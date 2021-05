TORONTO, le 27 mai 2021 /CNW/ - Switch Health a annoncé aujourd'hui qu'elle offre des services de test COVID à domicile et mobiles dans plus de 235 langues et dialectes, dont le langage des signes américain, grâce à un partenariat avec Voyce. Voyce est une société technologique qui fournit un accès en temps réel et sur demande à des interprètes médicaux professionnels par connexion vidéo ou audio.

Switch Health fournit aux Canadiens sa solution de bout en bout sécuritaire et innovante de tests COVID à domicile et mobiles, grâce à ses kits de collecte à domicile, à des consultations virtuelles avec des professionnels de la santé de confiance, et à la communication des résultats numériques par le biais de sa plateforme de télésanté exclusive et de ses laboratoires partenaires.

« Notre partenariat avec Voyce est une autre étape importante vers des soins de santé numériques accessibles et axés sur le patient », a déclaré Dilian Stoyanov, PDG de Switch Health. « Avec Voyce, Switch Health continuera à transformer la façon dont le Canada fournit des soins de santé grâce à des solutions de télésanté de pointe qui servent les patients dans le confort de leur domicile ou de leur lieu de travail, et dans la langue dans laquelle ils sont le plus à l'aise pour communiquer. »

« Selon le recensement de 2016, plus de 20 % des personnes vivant au Canada parlent une langue principale autre que l'anglais ou le français », a déclaré Andrew Royce, PDG de Voyce. « La technologie Voyce s'efforce d'habiliter tous les patients en rendant les soins de santé accessibles dans leur langue de choix. Nous sommes fiers de soutenir Switch Health en mettant à leur disposition des interprètes médicaux professionnels disponibles sur demande. »

Le partenariat avec Voyce signifie qu'un plus grand nombre de patients auront accès au service dans la langue de leur choix. Aussi, puisque l'interprétation linguistique est fournie en temps quasi réel, les temps d'attente seront réduits pour ces patients dans le besoin.

« L'annonce d'aujourd'hui est un autre exemple de la façon dont nous misons sur des partenariats avec des entreprises de premier plan, comme Purolator, Uber, et certains des meilleurs laboratoires du Canada pour améliorer notre capacité à fournir aux Canadiens des outils de test de nouvelle génération fiables qu'ils peuvent utiliser à leur domicile, où qu'ils vivent au Canada, et dans la langue de leur choix », a ajouté M. Stoyanov.

À propos de Switch Health

Switch Health Holdings Inc. (Switch Health) est un chef de file de l'industrie qui transforme la prestation des soins de santé au Canada grâce à des diagnostics de nouvelle génération décentralisés et à des solutions numériques axées sur le patient. Switch Health a développé une solution de test de bout en bout, innovante et accessible dans la lutte du Canada contre la COVID-19, avec ses kits de collecte à domicile et mobiles pour tester les Canadiens de manière sécuritaire, rapide et fiable pour la COVID-19. Switch Health offre de tests rapides et PCR des plus hauts standards dans plus de 200 langues, dans le confort de la maison ou du lieu de travail des gens, avec les conseils de professionnels de la santé de confiance et la livraison des résultats par certains des meilleurs laboratoires du Canada.

À propos de Voyce

Voyce est une société technologique profondément engagée dans l'aide aux personnes dans le besoin confrontées à des barrières linguistiques, leur permettant de communiquer et d'obtenir de l'aide facilement et rapidement. Ses interprètes linguistiques professionnels et qualifiés fournissent des services d'interprétation à travers une variété de plateformes technologiques et de télésanté dans plus de 235 langues et dialectes, y compris le langage des signes américain. Au Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans le monde entier, Voyce fournit une assistance linguistique à ceux qui en ont besoin au moyen de milliers de sessions par jour.

SOURCE Switch Health Inc.

Renseignements: Contact média, Switch Health : Jordan Paquet, Vice-président, Affaires publiques, [email protected], 613-790-2456 ; Contact média, Voyce : Heather Shea, Relations avec les médias, [email protected], 617-899-4021