Supremex annonce ses résultats pour le T2 2019 et déclare un dividende trimestriel régulier

MONTRÉAL, le 2 août 2019 /CNW Telbec/ - Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX: SXP), chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor, annonce aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2019 et déclare un dividende régulier trimestriel.

Faits saillants du deuxième trimestre de 2019 et évènements récents

Produits des activités en hausse de 1,7 %, pour s'établir à 47,6 millions de dollars, comparativement à 46,8 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2018.

Produits des activités tirés de la vente d'enveloppes au Canada et aux États-Unis en hausse de 7,4 %, pour s'établir à 34,0 millions de dollars, comparativement à 31,6 millions de dollars.

Produits des activités provenant des produits d'emballage et des produits spécialisés en baisse de 10,2 %, pour s'établir à 13,6 millions de dollars, comparativement à 15,2 millions de dollars.

Résultat net de 1,8 million de dollars (ou 0,06 $ par action), comparativement à un résultat net de 3,1 millions de dollars (ou 0,11 $ par action).

Le BAIIA 1 s'est établi à 6,6 millions de dollars pour le trimestre comparativement à 6.5 millions de dollars l'année précédente. La norme comptable IFRS 16 a été adoptée le 1 er janvier 2019, ce qui a donné lieu à une diminution des charges liées aux contrats de location-exploitation de 1,3 million de dollars pour ce trimestre. Le BAIIA ajusté1 de Supremex s'est établi à 5,5 millions de dollars comparativement à 6,1 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2018.

Rachat de 115 762 actions ordinaires de la Société pour annulation totalisant 330 101 $, en vertu du programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Conclusion d'une nouvelle convention de facilité de crédit garantie de premier rang de 115 millions de dollars, pour une durée de quatre ans et à de meilleures conditions.

Approbation d'un dividende trimestriel de 0,065 $ par action, équivalent à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

« Nous sommes encouragés par la forte performance et la croissance de notre plateforme d'enveloppes au deuxième trimestre. La croissance des produits au deuxième trimestre résulte principalement de la hausse des prix de ventes des enveloppes, reflétant une hausse des coûts des intrants et, dans une moindre mesure, de contribution de notre acquisition d'Imprimerie G2 au début du deuxième trimestre de 2018. La mise en service progressive moins rapide que prévue de la nouvelle usine de carton ondulé de Durabox et la perte de volume d'un seul client d'emballages de commerce électronique au début du troisième trimestre de 2018 atténuent les effets positifs de la hausse des prix de vente moyens et de nos mesures de réduction des coûts du quatrième trimestre de 2018. Sous la direction d'une nouvelle équipe de gestion, nous avons produit 50 % de plus de carton ondulé au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent. Tournés vers l'avenir, nous sommes confiants de notre capacité d'amener cette entreprise à son plein potentiel. » a dit Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex inc.

« Nos activités d'exploitation ont continué à générer des flux de trésorerie sains, que nous affectons à leur tour au remboursement de la dette, au paiement de dividendes et au rachat d'actions. Nous demeurons déterminés à créer de la valeur et à assurer une rentabilité pour nos actionnaires tout en exécutant notre stratégie de croissance et de diversification. » a conclu M. Emerson.

Aperçu du rendement au deuxième trimestre de 2019

Les produits des activités pour la période de trois mois close le 30 juin 2019 ont augmenté de 0,8 million de dollars, ou 1,7 %, pour s'établir à 47,6 millions de dollars, comparativement à 46,8 millions de dollars pour la période de trois mois close le 30 juin 2018. La croissance des produits des activités ordinaires résulte de la vente d'enveloppes au Canada et aux États-Unis. Les produits des activités tirés des produits d'emballage et des produits spécialisés étaient plus faibles au cours du deuxième trimestre de 2019 et représentaient 28,7 % des produits des activités de la Société pour ce trimestre.

Les produits des activités tirés du marché canadien des enveloppes se sont établis à 23,3 millions de dollars, une hausse de 1,4 million de dollars, ou 6,2 %, comparativement aux produits des activités du deuxième trimestre de 2018, qui se chiffraient à 21,9 millions de dollars. Des prix de vente moyens plus élevés, qui étaient en hausse de 15,5 % en raison des pressions inflationnistes sur le coût des intrants, ont plus que compensé la baisse de volume de 8,1 %. À titre de référence, le volume de courrier commercial de la Société canadienne des postes a diminué de 8,1 % au cours du premier trimestre clos le 31 mars 20192.

Les produits des activités tirés du marché américain des enveloppes se sont établis à 10,7 millions de dollars, soit une augmentation de 1,0 million de dollars, ou 10,2 %, comparativement aux produits des activités du deuxième trimestre de 2018, qui se chiffraient à 9,7 millions de dollars. Le nombre d'unités vendues était en baisse de 1,9 % alors que les prix de vente moyens ont augmenté de 12,4 %, duquel approximativement 3,6 % provient d'une variation favorable liée à la conversion de devises et la balance, d'une augmentation des prix de ventes pour atténuer la hausse du coût des intrants et d'un portefeuille de produits plus favorable. À titre de référence, le volume de courrier « First-Class Mail » du United States Postal Service a diminué de 3,9 % au cours du deuxième trimestre clos le 31 mars 20193.

Les produits des activités tirés des produits d'emballage ont atteint 13,6 millions de dollars, soit une baisse de 10,2 % ou 1,6 million de dollars, comparativement aux produits des activités du deuxième trimestre de l'exercice précédent, qui atteignaient 15,2 millions de dollars. Plus de 100 % de la baisse des ventes est attribuable à une baisse du volume d'un seul client d'emballage destiné au commerce électronique épuisant des stocks accumulés pour faciliter un changement de conception de l'emballage dont le lancement est prévu en août 2019. Cette baisse a été atténuée en partie par une augmentation des ventes d'emballage en carton plat résultant des acquisitions d'Imprimerie G2 Inc. et Les Étiquettes Pharmaflex Inc. (« G2 ») en mai 2018.

Le BAIIA s'est établi à 6,6 millions de dollars, comparativement à 6,5 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2018, soit une augmentation de 0,1 million de dollars ou 2,6 %. L'adoption de la norme comptable IFRS 16 a eu une incidence importante sur l'état de la situation financière et l'état des résultats de la Société, puisque la presque totalité des contrats de location-exploitation ont été capitalisés à l'actif avec un passif correspondant, alors que les charges d'exploitation ont diminué de 1,3 million de dollars. Le BAIIA ajusté s'est établi à 5,5 millions de dollars, comparativement à 6,1 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2018. La baisse de 0,6 million de dollars du BAIIA ajusté est principalement attribuable aux coûts liés à la mise en service de la nouvelle usine de Durabox et à la réduction de la contribution des produits d'emballage et des produits spécialisés en raison d'une baisse du volume des ventes. Les marges de BAIIA ajusté se sont établies à 11,6 % des produits d'exploitation, soit une baisse par rapport au trimestre correspondant de 2018, alors qu'elles atteignaient 13,1 %.

Le résultat net pour la période de trois mois close le 30 juin 2019 a atteint 1,8 million de dollars (ou 0,06 $ par action), comparativement à 3,1 millions de dollars (ou 0,11 $ par action) pour le trimestre correspondant de 2018. Le résultat net ajusté pour le deuxième trimestre de 2019 a atteint 1,9 million de dollars (ou 0,07 $ par action), comparativement à 3,0 millions de dollars (ou 0,10 $ par action) pour le trimestre correspondant de 2018.

Aperçu du rendement du premier semestre de 2019

Les produits des activités pour la période de six mois close le 30 juin 2019 ont augmenté de 1,5 million de dollars, ou 1,6 %, pour s'établir à 97,3 millions de dollars, comparativement à 95,8 millions de dollars pour la période de six mois close le 30 juin 2018. La croissance des produits des activités ordinaires provenant de la vente d'enveloppes aux États-Unis a été atténuée par une baisse des ventes de produits d'emballage et de produits spécialisés ainsi que des ventes légèrement inférieures d'enveloppes au Canada.

Les produits des activités tirés du marché canadien des enveloppes se sont établis à 47,5 millions de dollars, une diminution de 0,3 million de dollars, ou 0,7 %, comparativement aux produits des activités pour la période de six mois close le 30 juin 2018, qui atteignaient 47,8 millions de dollars. La diminution de volume de 11,2 % est principalement attribuable aux effets conjugués du déclin de longue durée du marché des enveloppes et des mouvements de clientèles et de la fluctuation des contrats du premier trimestre de 2019. Les prix de vente moyens ont augmenté de 11,7 % pour compenser l'inflation du coût des intrants.

Les produits des activités tirés du marché américain des enveloppes se sont établis à 22,0 millions de dollars, soit une augmentation de 2,1 millions de dollars, ou 10,8 %, comparativement aux produits des activités de la période correspondante en 2018, qui se chiffraient à 19,9 millions de dollars. Le nombre d'unités vendues était en baisse de 2,2 % alors que les prix de vente moyens ont augmenté de 13,3 %, duquel approximativement 4,1 % provient d'une variation favorable liée à la conversion de devises. La balance résulte des effets conjugués d'un portefeuille de produits plus favorable et d'une augmentation des prix de ventes en vue d'atténuer la hausse du coût des intrants.

Les produits des activités tirés des produits d'emballage ont atteint 27,8 millions de dollars, soit une diminution de 1,0 % ou 0,3 million de dollars, comparativement aux produits de la période correspondante de l'exercice précédent, qui atteignaient 28,1 millions de dollars. La baisse des ventes est attribuable à une baisse du volume d'un seul client d'emballage destiné au commerce électronique épuisant des stocks accumulés pour faciliter un changement de conception de l'emballage dont le lancement est prévu en août 2019. Cette baisse a été atténuée en partie par une augmentation des ventes d'emballage en carton plat résultant de l'acquisition de G2 en 2018.

Le BAIIA s'est établi à 13,1 millions de dollars pour les six premiers mois de 2019. L'adoption de la norme comptable IFRS 16 a eu une incidence importante sur l'état de la situation financière et l'état des résultats de la Société, puisque la presque totalité des contrats de location-exploitation ont été capitalisés à l'actif avec un passif correspondant, alors que les charges d'exploitation ont diminué de 2,6 millions de dollars. Le BAIIA ajusté s'est établi à 10,7 millions de dollars, comparativement à 12,8 millions de dollars pour la première moitié de 2018. La baisse de 2,1 millions de dollars du BAIIA ajusté est principalement attribuable au démarrage de la nouvelle usine Durabox et à la réduction de la contribution d'un seul client d'emballage destiné au commerce électronique. Les marges de BAIIA ajusté se sont établies à 11,0 % des produits d'exploitation, soit une baisse par rapport à la même période de 2018, alors qu'elles atteignaient 13,3 %.

Compte tenu des explications mentionnées ci-dessus, le résultat net pour la période de six mois close le 30 juin 2019 a atteint 3,6 millions de dollars (ou 0,13 $ par action) comparativement à 6,5 millions de dollars (ou 0,23 $ par action) pour la période correspondante en 2018. Le résultat net ajusté pour la période de six mois close le 30 juin 2019 s'est établi à 3,8 millions de dollars (ou 0,13 $ par action) comparativement à 6,6 millions de dollars (ou 0,23 $ par action) pour le même période de 2018.

Des flux de trésorerie nets de 8,6 millions de dollars ont été générés par les activités d'exploitation au cours de la période de six mois close le 30 juin 2019, une augmentation comparativement à ceux de la période correspondante de 2018, qui atteignaient 7,3 millions de dollars. En excluant l'impact de la norme IFRS 16, les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation auraient été de 6,0 millions de dollars, soit une diminution de 1,3 million de dollars par rapport à la période équivalente de 2018

Déclaration d'un dividende

Le 1er août 2019, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,065 $ par action ordinaire, payable le 16 octobre 2019 aux porteurs inscrits à la fermeture des bureaux le 30 septembre 2019. Ce dividende a été désigné à titre de « dividende déterminé » aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale similaire.

Mesures de rendement non conformes aux IFRS

Rapprochement du résultat net et du BAIIA ajusté (en milliers de dollars)

Périodes de trois mois closes le 30 juin Périodes de six mois closes le 30 juin

2019 2018 2019 2018 Résultat net 1 815 3 135 3 623 6 480 Impôts sur le résultat 884 1 392 1 556 2 626 Frais de financement, net 942 443 1 775 807 Amortissement des immobilisations corporelles 1 282 1 007 2 691 1 974 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 1 170 -- 2 343 -- Amortissement des immobilisations incorporelles 544 494 1 090 943 BAIIA(1) 6 637 6 471 13 078 12 830 Perte (gain) à la cession d'immobilisations corporelles 138 (587) 174 (574) Dépense pour rémunération éventuelle reliée à l'acquisition d'entreprise -- 256 -- 512 Dépense de loyers prise en compte dans l'évaluation de l'obligation locative (ajustée pour IFRS 16) (1 273) -- (2 557) -- BAIIA ajusté(1) 5 502 6 140 10 695 12 768 Marge du BAIIA ajusté (%) 11,6 13,1 11,0 13,3 (1) Se reporter à la rubrique « Définition du BAIIA et du BAIIA ajusté dans la section des mesures non conformes aux IFRS »



Rapprochement du résultat net et du résultat net ajusté (en milliers de dollars)

Périodes de trois mois closes le 30 juin Périodes de six mois closes le 30 juin

2019 2018 2019 2018 Résultat net 1 815 3 135 3 623 6 480 Ajustement, net d'impôts







Perte (gain) à la cession d'immobilisations corporelles, net des impôts sur le revenu 102 (434) 129 (424) Dépense pour rémunération éventuelle reliée à l'acquisition d'entreprise -- 256 -- 512 Résultat net ajusté (1) 1 917 2 957 3 752 6 568

(1) Se reporter à la rubrique « Définition du résultat net ajusté dans la section des mesures non conformes aux IFRS »

Mesures non conformes aux IFRS : Définition du BAIIA, du BAIIA ajusté et du résultat net ajusté

Les références au « BAIIA » désignent le résultat avant frais de financement, impôts sur le résultat, amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre de droits d'utilisation et des immobilisations incorporelles. Les références au « BAIIA ajusté » correspondent au BAIIA ajusté pour retirer les éléments significatifs qui qui ne font pas partis du cours normal des activités et exclure l'impact de l'IFRS 16, où la dépense de loyer est remplacée par une charge d'intérêt et d'amortissement de l'actif au titre de droits d'utilisation alors que les paiements de loyer sur les obligations locatives sont exclus du BAIIA standard. Ces éléments significatifs incluent, entre autres, la charge de dépréciation du goodwill, les dépenses de restructuration, les dépenses pour rémunération éventuelle liée à des regroupements d'entreprises et les frais de démarrage d'une nouvelle installation et les pertes (gains) sur disposition d'immobilisations corporelles. Supremex est d'avis que le BAIIA ou le BAIIA ajusté est une mesure couramment utilisée par les lecteurs d'états financiers afin d'évaluer la capacité d'une entreprise de générer des flux de trésorerie provenant de ses activités d'exploitation et d'acquitter ses charges financières. Le BAIIA ajusté permet aux lecteurs d'évaluer les résultats de la Société sans l'effet d'éléments non-récurrents, ce qui lui permet d'évaluer les activités courantes et de mieux évaluer la rentabilité opérationnelle de la Société par rapport à l'année précédente puisque les figures comparatives de 2018 n'ont pas été retraitées selon la méthode rétrospective modifiée adoptée par IFRS 16.

Les références au « résultat net ajusté » correspondent au résultat net ajusté pour retirer les éléments significatifs qui ne font pas partis du cours normal des activités, tel que décrit ci-haut, déduction faite des impôts sur le résultat.

Le BAIIA, le BAIIA ajusté ou le résultat net ajusté n'est pas une mesure des résultats conforme aux IFRS et n'a pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Par conséquent, le BAIIA, le BAIIA ajusté ou le résultat net ajusté peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres entités. Les investisseurs sont avisés que le BAIIA, le BAIIA ajusté ou le résultat net ajusté ne doit pas être considéré comme une mesure de remplacement du résultat net établi selon les IFRS comme indicateur du rendement de la Société

Conférence téléphonique

Une conférence téléphonique pour discuter des résultats du deuxième trimestre clos le 30 juin 2019 de la Société aura lieu le 2 août 2019, à 10 heures (heure de l'Est). La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le site Web de la Société, dans la section Investisseurs, sous Web Diffusion.

Veuillez prendre noter que la téléconférence sera tenue en anglais. Pour participer à la conférence (professionnels de l'investissement seulement) ou l'écouter en direct :

De la grande région de Montréal, composer le 514 807-9895 ;

D'ailleurs en Amérique du Nord, composer le numéro sans frais 1 888 231-8191 ;

La conférence sera également disponible en différé à la section Investisseurs du site Web de la Société.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, notamment des énoncés concernant le BAIIA, le BAIIA ajusté et le rendement futur de Supremex et des énoncés semblables sur les circonstances, les attentes, le rendement et les résultats futurs prévus. Les informations prospectives peuvent contenir des expressions comme prévoir, présumer, croire, devoir, viser, avoir l'intention de, s'attendre à, pouvoir, entendre et chercher à, éventuellement employées au futur ou au conditionnel. Ces informations ont trait aux évènements futurs ou au rendement futur et reflètent les hypothèses, les attentes et les estimations actuelles de la direction à propos de la croissance, des résultats d'exploitation, du rendement, des perspectives et des occasions futures de l'entreprise, de la conjoncture économique canadienne et de la capacité de l'entreprise d'attirer et de conserver des clients. L'information prospective est fondée sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction ainsi que sur l'information disponible pour Supremex à la date du présent communiqué. Les hypothèses, les attentes et les estimations sont abordées tout au long de notre rapport de gestion de l'exercice se terminant le 31 décembre 2018.

Les informations prospectives sont assujetties à certains risques et à certaines incertitudes. Elles ne devraient pas être lues comme étant des garanties de résultats ou de rendements futurs et les résultats réels pourraient différer de manière importante des conclusions, des prévisions ou des projections énoncées dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres : les cycles économiques, les fonds disponibles, la diminution de la consommation d'enveloppes, l'augmentation de la concurrence, la fluctuation des taux de change, l'augmentation du coût des matières premières, les risques de crédit liés aux créances clients, la fluctuation des taux d'intérêt et les risques éventuels de litige. Ces risques et incertitudes sont abordés tout au long du rapport de gestion de l'exercice se terminant le 31 décembre 2018, notamment à la rubrique « Facteurs de risque ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs ou les informations prospectives se concrétiseront. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations prospectives, sauf s'ils sont tenus de le faire en vertu des lois applicables en matière de valeurs mobilières. La Société décline expressément toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou pour toute autre raison.

Le rapport de gestion et les états financiers sont accessibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur le site Web de Supremex.

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor. Supremex compte 12 installations réparties dans sept provinces au Canada et trois installations aux États-Unis, et emploie environ 800 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits de papier et d'emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, de distributeurs, d'organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions. Pour plus d'information, visitez www.supremex.com.





1 Se référer au rapprochement du résultat net et du BAIIA ajusté ainsi qu'aux définitions du BAIIA, du BAIIA ajusté à la section Mesures non conformes aux IFRS. L'adoption de la norme IFRS 16 a eu une incidence importante sur l'état de la situation financière et l'état des résultats de la Société, puisque la presque totalité des contrats de location-exploitation ont été capitalisés à l'actif avec un passif correspondant, alors que les charges locatives ont été remplacées par l'amortissement de l'actif au titre du droit d'utilisation et une charge d'intérêt. 2 Rapport financier du premier trimestre de 2019 de la Société canadienne des postes 3 Rapport financier du deuxième trimestre de 2019 du United States Postal Service

