tarif de base (CAD) Taxes et frais (CAD) Toronto à Saint John 12 mai 2022 4 fois par semaine 49 $ 2,29 $ 46,71 $ Saint John à Toronto 12 mai 2022 4 fois par semaine 59 $ 5,23 $ 53,77 $

Pour les voyages entre le 1er septembre et le 15 octobre 2022 | Les dates de début et de fin de saison s'appliquent et sont indiquées dans le flux de réservation. | Les tarifs sont valables jusqu'au 19 mai 2022 (23 h 59 HR) ou jusqu'à épuisement des places. | Les prix affichés ci-dessus sont susceptibles de changer et ne sont pas garantis tant que le paiement n'est pas effectué et accepté.

À propos de Swoop

Swoop a pour mission de rendre les voyages plus abordables et accessibles pour tous les Canadiens et Canadiennes. Établie en 2018 en tant que filiale indépendante du groupe de sociétés WestJet, Swoop est la compagnie aérienne ultra-pas chère du Canada. Offrant un service régulier vers des destinations au Canada, aux États-Unis, au Mexique et dans les Caraïbes, les tarifs dégroupés de Swoop permettent aux voyageurs de contrôler l'achat des seuls produits et services qu'ils désirent.

La flotte moderne de Swoop, composée de dix Boeing 737-800 NG, passera à 16 appareils avec l'ajout de six Boeing MAX-8 en 2022. Sur FlySwoop.com (en anglais seulement), les voyageurs peuvent rapidement et facilement réserver des vols, gérer leurs réservations, s'enregistrer, consulter leurs cartes d'embarquement, suivre leurs vols et accéder au service Wi-Fi en vol.

