Susan Davis se joint à Certn à titre de première chef des technologies

Poursuivant la croissance de ses activités avec l'ajout de nouveaux talents, Certn souhaite la bienvenue à Susan Davis, qui possède plus de 15 ans d'expérience en ingénierie au sein d'un éventail d'importants joueurs de l'industrie

VICTORIA, Colombie-Britannique, 8 juillet 2021 /CNW/ - Certn, une entreprise de premier plan du secteur des solutions de vérification d'antécédents établie en Colombie-Britannique, a annoncé aujourd'hui que Susan Davis devient la dernière recrue de son équipe de la haute direction. Elle occupera le nouveau poste de chef des technologies. L'expérience de Mme Davis en restructuration de grands services en petits groupes pour accélérer l'élaboration de produits renforcera la culture d'ingénierie de Certn sur le plan de la rapidité et de l'efficacité.

Susan Davis mettre sa vaste expérience au profit de Certn. Elle possède notamment une expérience de 15 ans à titre d'ingénieure en logiciels principale et de 14 ans en tant que gestionnaire, coach agile, fondatrice et cadre au sein d'entreprises en démarrage et d'entreprises bien établies, Sa longue expérience de l'embauche des meilleurs employés, du perfectionnement de leurs compétences et de la prise de décisions importantes permettra aux équipes de travailler efficacement ensemble, de miser d'abord sur la qualité et de minimiser la complexité et les coûts des systèmes qu'elles construisent. Pour une entreprise de logiciels en croissance comme Certn, ces facteurs peuvent faire la différence entre le succès et l'échec.

Dans le cadre de ses deux plus récents rôles de vice-présidente de l'ingénierie à Dessa et à Xtiva Financial Systems, Mme Davis a transformé la culture d'ingénierie des entreprises en croissance à des points d'entrée importants, conduisant Dessa à une stratégie de sortie réussie pour ses fondateurs, et permettant à Xtiva de réaliser d'importants progrès sur le plan de la qualité.

Séduite par la capacité de Certn à reconnaître un besoin très mal servi dans une variété de marchés et son stade d'adaptabilité rapide actuelle, Mme Davis vise à jouer un rôle essentiel dans la croissance importante de Certn, facilitant le succès d'équipes déterminées et axées sur les produits qui créeront des occasions cruciales pour Certn et ses clients.

Voici la déclaration d'Andrew McLeod, chef de la direction de Certn : « Il était essentiel de faire appel à un expert stratégique capable de fusionner efficacement nos objectifs en matière de culture d'ingénierie avec notre trajectoire de croissance axée sur les produits pour faire en sorte de mettre en place une équipe efficace et productive pouvant nous mener au niveau supérieur. Les antécédents de Susan en matière de développement et de gestion d'équipe ainsi que de développement de logiciels offrent une perspective unique et complète sur la façon dont nous pouvons améliorer le soutien offert à nos équipes ».

Voici la déclaration de Rory Capern, chef de la gestion des risques de Certn : « Le moment était venu d'élargir notre équipe de direction. Le fait de faire appel à un cadre compétent possédant de l'expérience au sein de différentes organisations américaines et canadiennes rehaussera la capacité de Certn à demeurer disciplinée sur le plan des produits et à suivre une feuille de route à long terme pour réussir. Nous avons tous hâte de voir les compétences et la vision unique que Susan apportera à notre petite et formidable équipe ».

Voici la déclaration de Susan Davis, chef des technologies de Certn : « Certn en est actuellement à un stade critique; elle demeure assez petite pour servir d'agent de changement clé, tout en étant assez puissante pour innover et prendre de l'expansion afin d'offrir de nouvelles possibilités de produits dans une variété de nouvelles régions et de nouveaux marchés. Avec une occasion technique aussi intéressante dans la belle ville de Victoria, je me réjouis à l'idée de contribuer à la croissance rapide de Certn, tout en participant à la culture unique de l'entreprise ».

À propos de Certn

Certn est un chef de file des solutions de renseignement sur les risques humains spécialisé dans la prestation de vérifications complètes des antécédents en temps réel et la surveillance continue des risques pour les employés, les entrepreneurs et les locataires du monde entier. Utilisée par des employeurs de premier plan, des entreprises de recrutement, des sociétés de gestion immobilière et l'économie du travail indépendant, Certn fournit en quelques minutes des vérifications d'antécédents criminels nationaux et internationaux, rapports de crédit, vérifications de références, vérifications d'éducation, vérifications d'emploi, dossiers de véhicules à moteur, vérifications d'identité, et bien plus. Grâce à une technologie innovante, conviviale et conforme, Certn solidifie d'importants liens de confiance dans le monde entier.

