TORONTO, le 31 janv. 2022 /CNW/ - Switch Health annonce la création d'une nouvelle Commission consultative médicale et scientifique. Quatre scientifiques et docteurs en médecine de renom ont été désignés pour y siéger : Dr Mark Gelfer, Dr Christopher McCudden, Dre Helen Tran et Dr Robert Petrella. La Commission sera présidée par le Dr Gregory Taylor, médecin chef de Switch Health et ancien administrateur en chef de la santé publique du Canada.

Cette nouvelle Commission s'appuie sur la volonté de Switch Health de garantir des lignes directrices fiables, scientifiques et impartiales sur les tests de diagnostic, ainsi que sur d'autres mesures concernant les patients. La mission de la Commission médicale et scientifique sera essentielle pour permettre à Switch Health d'identifier de nouvelles perspectives et de mettre sur le marché des produits et services novateurs.

Ensemble, les docteurs Petrella, McCudden, Gelfer et la docteure Tran travailleront avec l'équipe dirigeante et le Dr Gregory Taylor, nommé médecin chef en mai 2020 pour gérer l'équipe grandissante de professionnels de la santé de Switch Health et la conseiller sur les activités médicales. En tant qu'ancien administrateur en chef de l'Agence de la santé publique du Canada en 2014, le Dr Taylor apporte une compréhension et une expertise uniques de ce que le Canada a appris à ce jour sur la prévention des maladies mondiales. Il contribue également à forger un avenir solide pour Switch Health grâce à des solutions numériques innovantes, principalement centrées au Canada pour protéger les Canadiens au cours de cette pandémie ainsi qu'à l'avenir.

« Nous sommes très heureux que ce groupe de médecins et de scientifiques réputés ait accepté de rejoindre notre Commission consultative médicale et scientifique », a déclaré Dilian Stoyanov, directeur général de Switch Health. « Pour nous, il est indispensable d'obtenir des conseils scientifiques fiables et impartiaux, de la part de professionnels expérimentés et estimés. Ces conseils sont nécessaires pour le développement de notre entreprise. Dans de nombreux domaines médicaux au Canada, ces spécialistes ont été très influents dans la recherche et le milieu universitaire. »

« Nous sommes très fiers d'accueillir les docteurs Petrella, McCudden, Gelfer et la docteure Tran au sein de l'équipe grandissante d'experts médicaux et scientifiques de Switch Health », a déclaré le docteur Gregory Taylor, médecin chef de Switch Health. « Je m'appuierai sur leurs conseils pour continuer à réorganiser la façon dont les Canadiens reçoivent des tests décentralisés sûrs et fiables, et pour que Switch Health continue à jouer un premier rôle dans la transformation des soins de santé au Canada, avec de nouvelles approches et de nouveaux services de diagnostic novateurs. »

La Commission a défini quatre principes pour encadrer son mandat, à savoir : la crédibilité, l'exactitude et la validité des pratiques de test de Switch Health, la garantie des meilleures pratiques et la maximisation de la valeur des modèles de prestation canadiens concernant l'intégration, le soutien et l'innovation au sein du système de soins de santé canadien.

Le Dr Robert Petrella est chef (président) du service de médecine familiale de l' Université de la Colombie-Britannique (UBC) et professeur émérite au Centre d'études en médecine familiale de l'Université Western. Il est professeur de kinésiologie à l'UBC et à l'Université Western. La recherche du Dr Petrella porte sur les interventions sur le mode de vie pour la prévention et la gestion des maladies chroniques. Le Dr Petrella a consacré sa carrière à la promotion de la recherche multidisciplinaire et interdisciplinaire sur la gestion du mode de vie, l'activité physique, les maladies chroniques et les technologies novatrices afin d'améliorer le quotidien de tous les Canadiens et Canadiennes.

Le Dr Mark Gelfer est un médecin de famille spécialisé en médecine préventive au TELUS Health Care Centre de Vancouver, en Colombie-Britannique. Il a cessé d'être médecin conseil en entreprise depuis peu. Membre depuis des années d'Hypertension Canada et, en tant que coprésident du sous-comité chargé de la mesure et du diagnostic de la pression artérielle dans les lignes directrices d'Hypertension Canada, le Dr Gelfer a dirigé la rédaction d'importants progrès médicaux en matière de mesure et de diagnostic précis de l'hypertension artérielle. Le Dr Gelfer est reconnu mondialement pour avoir mis au point le dispositif BpTRU, le premier moniteur automatisé de la pression artérielle en cabinet, qui a permis la normalisation de l'évaluation de la pression artérielle en cabinet par le biais de l'Automated Office Blood Pressure (AOBP), une pratique maintenant recommandée par les instances responsables des lignes directrices à travers le monde. Le Dr Gelfer a reçu le prix de l'innovation d'Hypertension Canada en 2019 et le prix George Fodor en 2021. Le Dr Gelfer est également cofondateur et président de GenXys, une entreprise de santé numérique axée sur la prescription de précision avec pharmacogénomique intégrée.

Le Dr Christopher McCudden est biochimiste clinique à l'Hôpital d'Ottawa et vice-président du département de pathologie et de médecine de laboratoire de l'Université d'Ottawa, où il est également professeur agrégé. Il est le médecin scientifique en chef adjoint et le directeur médical de l'informatique et de la technologie de l'information de l'Eastern Ontario Regional Laboratory Association. McCudden couvre les disciplines de la chimie automatisée, de l'informatique de laboratoire, de l'amélioration de la qualité, des dyscrasies plasmatiques, ainsi que de l'audit et de la rétroaction pour l'utilisation des tests de laboratoire.

La Dre Helen Tran est professeure adjointe au département de chimie de l'Université de Toronto. Elle a obtenu un Baccalauréat ès sciences avec spécialisation en chimie (secondaire en génie chimique) de l'UC Berkeley et un doctorat en chimie de l'Université Columbia, suivi d'une bourse postdoctorale à l'Université Stanford. La Dre Tran mène actuellement des recherches sur la prochaine génération d'appareils électroniques qui répondront de manière autonome aux stimuli locaux et seront en harmonie avec le corps humain, ce qui ouvrira la voie à des possibilités incroyables dans le domaine de la surveillance de l'environnement, des produits de consommation avancés et des diagnostics de santé pour une thérapie personnalisée. La Dre Tran a reçu le prix Agilent Cary Recognition for Scientific Innovation, le prix d'excellence Dorothy Shoichet Women Faculty in Science et le prix George Pegram.

En tant que leader industriel, Switch Health Holdings Inc. (Switch Health) transforme la façon dont les soins de santé sont dispensés au Canada grâce à des diagnostics décentralisés nouvelle génération et à des solutions numériques de pointe centrées sur le patient. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 au Canada, Switch Health a développé une solution de test bout à bout, innovante et accessible, avec son kit de collecte à domicile et mobile pour tester les Canadiens de manière sûre, rapide et fiable pour la COVID-19. Les services de Switch Health sont pilotés par ASMO, portail sécurisé et propriétaire pour les patients. Switch Health propose ses tests rapides et PCR de référence dans plus de 200 langues, depuis le confort du domicile ou du lieu de travail des personnes, avec les conseils de professionnels de santé de confiance et l'envoi des résultats par certains des meilleurs laboratoires du Canada.

