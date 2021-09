Au fur et à mesure de la réouverture de l'économie mondiale, de plus en plus de pays exigeront une preuve du statut vaccinal de la COVID-19. AuraPass permet aux Canadiens de renouer avec leurs activités préférées, comme voyager dans le monde entier, manger au restaurant, assister à un concert ou à un événement sportif, en gérant de manière sécurisée les fiches dans un passe sanitaire numérique pratique, sans frais pour l'utilisateur. AuraPass intégré au Digital Health Pass d'IBM sera compatible avec les protocoles canadiens et internationaux afin de faciliter le retour au voyage en toute sécurité.

Une fois qu'une personne a téléchargé un test ou une attestation de vaccination, elle permet à AuraPass de certifier qu'elle a été vaccinée et/ou que le test est négatif à la COVID-19 avant d'embarquer sur un vol ou d'avoir accès à un évènement. Les personnes bénéficient ainsi d'une expérience d'authentification transparente, sûre et sécurisée pour leurs propres justificatifs de santé COVID-19.

« AuraPass est une solution industrielle axée sur le patient et facile à utiliser pour aider le Canada à rouvrir ses portes en toute sécurité », a déclaré Dilian Stoyanov, PDG de Switch Health. « Grâce au IBM Digital Health Pass, nous réunissons les données, la technologie et l'expertise pour permettre aux personnes de partager leurs références de santé COVID-19 sans craindre que leurs informations personnelles soient en danger. »

« Nous sommes heureux d'intégrer IBM Digital Health Pass à l'AuraPass de Switch Health pour aider les personnes à vérifier leurs titres de santé COVID-19, si nécessaire, de manière à préserver la confidentialité de leurs informations de santé personnelles », a déclaré Frank Attaie, vice-président des ventes de technologie chez IBM Canada. « IBM est investi dans la collaboration avec les fournisseurs de tests et de vaccins COVID-19 dans le monde entier, y compris Switch Health au Canada, autour des passes sanitaires numériques. »

AuraPass détiendra l'historique des vaccinations et des résultats des tests COVID-19 pour les patients enregistrés chez Switch Health grâce à sa technologie blockchain cryptée. Accessible à tous les Canadiens, il est alimenté par le portail sécurisé et exclusif de Switch Health, ASMO, qui compte déjà plus d'un million d'utilisateurs au Canada. Le portail ASMO permet actuellement l'intégration et le partage sécurisés des données de santé entre le patient, les laboratoires de confiance et les autorités de santé publique au Canada.

Construit sur la technologie blockchain d'IBM et, au Canada, hébergé dans le tout nouveau centre de données de la région multizone (MZR) du Cloud public d'IBM, le passe sanitaire numérique d'IBM est conçu pour permettre aux organisations de numériser et de vérifier les titres de santé COVID-19 des personnes en fonction de critères spécifiés par l'organisation ou le pays de destination, comme les résultats du test COVID-19 ou le statut vaccinal. Le respect de la vie privée est au cœur de la solution. Le portefeuille numérique peut permettre aux personnes de garder le contrôle de leurs informations de santé privées, sans exposer les données personnelles sous-jacentes utilisées pour générer le passe.

À propos de Switch Health

En tant que leader industriel, Switch Health Solutions Inc. (Switch Health) transforme la façon dont les soins de santé sont dispensés au Canada grâce à des diagnostics décentralisés nouvelle génération et à des solutions numériques de pointe centrées sur le patient.

Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 au Canada, Switch Health a développé une solution de test bout à bout, innovante et accessible, avec son kit de collecte à domicile et mobile pour tester les Canadiens de manière sûre, rapide et fiable pour la COVID-19.

Les services de Switch Health sont pilotés par ASMO, portail sécurisé et propriétaire pour les patients.

Switch Health propose ses tests rapides et PCR de référence dans plus de 200 langues, depuis le confort du domicile ou du lieu de travail des personnes, avec les conseils de professionnels de santé de confiance et l'envoi des résultats par certains des meilleurs laboratoires du Canada.

À propos d'IBM Canada

Pour plus d'informations sur IBM Canada, consultez www.ibm.com/ca-en

