L'auteure-compositrice inuite sera honorée pour son dévouement exceptionnel à l'amélioration des conditions de vie des communautés autochtones du Nord lors de la Soirée d'ouverture des Prix JUNO présentée par Ontario Créatif le 14 mai

TORONTO, le 9 mars 2022 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) a annoncé aujourd'hui que la célèbre auteure-compositrice inuite et lauréate de trois prix JUNO Susan Aglukark se verra attribuer le Prix humanitaire 2022 présenté par Music Canada. Reconnue pour son métissage de musique traditionnelle inuite, de country et de pop, Susan Aglukark est honorée pour son inlassable dévouement envers l'amélioration des conditions de vie des enfants et adolescents des communautés autochtones du Nord. En 2012, elle a fondé le projet Arctic Rose, qui a reçu le statut d'organisme de bienfaisance en 2016, devenant la fondation Arctic Rose, vouée au bien-être des jeunes Inuits, Métis et membres des Premières Nations. La fondation met en place des programmes scolaires fondés sur les arts dirigés par des Autochtones, de même qu'une foule de projets culturels et créatifs mobilisateurs. La fondation Arctic Rose est active aujourd'hui dans trois communautés du Nunavut.

Le Prix humanitaire est attribué tous les ans pour saluer les efforts philanthropiques des artistes et des pionniers de l'industrie musicale canadienne et l'impact de leurs activités humanitaires aux quatre coins du monde. Parmi les lauréats des années antérieures, on compte Bryan Adams, Neil Young, Sarah McLachlan et The Tragically Hip. Le Prix humanitaire sera décerné à Susan Aglukark lors de la Soirée d'ouverture des Prix JUNO présentée par Ontario Créatif le 14 mai, retransmise en direct sur CBCMusic.ca/junos.

« C'est un honneur de recevoir ce prix, et ce fut un privilège de contribuer à la création d'espaces sûrs où les jeunes Inuits et Autochtones du Nord peuvent explorer leur potentiel et forger des liens culturels par le biais de programmes dirigés par des Autochtones, se réjouit Susan Aglukark. Je suis fière du travail accompli jusqu'à maintenant par la fondation Arctic Rose, et j'ai hâte d'accroître notre empreinte dans le Nord pour offrir aux jeunes davantage de programmes flexibles et appropriés au contexte culturel afin de les mobiliser, de les soutenir et de les inspirer dans toutes les dimensions de leur vie. »

Le communiqué de presse en entier.

SOURCE CARAS/The JUNO Awards

Renseignements: Catherine Poirier, Nat Corbeil, [email protected]