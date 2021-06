AuraPass est une solution de partage des résultats et des dossiers médicaux assurant la protection de la vie privée et qui se déploie en trois étapes. Elle permet de vérifier la carte d'identité émise par le gouvernement, le statut vaccinal ou le résultat d'un test COVID-19 récent d'un patient, et ce, afin de faciliter la réouverture du Canada. AuraPass conserve l'historique de vaccination et des résultats du test COVID-19 pour les patients enregistrés grâce à sa technologie blockchain cryptée qui permet à l'utilisateur de partager en toute sécurité le statut requis avec des emplacements, les compagnies aériennes et les lieux de travail de son choix. Les normes et le cadre d'avant-garde de la technologie sont alignés sur ceux qui seront discutés lors des réunions du G7 cette semaine. Les normes canadiennes en matière de protection de la vie privée sont au premier plan, ce qui permet une intégration et une communication future avec les pays partenaires aux fins des voyages.

Preuve de sa conception transparente et interopérable, la technologie est déjà compatible avec plus de deux douzaines de grandes compagnies aériennes dans le monde, et d'autres s'ajoutent de semaine en semaine.

« Les Canadiens sont prêts et ont hâte que la vie reprenne son cours normal, avec la tranquillité d'esprit et la sécurité que cela leur procure », a déclaré le Dr Gregory Taylor, médecin en chef de Switch Health. « Une fois que les responsables de la santé publique de toutes les juridictions canadiennes auront établi les directives et les recommandations nécessaires, AuraPass sera prêt, avec les organisations partenaires, à les accueillir de nouveau en toute sécurité. »

« AuraPass est une solution sécuritaire et durable pour aider les industries qui ont été les plus durement touchées pendant la pandémie à prendre le chemin de la reprise », a déclaré Dilian Stoyanov, directeur général de Switch Health. « Pour rouvrir, et rester ouvert, le Canada a besoin d'une solution faite au pays et qui met la confidentialité des patients au premier plan en comblant les lacunes juridictionnelles en matière de soins de santé. »

AuraPass permettra aux Canadiens de partager leur statut de vaccination et de dépistage avec des partenaires afin de retourner à leurs activités préférées, qu'il s'agisse d'assister à un concert ou à un match de hockey, d'aller au cinéma, d'embarquer sur un vol ou de manger au restaurant.

AuraPass sera accessible à tous les Canadiens et sera alimenté par le portail sécurisé ASMO de Switch Health, sur lequel des centaines de milliers de Canadiens se sont appuyés pour effectuer des tests COVID-19 à domicile et communiquer les résultats tout au long de la pandémie. Le portail ASMO permet actuellement l'intégration et le partage sécurisés des données de santé entre le patient, les laboratoires de confiance et les autorités de santé publique. AuraPass sera également compatible avec les protocoles canadiens et internationaux pour faciliter les déplacements.

À propos de Switch Health

Switch Health Holdings inc. (Switch Health) est un chef de file de l'industrie qui transforme la manière dont les soins de santé sont fournis au Canada grâce à des diagnostics décentralisés de nouvelle génération à la fine pointe et à des solutions numériques axées sur le patient.

Switch Health a développé une solution de test de bout en bout, innovante et accessible pour aider le Canada à lutter contre le COVID-19, avec son kit de collecte à domicile et mobile pour tester les Canadiens de manière sûre, rapide et fiable. Switch Health offre un standard de référence en matière de tests rapides et de PCR dans plus de 200 langues. Ces tests peuvent être faits dans le confort du domicile ou du lieu de travail des usagers, avec les conseils de professionnels de santé de confiance et l'obtention des résultats à la suite d'analyses faites dans certains des meilleurs laboratoires du Canada.

SOURCE Switch Health Inc.

Renseignements: Contact média : Jordan Paquet, Vice-président, Affaires publiques, Switch Health, [email protected], 613-790-2456