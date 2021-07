Développé à partir des résultats d'une recherche financée par le gouvernement fédéral, le nouveau service de dépistage aux départs est la plus récente étape de protection du programme primé Aéroport en Santé de Toronto Pearson.

TORONTO, le 14 juill. 2021 /CNW/ - Switch Health et les Autorités des Aéroports du Grand Toronto (AAGT) ont annoncé aujourd'hui qu'ils vont offrir des services de dépistage de la COVID-19 à l'Aéroport Pearson de Toronto. Les tests, effectués par Switch Health, constituent un important niveau de protection dans le cadre du programme Aéroport en Santé primé de l'Aéroport Pearson, et sont offerts à la fois aux passagers en partance et aux membres de la communauté qui ne voyagent pas, mais qui ont besoin d'accéder aux services de dépistage. Les tests de dépistage à l'arrivée continuent d'être exigés et effectués par Switch Health en partenariat avec le Gouvernement du Canada pour les passagers internationaux qui arrivent.

En collaboration avec le programme Aéroport en Santé de l'AAGT, Switch Health vendra des services de dépistage de la COVID-19 à tous les consommateurs dans une nouvelle clinique à l'aéroport située dans le stationnement économique intérieur (SEI), ouverte de 5 h à 23 h tous les jours. Les consommateurs et les passagers peuvent réserver des tests via le portail de réservation de Switch Health : switchhealth.ca/healthyairport-fr

Les tests de Switch Health s'appuieront sur des outils parmi les plus avancés au plan technologique, notamment des solutions de surveillance de la santé basées sur l'intelligence artificielle. Ces outils seront pilotés par le portail sécurisé exclusif de Switch Health, ASMO, qui a été utilisé avec succès pour l'administration de plus d'un million de tests COVID-19 au Canada.

Les résultats du test RT-PCR COVID-19 de référence seront disponibles soit dans un délai express de 3 à 6 heures, soit dans un délai standard de 12 à 24 heures, et des tests antigéniques rapides seront disponibles avec des résultats en moins de 30 minutes. Les tests avant le départ sont actuellement requis pour entrer aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que dans la plupart des autres pays du monde.

Le service est devenu disponible le 12 juillet 2021. Les tests seront disponibles par l'intermédiaire de Switch Health dans une clinique traditionnelle au niveau 3 du SEI, ainsi qu'en voiture au niveau 1 du SEI.

Le service de tests s'appuie sur une étude menée à Toronto Pearson plus tôt cette année, soutenue en partie par le Programme d'Aide à la Recherche Industrielle du Conseil National de Recherches du Canada (PARI-CNRC). Cette recherche a permis d'explorer l'efficacité des tests dans un environnement commercial à haut débit, prouvant qu'ils pouvaient être mis en œuvre avec succès dans le plus grand aéroport du Canada.

« Le Canada doit faire preuve d'une vigilance accrue pour continuer de prévenir la propagation de la COVID-19 et des variants, et c'est ce que nous faisons en mettant en place un centre de dépistage permanent à l'Aéroport Pearson de Toronto afin d'obtenir des résultats rapides », a déclaré Dilian Stoyanov, Chef de la Direction de Switch Health. « Que les Canadiens voyagent à l'étranger, rentrent chez eux, travaillent à l'aéroport ou accueillent des visiteurs, nous voulons que chacun ait la certitude d'être en sécurité et protégé grâce à des tests internes avancés qui établiront la norme pour les plateformes de transport internationales. »

« Alors que nous travaillons à la reprise après la pandémie mondiale, il est d'une importance capitale que les aéroports fournissent des services qui permettent des voyages sécuritaires et responsables », a déclaré Dwayne MacIntosh, Directeur de la Gouvernance, de la Sécurité et de la Sûreté de l'Entreprise de l'AAGT. « Nous avons entrepris un important travail de recherche, financé par le Gouvernement du Canada, pour démontrer que ce type de test pouvait être mis en œuvre avec succès dans un aéroport à haut débit. »

Le programme Aéroport en Santé est reconnu mondialement, Toronto Pearson étant le premier aéroport canadien accrédité dans le cadre du programme d'accréditation sanitaire des aéroports du Conseil International des Aéroports (CIA). Le programme protège les passagers et les travailleurs de l'aéroport en utilisant une nouvelle technologie innovante, des mesures de nettoyage avancées et les meilleures normes de leur catégorie pour créer une défense à plusieurs niveaux qui limite la propagation de la COVID-19.

Switch Health a été à l'avant-garde de la lutte du Canada contre la COVID-19, en fournissant des services de dépistage de la COVID-19 à domicile et mobiles dans les aéroports et les points d'entrée à travers le Canada.

Switch Health et l'AAGT prévoient de s'adapter continuellement pour répondre aux exigences d'un environnement pandémique en évolution rapide et les dépasser, en explorant de nouvelles innovations pour répondre aux besoins de nos passagers, de nos employés et de la communauté.

À propos de Switch Health

Switch Health Holdings inc. (Switch Health) est un chef de file de l'industrie qui transforme la façon dont les soins de santé sont dispensés au Canada grâce à des diagnostics décentralisés de nouvelle génération à la fine pointe et à des solutions numériques axées sur le patient. Switch Health a développé une solution de test de bout en bout, innovante et accessible pour aider le Canada à lutter contre le COVID-19, avec son kit de collecte à domicile et mobile pour tester les Canadiens de manière sûre, rapide et fiable. Les services de Switch Health sont pilotés par son portail patient sécurisé et propriétaire, ASMO. Switch Health offre un standard de référence en matière de tests rapides et de PCR dans plus de 200 langues. Ces tests peuvent être faits dans le confort du domicile ou du lieu de travail des usagers, avec les conseils de professionnels de santé de confiance et l'obtention des résultats à la suite des analyses faites dans certains des meilleurs laboratoires du Canada.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

Les Autorités des Aéroports du Grand Toronto est l'exploitant de l'Aéroport International de Toronto - Lester B. Pearson, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre les personnes, les entreprises et les biens. Toronto Pearson a été nommé « Meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord desservant plus de 40 millions de passagers » quatre années consécutives par le Conseil International des Aéroports (CIA), le représentant commercial mondial des aéroports du monde. En reconnaissance de son programme Aéroport en Santé, le CIA a également décerné à Toronto Pearson le prix des « Meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord », et Toronto Pearson a été le premier aéroport canadien à recevoir l'accréditation mondiale du CIA en matière de santé pour sa réponse à la COVID-19.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de Toronto Pearson sur Twitter (anglais et français), Facebook ou Instagram.

