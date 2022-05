Swoop célèbre la première route de l'expansion atlantique avec un service sans escale vers Charlottetown

La compagnie aérienne ultra bon marché relie l'Île-du-Prince-Édouard avec de nouveaux vols directs à partir de Hamilton et de Toronto.

CHARLOTTETOWN, PÉ, le 1er mai 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Swoop, la principale compagnie aérienne à très bas prix du Canada, a lancé son vol inaugural vers l'Aéroport de Charlottetown (YYG) à partir de l'Aéroport international de Hamilton (YHM). Le vol WO170 de Swoop a décollé de Hamilton ce matin à 7 h 50 HNE et a reçu un accueil chaleureux à son arrivée à Charlottetown à 11h, heure locale.

« En tant que principale compagnie aérienne à très bas prix au Canada, nous sommes heureux de donner le coup d'envoi de notre expansion dans les provinces de l'Atlantique avec ce vol inaugural à Charlottetown aujourd'hui » , a déclaré Bert van der Stege, responsable des affaires commerciales et financières de Swoop. « C'est la première des onze inaugurations que Swoop célébrera à travers la région cet été, alors que nous développons notre offre à très bas prix sur la côte est. »

Au cours des prochaines semaines, Swoop ajoutera des services à Moncton et à Saint John, au Nouveau-Brunswick, ainsi qu'à Deer Lake et à St. John's, à Terre-Neuve, et ajoutera des fréquences sur les liaisons existantes vers Halifax. « Avec cet investissement, nous soulignons notre engagement envers le Canada atlantique et reconnaissons l'importance de l'économie du tourisme » , a poursuivi M. van der Stege.

Plus tard aujourd'hui, Swoop offrira son premier service sans escale entre Edmonton et Halifax et demain, le 2 mai, Swoop lancera un service sans escale vers Charlottetown à partir de l'Aéroport international Pearson de Toronto. À partir du 16 juin, Swoop offrira un service sans escale à Charlottetown à partir de l'Aéroport international d'Edmonton.

L'arrivée du vol inaugural a été chaleureusement accueillie par une célébration à l'Aéroport de Charlottetown, où les voyageurs ont été rejoints par Bert van der Stege, responsable des affaires commerciales et financières de Swoop, James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure de l'Île-du-Prince-Édouard, Jason Coady, maire adjoint de la Ville de Charlottetown, Doug Newson, pdg de l'autorité aéroportuaire de Charlottetown, et Patrick MacFadyen, vice-président de l'autorité aéroportuaire de Charlottetown. Cathie Puckering, présidente et chef de la direction de l'Aéroport international de Hamilton, s'est jointe aux voyageurs à bord du vol inaugural au départ de Hamilton.

« Nous savons à quel point les voyages aériens abordables sont importants pour la reprise de l'économie touristique et nous sommes fiers de marquer cette occasion avec nos partenaires de la Ville de Charlottetown, du gouvernement provincial de l'Î.-P.-É., de Découvrir Charlottetown et de l'Aéroport de Charlottetown » , a poursuivi M. van der Stege. « Swoop est reconnaissant pour le partenariat et le soutien continus de toutes ces organisations ; et nous sommes impatients de continuer à travailler ensemble pour offrir plus d'options à très bas prix pour visiter Charlottetown et pour permettre aux insulaires de se rendre à Toronto, Hamilton et Edmonton. »

Avec des tarifs de lancement de Hamilton à Charlottetown commençant à seulement 49 $ CAD†, Swoop montre aux Canadiens et aux Canadiennes à quel point l'expérience de la côte Est peut être abordable cet été.

Itinéraire Date de début Fréquence hebdomadaire Prix aller simple (CAD) Tarif de base (CAD) Taxes et frais (CAD) Hamilton à Charlottetown 1er mai 2022 4 fois par semaine 49 $ 7,29 $ 37,76 $ Toronto à Charlottetown 2 mai 2022 3 fois par semaine 49 $ 7,29 $ 37,76 $ Edmonton à Charlottetown 16 juin 2022 2 fois par semaine 109 $ 57,73 $ 47,31 $ Charlottetown à Hamilton 1er mai 2022 4 fois par semaine 49 $ 7,29 $ 37,76 $ Charlottetown à Toronto 2 mai 2022 3 fois par semaine 49 $ 7,29 $ 37,76 $ Charlottetown à Edmonton 16 juin 2022 2 fois par semaine 109 $ 57,73 $ 47,31 $

Citations supplémentaires

« Le vol inaugural de Swoop à Charlottetown apporte non seulement des passagers enthousiastes, mais aussi plusieurs avantages complémentaires à notre ville » , a déclaré le maire Philip Brown, de la Ville de Charlottetown. « Charlottetown est une destination à l'année, et le nouveau transporteur contribuera à stimuler l'économie locale, à créer des emplois et à offrir plus d'options de voyage vers et depuis notre merveilleuse ville. »

« Nous sommes très heureux d'accueillir Swoop à l'Aéroport de Charlottetown (YYG) aujourd'hui, alors qu'ils lancent la première de trois nouvelles liaisons à partir de notre aéroport", a déclaré Doug Newson, pdg de l'autorité aéroportuaire de Charlottetown. « L'arrivée de Swoop à l'Île-du-Prince-Édouard est une excellente nouvelle pour l'industrie touristique de notre province et offre une autre option à bas prix pour les Insulaires qui veulent explorer le Canada cette année. Nous nous engageons à travailler avec Swoop pour assurer un lancement réussi à Charlottetown. »

« Charlottetown est plus qu'enthousiaste à l'idée d'accueillir ce transporteur cool et à bas prix dans notre ville » , déclare Heidi Zinn, directrice générale de Découvrir Charlottetown. « Nous aimons déjà la relation de travail que nous avons développée avec Swoop et nous sommes si heureux d'avoir de nouveaux marchés de vols directs qui arrivent dans notre province. »

« Nous sommes ravis de célébrer l'expansion du réseau de la côte Est de Swoop à partir de l'Aéroport international de Hamilton cet été, en commençant par l'excitant vol inaugural d'aujourd'hui vers Charlottetown. Grâce à cette nouvelle option pratique reliant le cœur du sud de l'Ontario à l'Île-du-Prince-Édouard, les Canadiens et les Canadiennes auront l'occasion d'explorer de magnifiques destinations, de renouer avec leurs proches et de créer de nouveaux souvenirs à un prix abordable » - Cathie Puckering, présidente et chef de la direction de l'Aéroport international John C. Munro de Hamilton, vice-présidente et chef du réseau canadien de Vantage Airport Group.

Pour en savoir plus sur Swoop et pour connaître les horaires de vol et les réservations, veuillez consulter le site FlySwoop.com (en anglais seulement). Pour savoir comment Swoop assure une expérience de voyage sûre et saine, visitez FlySwoop.com/traveller-safety (en anglais seulement).

À propos de Swoop

Swoop a pour mission de rendre les voyages plus abordables et accessibles pour tous les Canadiens. Établie en 2018 en tant que filiale indépendante du groupe de sociétés WestJet, Swoop est la compagnie aérienne ultra-pas chère du Canada. Offrant un service régulier vers des destinations au Canada, aux États-Unis, au Mexique et dans les Caraïbes, les tarifs dégroupés de Swoop permettent aux voyageurs de contrôler l'achat des seuls produits et services qu'ils désirent.

La flotte moderne de Swoop, composée de dix Boeing 737-800 NG, passera à 16 appareils avec l'ajout de six Boeing MAX-8 en 2022. Sur FlySwoop.com (en anglais seulement), les voyageurs peuvent rapidement et facilement réserver des vols, gérer leurs réservations, s'enregistrer, consulter leurs cartes d'embarquement, suivre leurs vols et accéder au service Wi-Fi en vol.

