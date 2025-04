Surveillance des chantiers au Québec : un comité d'experts réuni pour élaborer un guide de bonnes pratiques

QUÉBEC, le 29 avril 2025 /CNW/ - Aujourd'hui se tenait la première rencontre d'un comité qui regroupe 24 acteurs clés de l'industrie de la construction en vue de produire le Guide des bonnes pratiques en surveillance des travaux de construction de bâtiments au Québec. La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a confié au Bureau de normalisation du Québec (BNQ) la création et l'animation d'un comité d'experts dont le mandat est de définir le contenu technique du guide et de consolider l'ensemble de la littérature existante en matière de surveillance.

Ce groupe d'experts réunit entre autres des représentants issus de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, d'ordres professionnels (architectes, ingénieurs et technologues professionnels), de Garantie de construction résidentielle, des associations d'entrepreneurs et de consommateurs ainsi que d'organisations gouvernementales et municipales (voir la liste des participants en annexe).

« Je suis très enthousiaste de constater toute l'expertise des représentants siégeant au comité. Il s'agit de la première fois au Québec où tous les acteurs collaborent au développement des meilleures pratiques en matière de surveillance des travaux de construction. C'est toute la société québécoise qui tirera profit de ce guide, qui contribuera à accroître la qualité de la construction au Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Ce guide sera l'un des livrables majeurs de notre projet de nouveau modèle d'inspection des travaux de construction au Québec. Présentement, plusieurs acteurs, dont la RBQ, les municipalités, les administrateurs de plan de garantie, les ingénieurs, les architectes et les technologues professionnels, réalisent de la surveillance de chantiers. Toutefois, il n'existe pas d'uniformité actuellement dans les manières de faire. »

Michel Beaudoin, président-directeur général de la RBQ

Un nouveau modèle d'inspection pour protéger les consommateurs

La création de ce guide figure parmi les actions coordonnées par la RBQ pour mettre en œuvre une mesure phare de la Loi visant principalement à accroître la qualité de la construction et la sécurité du public (2024, chapitre 35) sanctionnée en novembre 2024, soit l'obligation pour le donneur d'ouvrage de faire inspecter ses travaux à au moins trois étapes charnières de la construction, déterminées par un plan de surveillance du chantier, et d'obtenir une attestation de conformité des travaux au Code de construction et, le cas échéant, aux normes adoptées par une municipalité et aux plans et devis.

Cette loi prévoit que la RBQ élabore un règlement qui détermine les catégories de bâtiments, d'équipements, d'installations ou de travaux de construction auxquelles s'appliquent ces obligations, de même que les autres conditions et modalités relatives à celles-ci. La Loi exige que le premier règlement concernant les catégories de bâtiments visées par les attestations de conformité soit publié à titre de projet pour commentaires du public au plus tard au mois de mai 2026. La RBQ réalise donc l'élaboration du projet de règlement parallèlement à la poursuite des travaux du comité.

Présente partout au Québec, la RBQ a pour mission de veiller à la qualité des travaux de construction, à la qualité des bâtiments et à la sécurité des personnes dans les domaines du bâtiment, de l'électricité, de la plomberie, du gaz, des équipements pétroliers, des installations sous pression, des ascenseurs, des remontées mécaniques, des jeux et manèges, des lieux de baignade et de l'efficacité énergétique. La RBQ est responsable de l'application de la Loi sur le bâtiment et de la réglementation afférente dans les différents domaines de sa compétence. De plus, la RBQ a comme fonction le contrôle de la qualification des entrepreneurs, des constructeurs-propriétaires et des inspecteurs en bâtiments d'habitation de façon à s'assurer de leur probité, de leur compétence et de leur solvabilité.

Association des architectes en pratique privée du Québec (AAPPQ) Association de la construction du Québec (ACQ) Association des consommateurs pour la qualité dans la construction (ACQC) Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG) Association des inspecteurs en bâtiments du Québec (AIBQ) Association des maîtres couvreurs du Québec (AMCQ) Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) Association patronale des entreprises en construction du Québec (APECQ) Regroupement de propriétaires et de gestionnaires d'immeubles commerciaux (BOMA) Corporation des entrepreneurs généraux du Québec (CEGQ) Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) Fédération québécoise des associations d'entrepreneurs spécialisés en construction (FQAESC) Garantie de construction résidentielle (GCR) Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) Ordre des architectes du Québec (OAQ) Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) Régie du bâtiment du Québec (RBQ) Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ) Société d'habitation du Québec (SHQ) Société québécoise des infrastructures (SQI) Union des municipalités du Québec (UMQ)

