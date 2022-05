Surface de roulement de l'autoroute 40 (Métropolitaine), à Montréal - Des travaux correctifs seront effectués

MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que certains travaux d'amélioration de la surface de roulement réalisés en 2021 sur l'autoroute Métropolitaine seront repris ce printemps et cet été. En effet, le Ministère a constaté un problème de comportement du revêtement de la chaussée sur certains tronçons de l'autoroute Métropolitaine, entre l'autoroute 520 et le boulevard Provencher. Le résultat des travaux ne correspondant pas aux exigences du Ministère, une entente a été conclue avec Roxboro Excavation inc., l'entrepreneur responsable des travaux, pour qu'il procède rapidement à des correctifs, et ce, à coût nul pour le Ministère.

En août 2021, des déficiences ont été détectées sur des portions de l'autoroute Métropolitaine où la surface de roulement avait fait l'objet de travaux récents. Par conséquent, le Ministère a réalisé des analyses à partir d'échantillons prélevés entre septembre et novembre 2021. Ces analyses ont démontré que le bitume utilisé était d'une qualité inférieure à celle spécifiée au contrat. Des expertises menées à l'interne par l'entrepreneur et son sous-traitant ont permis de conclure que deux classes de bitume avaient été mélangées lors de la fabrication des enrobés, ce qui explique le niveau de qualité inférieur.

Sans la réalisation de travaux correctifs sur certains segments de l'autoroute, la surface de roulement risquerait de s'user prématurément. Ainsi, afin d'assurer la durabilité des travaux réalisés l'an dernier, des interventions correctives seront effectuées par l'entrepreneur. Il est à noter que malgré l'enrobé bitumineux non conforme sur certains segments de l'autoroute, il n'y a pas d'enjeu de sécurité pour les usagers.

Conscient des répercussions qu'occasionneront les travaux, le Ministère remercie les usagers de la route et les riverains de leur compréhension.

Faits saillants

Une retenue temporaire de paiement de 2,9 M$ a été appliquée à l'entrepreneur. Cette retenue sera levée une fois que toutes les conditions du contrat seront respectées. De plus, l'entrepreneur a consenti à verser une indemnité sans condition de 820 000 $ au Ministère.

L'entente avec l'entrepreneur prévoit des modalités différentes selon les secteurs de l'autoroute :

secteur ouest (du chemin Canora jusqu'au chemin de la Côte-de-Liesse, en direction ouest) : reprise de la totalité des travaux d'amélioration de la surface de roulement réalisés en 2021;

jusqu'au chemin de la Côte-de-Liesse, en direction ouest) : reprise de la totalité des travaux d'amélioration de la surface de roulement réalisés en 2021;

secteur est (du boulevard Provencher jusqu'au boulevard Saint-Laurent ) : garantie de durabilité de 5 ans. Durant cette période, l'entrepreneur doit exécuter à ses frais les travaux correctifs qui pourraient être nécessaires.

) : garantie de durabilité de 5 ans. Durant cette période, l'entrepreneur doit exécuter à ses frais les travaux correctifs qui pourraient être nécessaires. Ces travaux seront réalisés lors de blitz de fin de semaine dont les détails seront communiqués à l'avance aux usagers de la route.

Lien connexe

Québec.ca/metropolitaine

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724