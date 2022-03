Suvoda dévoile une nouvelle marque pour refléter l'importance accrue accordée à la gestion d'essais cliniques complexes

Parallèlement à l'actualisation de la marque, la société de premier plan dans le domaine de la technologie des essais cliniques annonce des offres d'eConsent et d'eCOA pour mieux soutenir le parcours des essais cliniques des patients.

PHILADELPHIE, 7 mars 2022 /CNW/ -- Suvoda LLC a lancé aujourd'hui une nouvelle image de marque afin de mieux refléter sa position de chef de file en tant qu'entreprise mondiale de technologie d'essais cliniques spécialisée dans des études très complexes, comme l'oncologie, le système nerveux central et les maladies rares. La nouvelle image de marque est accompagnée d'un nouveau slogan, Trial wisely, qui incarne l'expertise de Suvoda dans le soutien et l'habilitation des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, afin qu'elles puissent prendre le contrôle des complexités opérationnelles toujours croissantes des études de survie. Après avoir connu une année exceptionnelle en 2021 et soutenu près de 1 000 essais dans 65 pays depuis sa création, l'entreprise a récemment pris de l'expansion au-delà de son produit phare de technologie de réponse interactive. Suvoda a annoncé la publication de ses solutions eConsent et eCOA, qui en sont au début de la phase d'adoption, ce qui marque une étape cruciale dans le cheminement de Suvoda vers la simplification des essais cliniques complexes.

« Les essais cliniques sont au beau milieu d'un changement majeur sur le plan de la complexité et de l'orientation patient, ce qui oblige les commanditaires et les sociétés de recherche contractuelle à s'adapter rapidement, a déclaré Jagath Wanninayake, chef de la direction de Suvoda. Maintenant plus que jamais, les essais cliniques exigent à la fois urgence et rigueur - Suvoda se spécialise dans les deux. Notre nouvelle marque reflète le parcours de Suvoda et précise notre raison d'être en tant que partenaire de confiance dans la gestion de ces complexités opérationnelles. Grâce à un ensemble élargi de solutions axées sur les patients, nous sommes idéalement positionnés pour appuyer la prochaine génération d'essais cliniques. »

La vie quotidienne des professionnels des essais cliniques est de plus en plus difficile, car ils doivent faire face aux réalités de la pandémie de COVID-19, aux tendances entourant l'orientation axée sur les patients et la décentralisation. De plus, en raison des progrès de la médecine, les essais dans des domaines comme l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares présentent des défis uniques qui compliquent davantage la logistique.

S'appuyant sur la vaste expérience de l'entreprise en matière de gestion fine de ces complexités grâce à ses produits de précision, à ses processus rigoureusement définis et à son personnel exceptionnellement bien préparé, Suvoda applique les mêmes normes d'excellence à ses nouvelles offres de solution eConsent et eCOA.

Ce qui unit ces produits, qui fonctionneront de façon transparente sur une seule plateforme, c'est leur capacité de gérer les étapes critiques et aux échéances serrées des essais cliniques. Cette expansion de produit offre aux gestionnaires d'essais une plus grande visibilité et un meilleur contrôle du cheminement du patient, tout en simplifiant et en améliorant son expérience.

« Chez Suvoda, nous mettons largement l'accent sur ce qui est bon pour nos clients, a déclaré Elena Filimonova, directrice du marketing chez Suvoda. La partie la plus gratifiante du processus de renouvellement de l'image de marque a été d'entendre les clients, les employés et les influenceurs de l'industrie dire que ce que nous faisons et la façon dont nous le faisons sont exceptionnels. Nous sommes ravis de raconter l'histoire de Suvoda, sachant que notre position est authentique et soutenable, et que nous sommes prêts à livrer la marchandise à l'échelle mondiale. »

Dans le cadre du lancement de la marque, Suvoda dévoile un nouveau logo - un mot-symbole simplifié dont le flux horizontal reflète le soutien de l'entreprise au parcours des patients tout au long de la durée de vie d'un essai. La marque est soutenue par une palette de couleurs actualisée, et par un aspect et une convivialité dominés par la photographie en gros plan et mettant l'accent sur ceux que Suvoda sert, c'est-à-dire les cliniciens et les patients. Dans le cadre du dévoilement de la marque d'aujourd'hui, l'entreprise a lancé un nouveau site Web. Pour découvrir la nouvelle marque Suvoda, visitez www.suvoda.com.

Suvoda est une entreprise mondiale de technologie d'essais cliniques qui se spécialise dans des études très complexes et vitales dans des domaines thérapeutiques comme l'oncologie, le système nerveux central et les maladies rares. Fondée en 2013 par des experts des technologies eClinical, Suvoda permet aux professionnels des essais cliniques de gérer les moments les plus urgents des essais les plus urgents grâce aux solutions de réponse interactive, eConsent et eCOA fournies sur une seule plateforme. Suvoda, dont le siège social est situé à l'extérieur de Philadelphie, compte également des bureaux à Portland, en Oregon, à Barcelone, en Espagne, à Bucarest, en Roumanie et à Tokyo, au Japon. L'entreprise affiche constamment un indice de satisfaction de la clientèle de 9 sur 10, un score NPS de 70 dans ses enquêtes annuelles, et a été sélectionnée par des commanditaires d'essais et des sociétés de recherche contractuelle pour appuyer près de 1 000 essais dans 65 pays. Pour en savoir plus, visitez le site suvoda.com. Suivez Suvoda sur Twitter et LinkedIn.

