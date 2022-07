Au Canada, les ITS sont en progression et constituent un problème de santé publique majeur. Les taux de gonorrhée ont presque triplé, avec une augmentation de 182 % au cours de la dernière décennie 1 . Entre 2009 et 2018. Le taux global d'infection parla chlamydia a augmenté de 41 %. Ces ITS, parmi d'autres, sont largement évitables et généralement curables. Mais l'accès au dépistage et la stigmatisation qui en découle empêchent des millions de Canadiens de se faire tester régulièrement. Cela malgré la recommandation de l'Agence de la santé publique du Canada selon laquelle les Canadiens sexuellement actifs devraient se faire tester régulièrement 2 . Ces chiffres représentent un défi de santé publique évident, et la stratégie de Switch Health pour le 21e siècle peut aider à le relever.

« Le kit de collecte à domicile STI Panel de Switch Health est une étape essentielle face à une grave crise de santé publique », déclare le Dr Gregory Taylor, médecin chef de Switch Health et ancien administrateur en chef de la santé publique du Canada. « La pandémie de COVID-19 a démontré que les Canadiens souhaitent des solutions décentralisées. Surtout au sein des communautés éloignées et régionales où l'accès au dépistage et au traitement est moindre, sans citer les quelque cinq millions de Canadiens sans médecin de famille. En utilisant ainsi la technologie de la télésanté, on contribue à réduire les longs délais d'attente subis par notre système médical, mais surtout, on offre un accès et on réduit la stigmatisation des ITS courantes, et cela se traduit par de meilleurs résultats pour le patient. Les ITS peuvent générer des effets douloureux et irréversibles si elles ne sont pas traitées et prises en charge. »

Le kit de collecte STI Panel de Switch Health est un test à sonde nucléique avec procédé d'amplification qui détecte la Chlamydia trachomatis, la Neisseria gonorrhoeae et la Trichomonas vaginalis. Il sera disponible à l'automne 2022.

Switch Health est un spécialiste dans le domaine des solutions de diagnostic décentralisées pour les partenaires des secteurs public et privé, notamment au niveau fédéral et provincial au Canada. Durant la pandémie de COVID-19, de nombreux organismes et particuliers ont fait confiance à Switch Health pour obtenir des services de technologie de la santé et de logistique fiables et dignes du 21e siècle, afin d'aider les communautés canadiennes à retrouver une vie normale.

S'appuyant sur ces expériences, Switch Health met en œuvre sa stratégie, consistant à privilégier le patient et à proposer des solutions de test numériques de bout en bout, dans des domaines tels que la santé sexuelle et autres maladies infectieuses. Switch Health propose ce test et cette collecte d'échantillons numériques dans plus de 200 langues, à domicile, avec les conseils de professionnels de la santé, et la livraison des résultats par les meilleurs laboratoires du Canada, y compris le laboratoire Bio-Test, récemment reprit par Switch Health début 2022.

