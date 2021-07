Switch Health annonce une collaboration avec Anven Biosciences pour améliorer les capacités thérapeutiques et diagnostiques au Canada en lien avec le COVID-19

TORONTO, le 28 juill. 2021 /CNW/ - Switch Health a aujourd'hui annoncé une collaboration avec Anven Biosciences, chef de file en matière de thérapies et de diagnostics pour la médecine personnalisée de nouvelle génération. Dans le cadre de cette collaboration, Anven et Switch Health se concentrent sur le développement d'une nouvelle classe d'anticorps artificiels comme diagnostics moléculaires afin de détecter les infections symptomatiques et asymptomatiques du SRAS-CoV-2. Ceci permettra d'offrir des services de soins de santé plus rapides, plus efficaces et plus accessibles aux patients partout au Canada. Cette nouvelle approche de pointe permet d'effectuer des tests fiables qui peuvent être distribués et stockés sans réfrigération, là où les soins sont prodigués. Cette collaboration permettra de répondre à un large éventail de besoins, allant de ceux des populations éloignées en région, jusqu'aux espaces métropolitains à fortes densités.

« L'efficacité des tests repose sur des capacités de diagnostiques pratiques et complètes qui peuvent être universellement appliquées et qui fournissent une identification précise des variants connus et de ceux nouvellement émergents de la COVID-19 », a déclaré Marc Thomson, directeur de l'exploitation chez Switch Health. « Anven Biosciences amène le diagnostic à un niveau de service supérieur en nous permettant d'offrir des solutions pratiques qui peuvent convenir aux diverses communautés canadiennes et aider les médecins locaux à traiter les patients en prenant des décisions de traitement qui sont davantage personnalisées. »

La cartographie des maladies est un processus compliqué et certaines maladies, comme la COVID-19, mutent continuellement en de nouveaux variants. La collaboration avec Anven permet à Switch Health de travailler avec des chercheurs de haut niveau et des sociétés de biotechnologie pour identifier et cartographier des antigènes et des anticorps spécifiques avec une précision et une rapidité sans précédent. L'approche d'Anven en matière de diagnostic offre également des applications peu coûteuses et faciles à mettre en œuvre pour un large éventail de consommateurs, y compris dans les régions moins développées où la logistique de la chaîne de froid fait défaut et où une conservation de longue durée peut être nécessaire.

« Anven est enthousiaste à l'idée de s'associer à Switch Health et à son réseau national d'infrastructures en matière de tests. Nous sommes prêtes à déployer les nouveaux diagnostics et à enrichir une base de connaissances pour mieux nous préparer aux futures pandémies », a déclaré le Dr Muralidhar Reddy Moola, directeur général d'Anven Biosciences. « Cette collaboration avec Switch Health est la plus récente application de la plateforme technologique d'Anven pour développer des procédés fiables afin d'améliorer et d'étendre les services de santé personnalisés aux patients », a déclaré Bill Shelander, COO d'Anven Biosciences. « Nous allons travailler de concert afin de fournir ces services aux patients, notamment en réponse à la pandémie de COVID-19. Ceci afin d'aider les individus et les communautés à revenir à la normale ».

Switch Health et Anven ont l'intention de travailler avec empressement pour rendre disponibles aux patients et aux communautés du monde entier ces nouveaux diagnostics.

À propos de Switch Health

Switch Health Holdings inc. (Switch Health) est un chef de file de l'industrie qui transforme la façon dont les soins de santé sont dispensés au Canada grâce à des diagnostics décentralisés de nouvelle génération à la fine pointe, et à des solutions numériques axées sur le patient. Switch Health a développé une solution de test de bout en bout, innovante et accessible pour aider le Canada à lutter contre le COVID-19, avec son kit de collecte à domicile et mobile pour tester les Canadiens de manière sûre, rapide et fiable. Les services de Switch Health sont pilotés par son portail patient sécurisé et propriétaire, ASMO. Switch Health offre un standard de référence en matière de tests rapides et de PCR dans plus de 200 langues. Ces tests peuvent être faits dans le confort du domicile ou du lieu de travail des usagers, avec les conseils de professionnels de santé de confiance et l'obtention des résultats à la suite des analyses faites dans certains des meilleurs laboratoires du Canada.

À propos d'Anven Biosciences, Inc.

Anven Biosciences Inc. est située à Berkeley, en Californie, et se spécialise dans le développement de molécules biofonctionnelles uniques qui permettent l'identification et le développement rapide de composés hautement spécifiques contre des cibles protéiques impliquées dans des troubles de santé défaillants. Ces molécules présentant une telle sensibilité soutiennent la recherche et les avancées scientifiques de nouveaux diagnostics et thérapeutiques. Ceux-ci sont plus efficaces pour les maladies neurodégénératives, auto-immunes, cancéreuses et infectieuses, conduisant finalement à des soins de santé personnalisés plus efficaces et plus accessibles.

SOURCE Switch Health Inc.

Renseignements: Contact média, Jordan Paquet, Vice-président, Affaires publiques, Switch Health, [email protected]; Contact media, Anven: Bill Shelander, [email protected], 1-877-735-9148.