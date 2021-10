QUÉBEC, le 18 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) lance le second volet de sa campagne de sensibilisation sur le partage de la route. Sur le thème « Sur la route, on veille sur les autres », la campagne vise à rappeler aux usagers de la route qu'il est important de se protéger les uns les autres, chacun ayant un rôle à jouer pour éviter les accidents.

Diffusé à l'automne, ce volet vise spécifiquement les conducteurs et les piétons. C'est en effet à cette période que l'on observe une baisse de luminosité et une hausse des conditions météorologiques changeantes. Il s'agit d'ailleurs du moment de l'année où l'on dénombre le plus d'accidents impliquant des piétons.

Période couverte : du 18 octobre au 14 novembre 2021

Thème : « Sur la route, on veille sur les autres. »

Principaux moyens :

Télé et webtélé



Médias sociaux

La SAAQ collaborera également avec Radio-Canada, du 1er novembre au 13 décembre prochains, dans le cadre de l'émission Discussions avec mes parents. Trois messages de sensibilisation mettront en vedette les comédiens principaux de la populaire série télé.

Cette campagne s'inscrit dans le plan d'action Partage de la route de la Stratégie de prévention en sécurité routière 2021-2023 de la SAAQ, qui vise à favoriser la cohabitation harmonieuse des différents groupes d'usagers et à sensibiliser à la présence d'usagers plus vulnérables aux intersections.

Bien que tous doivent respecter des règles et agir avec prudence, une prudence accrue est de mise envers les usagers vulnérables puisqu'ils ne disposent d'aucune protection si une collision survient.

Citations :



« Qu'on soit en auto, à moto, à vélo ou à pied, nous partageons tous la même responsabilité : notre sécurité et celle des autres. La bienveillance, la courtoisie, l'attention portée aux autres usagers de la route sont essentielles pour assurer une saine cohabitation. Sur la route, nous faisons tous partie de la même famille. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Les usagers de la route les plus vulnérables ne font pas le poids face à une automobile ou à un véhicule lourd. Nous devons continuer de poser des actions afin d'inciter les conducteurs à faire preuve de vigilance et de respect à leur égard, tout en favorisant l'adoption de pratiques sécuritaires. »

Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la Société de l'assurance automobile du Québec

Rappel des bonnes pratiques :

Conducteurs :

Être vigilant, surtout aux intersections et aux passages pour piétons

Respecter la signalisation et les limites de vitesse

Signaler ses intentions et éviter les changements de voie subits et les accélérations brusques

Se tenir à une distance sécuritaire des autres véhicules

Adapter sa vitesse en fonction de la circulation, des conditions météo et de l'état de la chaussée

Piétons :

Être visible en tout temps

Traverser aux intersections ou aux passages pour piétons et vérifier la circulation avant de le faire (à gauche, à droite, à gauche, puis à l'arrière)

Utiliser le trottoir qui borde la chaussée. S'il n'y a pas de trottoir, circuler au bord de la route ou sur l'accotement en privilégiant le sens contraire de la circulation des véhicules

Les détails de la campagne Partage de la route sont disponibles dans le site Web de la SAAQ.

