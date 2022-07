Sur la route pour répondre aux besoins de santé mineurs des personnes de 65 ans et plus sans médecin de famille

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 6 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le CISSS de la Montérégie-Centre lance une nouvelle autocaravane conçue pour offrir des soins et services primaires de proximité. Ce concept novateur vise à répondre aux besoins de santé mineurs des personnes âgées de 65 ans et plus, sans médecin de famille, qui résident sur le territoire de la Montérégie-Centre. Le projet est réalisé en collaboration avec Ambulances Demers, grâce au soutien financier de la Fondation Santé Haut-Richelieu - Rouville.

Dotée des équipements médicaux et technologiques nécessaires, l'autocaravane est aménagée comme une clinique. Elle dispose de deux salles de consultation, d'un élévateur pour fauteuils roulants et d'une aire d'attente extérieure.

La Clinique mobile de services de proximité est opérée par une équipe qualifiée composée de personnel infirmier de soutien à domicile et d'ambulanciers paramédicaux. Des conseils, soins et services de santé y sont offerts sur rendez-vous. Un médecin de garde assure au besoin un accompagnement à distance.

La Clinique mobile se mettra en route dès le 11 juillet. Ses activités débuteront graduellement. Au cours des prochaines semaines, elle visitera tour à tour les villes de Saint-Jean-sur-Richelieu, Carignan, Chambly, Lacolle et Saint-Césaire (plus tard dans l'été). La clinique se déplacera sur semaine, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h. Les consultations sont disponibles uniquement sur rendez-vous, via le portail Clic Santé.

Arrimage avec le Guichet d'accès en première ligne

Cette initiative s'inscrit en complément au Guichet d'accès en première ligne (GAP), un service destiné aux personnes sans médecin de famille, qui sont sur la liste d'attente du guichet d'accès à un médecin de famille. Le GAP pourra référer à la Clinique mobile de services de proximité un usager du territoire du CISSS de la Montérégie-Centre âgé de 65 ans et plus, ayant des préoccupations de santé (besoins de soins mineurs) et nécessitant une évaluation de base.

Les activités de la Clinique mobile de services de proximité se déroulent du 1er avril au 1er décembre. Pour connaître les services offerts et les modalités de fonctionnement : cliniqueproximite.ca

Citations :

« Nos équipes se sont inspirées des pratiques les plus innovantes en Amérique du Nord pour consolider le réseau de soins de première ligne. À terme, nous sommes persuadés de pouvoir réduire le volume d'appels au 911, les visites à l'urgence et les hospitalisations. Les services offerts dans la nouvelle Clinique mobile de services de proximité agissent en amont des situations critiques; ils nous permettent de faire de la prévention auprès de certaines clientèles dont l'état de santé s'avère plus à risque. »

Monsieur Richard Deschamps, président-directeur général, CISSS de la Montérégie-Centre.

« Ce projet de clinique mobile est une occasion de plus de démontrer que l'expertise de nos équipes de paramédics peut réellement contribuer à offrir des soins de proximité, autrement qu'en situation d'urgence. C'est un modèle porteur pour l'accès aux soins et nous sommes fiers d'en être les précurseurs. »

Monsieur Stéphane Demers, président-directeur général, Ambulances Demers.

« À la Fondation Santé, notre but est d'offrir les meilleurs soins au patient, le plus près de chez lui et dans le meilleur environnement possible. La clinique mobile est pour nous un très bel exemple d'innovation en santé lorsqu'on parle de proximité de soins. Nous sommes fiers de soutenir le projet, avec l'appui de nos précieux donateurs. »

Monsieur Douglas W. Clarke, président du conseil d'administration, Fondation Santé.

Source : Ambulances Demers

SOURCE Ambulances Demers

Renseignements: Chantal Vallée, agente d'information aux relations avec les médias, 514 592-2929, chantal.vallee.a[email protected]; Pour Ambulances Demers : Laurence Houde-Roy, 438 887-5400, [email protected]