SHENZHEN, Chine, le 2 déc. 2022 /CNW/ - Le 29 novembre, VOOPOO a officiellement lancé la quatrième génération du MOD de DRAG, le DRAG 4. C'est un mod unique avec une allure originale qui offre une expérience de vapotage inédite et avancée.

VOOPOO DRAG 4

En 2017, le premier MOD de la série Drag de VOOPOO est né, et son allumage rapide a établi un record dans l'industrie et a permis à VOOPOO de se distinguer rapidement dans le secteur. En 2019, VOOPOO a lancé le DRAG 2, dont le MODE D'AJUSTEMENT novateur offre aux utilisateurs une puissance de sortie plus appropriée et une meilleure expérience de vapotage. En 2021, le DRAG 3 de VOOPOO est sorti, offrant aux utilisateurs une expérience de vapotage en rafale avec le mode Super Burst et un allumage rapide en 0,001 S. Chaque innovation de produit est une démonstration de la recherche pure de VOOPOO d'une excellente expérience de vapotage.

Une apparence unique :

Poursuivant et développant l'allure classique du MOD du DRAG, le Drag 4 est conçu avec un alliage de zinc, du cuir, des éléments en bois massif et des résines naturelles. Chaque DRAG 4 est unique en apparence avec une apparence qui lui est propre et qui démontre l'unicité et la noblesse de chaque utilisateur de DRAG. Le cuir amélioré rend le corps plus confortable à prendre en main, et la conception sans trous augmente la durabilité, car elle empêche la poussière de pénétrer. Le couvercle magnétique de la batterie en forme de C est facile à fixer et à retirer et devrait rester fermement attaché au mod même si l'appareil tombe accidentellement, ce qui le rend durable et résistant aux chutes.

Une atomisation unique :

Par rapport à l'entrée double, l'entrée triple, avec sa structure triangulaire stable, équilibre efficacement la direction du flux et augmente la quantité d'air qui passe, ce qui permet une résolution plus rapide du liquide à vapoter et un flux de vapeur plus régulier. Le réservoir UFORCE-L adopte l'anneau original du secteur pour le réglage de l'air à 360° sans palier. Avec un réglage libre et un contrôle simple du flux d'air, le besoin de vapeur nuageuse est facilement satisfait. La bobine double en une accélère le chauffage de l'atomisation et augmente l'efficacité de cette dernière, améliorant ainsi l'explosion de la vapeur et délivrant des saveurs riches et délicates.

Conception humanisée unique :

Grâce au commutateur multifonction nouvellement ajouté, le verrou QS peut être défini pour verrouiller la puissance, verrouiller l'appareil ou l'alimenter selon la volonté de l'utilisateur. En outre, la conception améliorée de l'interface utilisateur, avec des touches de fonction clairement séparées, peut réduire le nombre d'allumages involontaires effectués par les utilisateurs par erreur de toucher. En mode contrôle de température, la puce identifie automatiquement le matériau chauffant couramment utilisé et ajuste sa température dans une plage recommandée, répondant ainsi aux besoins spécifiques des utilisateurs.

Temps de service unique :

Avec la norme la plus élevée de l'industrie en matière de charge rapide 5 V / 3 A, le DRAG 4 élimine l'attente. Le mode ECO augmente la durée de vie d'au moins 10 %, répondant ainsi aux besoins de l'utilisateur en matière de nicotine lorsque la pile est faible.

Après d'innombrables tentatives, l'équipe de VOOPOO a intégré les avantages de performance des trois premiers MOD de DRAG et les innovations en matière de conception d'apparence, de performance d'atomisation et d'expérience interactive dans le DRAG 4, ce qui représente tout le dévouement de l'équipe de VOOPOO et un classique unique dans l'industrie! Nous pensons que le DRAG 4 pourrait recréer une légende unique dépassant les précédents MODS de DRAG.

