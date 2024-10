Surcharge mentale chez les agricultrices du Québec: il y a urgence d'agir!

LONGUEUIL, QC, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Alors que les femmes représentent 27 % des propriétaires ou copropriétaires des entreprises agricoles du Québec, une étude réalisée par Léger pour le compte de la Fédération des Agricultrices du Québec (AQ) révèle que 90 % des agricultrices interrogées affirment vivre avec une charge mentale élevée ou très élevée. Les femmes ont besoin d'aide! C'est avec ce constat en toile de fond que les Agricultrices du Québec prennent la parole et lancent leur programmation 2024-25 afin d'améliorer la condition féminine agricole : tellementplus.ca

Photo: Marie-Ève Langlois Bilodeau, productrice de grandes cultures, maraichère et éleveuse de volaille à Saint-Mathieu-de-Beloeil. (Groupe CNW/FEDERATION DES AGRICULTRICES DU QUEBEC (FAQ))

Charge mentale des agricultrices : la preuve est faite

L'étude de Léger a clairement démontré que les principales sources de stress qui sont à l'origine de la surcharge mentale pour 90 % des femmes interrogées demeurent la gestion des tâches multiples, la pression pour la productivité, les problèmes financiers, les responsabilités familiales et les conditions climatiques. « Les résultats du sondage confirment ce que nos membres nous répètent depuis plusieurs années. La situation est préoccupante et nous concerne tous et toutes, considérant le rôle fondamental et structurant que les femmes jouent dans le secteur de l'agriculture au Québec », affirme madame Valérie Fortier, présidente des Agricultrices du Québec.

Voici quelques faits saillants de l'étude menée par Léger:

Les répondantes déclarent occuper en moyenne 5,1 fonctions différentes au sein de leur entreprise agricole;

différentes au sein de leur entreprise agricole; L'équilibre entre les tâches domestiques et professionnelles (91 %), la conciliation vie professionnelle et personnelle (87 %) et les conditions salariales (78 %) représentent davantage des défis pour les agricultrices qui ont des enfants dans leur foyer .

. Pour les agricultrices les plus jeunes (18-34 ans), l'équilibre entre les tâches domestiques et professionnelles (94 %) et la conciliation vie professionnelle et personnelle (92 %) sont les défis les plus importants.

Des outils et des services pour aider les agricultrices

La programmation 2024-25 des AQ constitue une réponse aux enjeux de charge mentale vécus par les agricultrices et identifiés dans l'étude de Léger. Les AQ forment un réseau expert qui soutient et accompagne les femmes en agriculture dans leur succès entrepreneurial. Les agricultrices auront accès à des outils pour diminuer la charge mentale, faire face aux défis de l'entrepreneuriat et ainsi améliorer la condition féminine agricole. Par exemple, en novembre prochain, les AQ lanceront un outil pour chiffrer le « travail invisible » (tâches non rémunérées) en agriculture. Les données recueillies seront utilisées pour l'obtention de renseignements genrés sur le travail invisible et pour documenter ce phénomène.

De plus, la programmation de 2025 propose une série d'activités basées sur le soutien des pairs (partage d'expérience, entraide, collaboration) et l'accompagnement d'expert.es (formation, conférences, consultations avec des experts, services à la carte). « Nous sommes extrêmement fières de la programmation que nous proposons aux agricultrices pour 2025! Notre objectif est de continuer à soutenir un maximum de femmes et à leur fournir des outils, car le combat est loin d'être terminé. Il existe toujours, ici même au Québec, de l'iniquité, des préjugés liés aux genres et des barrières pour les femmes entrepreneures. Tant que ces enjeux existeront, nous travaillerons aux côtés des agricultrices pour améliorer leur sort », ajoute madame Katherine Rousseau, directrice générale des Agricultrices du Québec.

À propos des Agricultrices du Québec

Fondée en 1987, la Fédération des agricultrices du Québec, dont le nom usuel est Agricultrices du Québec, est la seule organisation agricole du Québec dédiée exclusivement aux femmes de ce secteur. L'organisation est composée de 10 syndicats d'agricultrices régionaux qui prennent part aux décisions influençant le secteur agricole et la condition féminine. Les AQ représentent l'ensemble des agricultrices résidant au Québec et forment un groupe affilié à l'Union des producteurs agricoles (UPA), dont les membres s'impliquent aux niveaux local, régional et provincial.

Devenir membre des AQ, c'est se donner accès à des réseaux d'échanges, d'apprentissage et de formations qui permettent de combler plusieurs besoins tout en contribuant à la vitalité du monde syndical agricole. L'objectif est de permettre aux femmes de progresser, de mieux réussir leur projet d'entreprise, de démontrer leur leadership et de contribuer à l'avancement de l'agriculture. Les AQ comptent plus de 695 membres actives et collaborent avec plus de 50 organisations agricoles au Canada.

Pour en savoir plus sur les Agricultrices du Québec : tellementplus.ca

