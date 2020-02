Supremex annonce ses résultats du T4 et de l'année financière 2019 et déclare un dividende trimestriel régulier

MONTRÉAL, le 21 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX: SXP), chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor, annonce aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2019 et déclare un dividende régulier trimestriel.

Faits saillants du rendement financier du quatrième trimestre et évènements récents

A conclue l'acquisition d'Enveloppe Royal, l'un des principaux fabricants et imprimeurs d'enveloppes, pour un prix d'achat total de 27,4 millions de dollars.

Produits totaux de 49,2 millions de dollars, en baisse comparativement à ceux du quatrième trimestre de 2018, qui se chiffraient à 54,2 millions de dollars.

Produits des activités tirés du secteur Enveloppe de 35,7 millions de dollars, en baisse comparativement aux produits du quatrième trimestre de 2018, qui atteignaient 38,3 millions de dollars.

Produits des activités tirés du secteur Emballage et produits spécialisés de 13,4 millions de dollars, ce qui représente 27,3 % des produits des activités totaux, en baisse comparativement à 15,8 millions de dollars enregistrés au quatrième trimestre de 2018.

Résultat net de 2,3 millions de dollars (ou 0,08 $ par action), en hausse comparativement à la perte nette de 12,4 millions de dollars (ou (0,44) $ par action) enregistrée au cours du quatrième trimestre de 2018.

Le BAIIA 1 s'est établi à 6,8 millions de dollars, en hausse comparativement au BAIIA de (9,4) millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2018. Le BAIIA ajusté 1 de Supremex s'est établi à 5,4 millions de dollars, en baisse comparativement à 8,1 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2018.

Le régime de retraite à prestations déterminées de la Société a souscrit à un contrat de rentes collectives de 46,4 millions de dollars canadiens auprès de la Compagnie d'assurance vie RBC.

Faits saillants du rendement financier pour l'exercice 2019

Produits totaux en baisse pour s'établir à 191,7 millions de dollars, comparativement à 195,1 millions de dollars en 2018.

Produits des activités tirés du secteur Enveloppe de 137,1 millions de dollars, légèrement en baisse comparativement à 138,2 millions de dollars en 2018.

Produits des activités tirés du secteur Emballage et produits spécialisés de 54,5 millions de dollars, ce qui représente 28,5 % des produits des activités totaux, une légère baisse comparativement aux produits de 56,9 millions de dollars enregistrés pour l'exercice précédent.

Résultat net de 7,1 millions de dollars (ou 0,25 $ par action), en hausse comparativement à la perte nette de 4,8 millions de dollars (ou (0,17) $ par action) enregistrée en 2018.

BAIIA 1 de 25,3 millions de dollars, une hausse comparativement à 7,5 millions de dollars en 2018. Le BAIIA ajusté 1 de Supremex s'est établi à 20,2 millions de dollars, en baisse comparativement à 26,0 millions de dollars en 2018.

Rachat de 150 000 actions ordinaires de la Société pour annulation, pour une contrepartie totale de 424 633 $, en vertu du programme d'offre publique de rachat (« OPR ») dans le cours normal des activités.

Conclusion d'une nouvelle convention de facilité de crédit garantie de premier rang de 115 millions de dollars, pour une durée de quatre ans et à de meilleures conditions.

« Au cours de l'année 2019, la croissance des produits des activités ordinaires provenant du marché américain des enveloppes et des acquisitions d'entreprises de carton plat a été atténuée par une baisse des ventes d'enveloppes au Canada et la perte d'un important client du commerce électronique. Sur le plan de l'exploitation, le retard de la mise en service de la nouvelle usine Durabox ainsi que les problèmes de production liés à la division boîte pliante, ont considérablement nui à nos résultats de 2019. Malgré ces revers, notre stratégie de diversification est sur la bonne voie, puisque nos produits d'emballage et nos produits spécialisés ont généré près de 30 % des produits d'activités. »

« La récente annonce de l'acquisition d'un important fabricant d'enveloppes au Canada arrive à point nommé. Il s'agit là d'un ajout important pour optimiser davantage nos activités, pour créer des synergies et pour renforcer notre plateforme d'enveloppes. Le secteur des enveloppes est toujours très rentable et il est un élément moteur qui nous permet de dégager des bénéfices et de générer des liquidités. À la suite de l'acquisition et de l'intégration réussie de Premier Envelope dans l'Ouest canadien en 2015, je suis confiant dans notre capacité à créer davantage de valeur grâce à cette nouvelle acquisition, alors que nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie de diversification », a déclaré Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex.

Aperçu du rendement au quatrième trimestre de 2019

Les produits des activités pour la période de trois mois close le 31 décembre 2019 se sont établis à 49,2 millions de dollars, une baisse de 9,2 % comparativement à ceux du quatrième trimestre de 2018, qui se chiffraient à 54,2 millions de dollars.

Les produits des activités tirés du secteur Enveloppe se sont établis à 35,8 millions de dollars, une diminution de 2,6 millions de dollars, ou 6,8 %, comparativement aux produits du quatrième trimestre de 2018.

Les produits des activités tirés du marché canadien des enveloppes se sont établis à 23,9 millions de dollars, une diminution de 1,9 millions de dollars, ou 7,3 %, comparativement aux produits du quatrième trimestre de 2018, qui se chiffraient à 25,8 millions de dollars. Une diminution de volume de 14,2 % est principalement attribuable aux effets conjugués du déclin de longue durée du marché des enveloppes, des mouvements de clientèle et de la stratégie de la Société visant à maintenir une approche disciplinée du marché par une action directrice sur les prix et une différenciation des prix. Les prix de vente moyens ont augmenté de 8,1 % pour atténuer l'incidence de la hausse significative des coûts des intrants qui a marqué l'exercice 2018 et le premier semestre de 2019. À titre de référence, le volume de courrier commercial de la Société canadienne des postes a diminué de 11,3 % au cours du troisième trimestre clos le 28 septembre 2019 2 .

le premier semestre de 2019. À titre de référence, le volume de courrier commercial de la Société canadienne des postes a diminué de 11,3 % au cours du troisième trimestre clos le 28 septembre 2019 . Les produits des activités tirés du marché américain des enveloppes se sont établis à 11,9 millions de dollars, une diminution de 5,7 %, comparativement aux produits des activités du quatrième trimestre de 2018, qui atteignaient 12,6 millions de dollars. Le nombre d'unités vendues était en baisse de 7,1 % et les prix de vente moyens ont augmenté de 1,5 %. À titre de référence, le volume de courrier « First Class-Mail » du United States Postal Service a diminué de 3,8 % au cours du premier trimestre de l'année fiscale 20203.

Les produits des activités tirés du secteur Emballage et produits spécialisés étaient de 13,4 millions de dollars, soit une diminution de 15,0 % ou 2,4 millions de dollars, comparativement à la même période de l'exercice précédent. La majorité du déclin est dû à la perte d'un seul client du commerce électronique et à des produits des activités ordinaires plus faibles dans la division de la boîte pliante. L'emballage et les produits spécialisés se sont établies à 27,3 % des produits des activités ordinaires de la Société pour la période de trois mois close le 31 décembre 2019, comparativement à 29,2 % pour la même période en 2018.

Le BAIIA s'est établi à 6,8 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 décembre 2019, comparativement à un BAIIA négatif de 9,4 millions de dollars pour la même période en 2018. Cette augmentation est principalement attribuable à la charge de dépréciation du goodwill sur les opérations d'enveloppe de la Société de 16,1 millions de dollars et la dépense de restructuration de 1,2 millions de dollars enregistrées au quatrième trimestre de 2018. De plus, l'adoption de la norme comptable IFRS 16 au 1 janvier 2019, a eu une incidence importante sur l'état consolidé de la situation financière et l'état consolidé des résultats de la Société, puisque la presque totalité des contrats de location-exploitation ont été inscrits à l'actif avec une obligation locative correspondante, alors que les charges d'exploitation ont diminué de 1,3 millions de dollars au cours du quatrième trimestre de 2019. Le BAIIA ajusté s'est établi à 5,4 millions de dollars au quatrième trimestre de 2019, comparativement à 8,1 millions de dollars pour la même période en 2018. La diminution de 2,7 millions de dollars du BAIIA ajusté découle principalement de la baisse de la contribution provenant du secteur Emballage et produits spécialisés. Les marges de BAIIA ajusté au quatrième trimestre de 2019 se sont établies à 11,0 % des produits des activités, comparativement à 15,1 % pour la même période en 2018.

Pour le secteur Enveloppe, le BAIIA ajusté s'est établi à 5,8 millions de dollars, soit une baisse de 0,3 million de dollars comparativement à 6,1 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2018. La baisse de l'apport provenant des activités américaines a atténué la légère amélioration de la rentabilité opérationnelle des activités canadiennes des produits d'enveloppe. En termes de pourcentage des revenus sectoriels, le BAIIA ajusté provenant des activités de produits d'enveloppes a atteint 16,2 %, en hausse comparativement à 16,0 % pour la période correspondante en 2018.

Pour le secteur Emballage et produits spécialisés, le BAIIA ajusté était à 0,3 million de dollars, soit une baisse de 1,7 millions de dollars comparativement à 2,0 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2018. Dans la division de la boîte pliante, les charges liées au manque d'efficacité découlant de la mise en service d'une nouvelle presse à imprimer ont été le principal élément contribuant à la réduction de la rentabilité d'exploitation, suivi par les inefficacités reliées à la mise en service plus lente que prévue des nouvelles installations de Durabox et à la perte d'un seul grand client du commerce électronique. En termes de pourcentage des revenus sectoriels, le BAIIA ajusté provenant des activités de produits d'emballage et de produits spécialisés a atteint 2,4 % comparativement à 12,9 % pour la période correspondante en 2018.

Le reste de la variance est dû aux frais corporatifs et aux charges non allouées, qui ont atteint 0,7 million de dollars, comparativement à nil pour la période correspondante en 2018. Une perte sur la conversion de devises durant la période de trois mois close le 31 décembre 2019, comparativement à un gain pour la même période en 2018, représente 0,4 million de dollars de cette augmentation.

Le résultat net a atteint 2,3 millions de dollars (ou 0,08 $ par action) pour la période de trois mois close le 31 décembre 2019, comparativement à une perte nette de 12,4 millions de dollars (ou (0,44) $ par action) pour le quatrième trimestre de 2018.

Aperçu du rendement pour la période de douze mois close le 31 décembre 2019

Les produits des activités pour la période de douze mois close le 31 décembre 2019 ont diminué de 3,4 millions de dollars, ou 1,8 %, pour s'établir à 191,7 millions de dollars, comparativement à 195,1 millions de dollars pour la période de douze mois close le 31 décembre 2018. Cette baisse provient de la baisse des produits des activités ordinaires dans les deux secteurs d'activité.

Les produits des activités tirés du secteur Enveloppe se sont établis à 137,1 millions de dollars, une diminution de 0,8 %, comparativement aux produits du quatrième trimestre de 2018, qui atteignaient 138,2 millions de dollars.

Les produits des activités tirés du marché canadien des enveloppes se sont établis à 91,7 millions de dollars, une diminution de 3,3 % ou 3,1 millions de dollars. Cette variation provient d'une baisse de 12,6 % du nombre d'unités vendues, principalement attribuable aux effets conjugués du déclin de longue durée du marché des enveloppes, des mouvements de clientèle et de la stratégie de la Société visant à maintenir une approche disciplinée du marché par une action directrice sur les prix et une différenciation des prix. Les prix de vente moyens ont augmenté de 10,6 % afin d'atténuer la hausse du coût des intrants occasionnée par l'inflation.

Les produits des activités tirés du marché américain des enveloppes se sont établis à 45,5 millions de dollars, une augmentation de 4,8 %, comparativement aux produits des activités de la période de douze mois close le 31 décembre 2018, qui atteignaient 43,4 millions de dollars. Le nombre d'unités vendues a connu une baisse de 2,7 % alors que les prix de vente moyens ont augmenté de 7,7 % pour compenser la hausse du coût des intrants. Les prix de vente moyens ont bénéficié d'une incidence positive d'environ 2,4 % liée à la conversion de devises, attribuable à la faiblesse du dollar canadien durant la période, comparativement à la même période de l'exercice précédent.

Les produits des activités tirés du secteur Emballage et produits spécialisés ont atteint 54,5 millions de dollars, soit une diminution de 4,1 % comparativement à 56,9 millions de dollars pour la même période en 2018. La baisse de volume liée à la perte d'un seul client de solutions d'emballage pour le commerce électronique a été partiellement atténuée par l'augmentation des ventes d'emballages en carton plat provenant de l'acquisition d'Imprimerie G2.

Le BAIIA s'est établi à 25,3 millions de dollars pour la période de douze mois close le 31 décembre 2019, comparativement à 7,5 millions de dollars pour la même période en 2018. Cette augmentation est principalement attribuable à la charge de dépréciation du goodwill sur les opérations d'enveloppe de la Société de 16,1 millions de dollars et la dépense de restructuration de 1,2 millions de dollars enregistrées au quatrième trimestre de 2018. Depuis le 1 janvier 2019, l'adoption de la norme comptable IFRS 16 a eu une incidence importante sur l'état consolidé de la situation financière et l'état consolidé des résultats de la Société, puisque la presque totalité des contrats de location-exploitation ont été inscrits à l'actif avec une obligation locative correspondante, alors que les charges d'exploitation ont diminué de 5,1 millions de dollars. Le BAIIA ajusté, sans considérer l'impact d'IFRS 16, s'est établi à 20,2 millions de dollars pour la période de douze mois close le 31 décembre 2019, comparativement à 26,0 millions de dollars pour la même période en 2018. La diminution de 5,8 millions de dollars du BAIIA ajusté découle principalement de la baisse de la contribution provenant du secteur Emballage et produits spécialisés. Les marges de BAIIA ajusté se sont établies à 10,6 % des produits d'exploitation en 2019, soit une baisse comparativement à 13,4 % pour la même période en 2018.

Pour le secteur Enveloppe, le BAIIA ajusté s'est établi à 20,0 millions de dollars, soit un montant équivalent à celui de 2018. En termes de pourcentage des revenus sectoriels, le BAIIA ajusté provenant des activités de produits d'enveloppes a atteint 14,6 %, en hausse comparativement à 14,5 % pour la période correspondante en 2018.

Pour le secteur Emballage et produits spécialisés, le BAIIA ajusté s'est établi à 2,7 millions de dollars, soit une baisse de 4,3 millions de dollars comparativement à 7,0 millions de dollars en 2018. Des inefficacités opérationnelles à la division de la boîte pliante principalement liées à la mise hors service d'une presse à imprimer durant le deuxième trimestre et suivies par une plus longue période que prévue de la mise en service d'une nouvelle presse à imprimer durant le troisième trimestre ont été les plus grandes contributeurs à la réduction de la rentabilité d'exploitation durant l'année, suivies par des manques d'efficacité associés à la nouvelle usine Durabox et la baisse de volume due à la perte d'un seul grand client de solutions d'emballage pour le commerce électronique. En termes de pourcentage des revenus sectoriels, le BAIIA ajusté provenant des activités de produits d'emballage et de produits spécialisés a atteint 5,0 % comparativement à 12,4 % en 2018.

Le reste de la variance est dû aux frais corporatifs et aux charges non allouées, qui ont atteint 2,5 millions de dollars en 2019, comparativement à 1,0 million de dollars pour la période correspondante en 2018. L'augmentation de 1,5 million de dollars est principalement attribuable à une perte sur la conversion de devises durant l'exercice clos le 31 décembre 2019, comparativement à un gain sur la conversion de devises pour la même période en 2018 qui représente 0,7 million de dollars de cette augmentation et dans une moindre mesure, un ajustement positif relié à la valeur de marché des unités d'actions différées (UAD) comptabilisé en 2018 comparé à nil en 2019.

Le résultat net pour la période de douze mois close le 31 décembre 2019 a atteint 7,1 millions de dollars (ou 0,25 $ par action), comparativement à une perte nette de 4,8 millions de dollars (ou (0,17) $ par action) pour la même période en 2018.

Des flux de trésorerie nets de 20,2 millions de dollars ont été générés par les activités d'exploitation au cours de la période de douze mois close le 31 décembre 2019, comparativement à 11,9 millions de dollars pour la même période en 2018. Cette amélioration s'explique principalement par l'incidence de la norme comptable IFRS 16, selon laquelle le remboursement des obligations locatives est maintenant présenté dans les activités de financement, et par une diminution des stocks de 2,5 millions de dollars.

Déclaration d'un dividende

Le 20 février 2020, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,065 $ par action ordinaire, payable le 15 avril 2020 aux porteurs inscrits à la fermeture des bureaux le 31 mars 2020. Ce dividende a été désigné à titre de « dividende déterminé » aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale similaire.

Mesures de rendement non conformes aux IFRS

Rapprochement du résultat net (perte nette) et du BAIIA ajusté (en milliers de dollars)

Périodes de trois mois

closes le 31 décembre Périodes de douze mois

closes le 31 décembre

2019 2018 2019 2018 Résultat net (perte nette) 2 289 (12 426) 7 088 (4 793) Impôts sur le résultat 894 607 3 057 4 075 Frais de financement, net 816 557 3 435 1 841 Amortissement des immobilisations corporelles 1 100 1 286 4 837 4 295 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 1 172 -- 4 697 -- Amortissement des immobilisations incorporelles 557 588 2 193 2 088 BAIIA(1) 6 828 (9 388) 25 307 7 506 Dépréciation du goodwill -- 16 137 -- 16 137 (Recouvrement) dépenses de restructuration (124) 1 219 (124) 1 219 (Gain) perte à la cession d'immobilisations corporelles et d'actifs au titre de droits d'utilisation (9) -- 165 (777) Frais de démarrage de la nouvelle installation de Durabox -- 180 -- 333 Dépense pour rémunération éventuelle reliée à l'acquisition d'entreprise -- -- -- 1 623 Paiements de loyers actuels (impact IFRS 16) (1 289) -- (5 136) -- BAIIA ajusté(1) 5 406 8 148 20 212 26 041 Marge du BAIIA ajusté (%) 11,0% 15,1% 10,6% 13,4%

(1) Se reporter à la rubrique « Définition du BAIIA et du BAIIA ajusté dans la section des mesures non conformes aux IFRS »

Mesures non conformes aux IFRS : Définition du BAIIA et du BAIIA ajusté

Les références au « BAIIA » désignent le résultat avant frais de financement, impôts sur le résultat, amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre de droits d'utilisation et des immobilisations incorporelles. Les références au « BAIIA ajusté » correspondent au BAIIA ajusté pour retirer les éléments significatifs qui ne font pas partis du cours normal des activités et exclure l'impact de l'IFRS 16, où la dépense de loyer est remplacée par une charge d'intérêt sur les obligations locatives et d'amortissement de l'actif au titre de droits d'utilisation alors que les paiements de loyer sur les obligations locatives sont maintenant exclus du BAIIA. Ces éléments significatifs incluent, entre autres, la charge de dépréciation du goodwill, les dépenses de restructuration, les dépenses pour rémunération éventuelle liée à certains regroupements d'entreprises, les frais de démarrage d'une nouvelle installation et les pertes (gains) sur disposition d'immobilisations corporelles et d'actifs au titre de droits d'utilisation. Supremex est d'avis que le BAIIA ou le BAIIA ajusté est une mesure couramment utilisée par les lecteurs d'états financiers afin d'évaluer la capacité d'une entreprise de générer des flux de trésorerie provenant de ses activités d'exploitation et d'acquitter ses charges financières. Le BAIIA ajusté permet aux lecteurs d'évaluer les résultats de la Société sans l'effet d'éléments non-récurrents, ce qui lui permet d'évaluer les activités courantes et de mieux évaluer la rentabilité opérationnelle de la Société par rapport à l'année précédente puisque les figures comparatives de 2018 n'ont pas été retraitées selon la méthode rétrospective modifiée autorisée par IFRS 16.

Le BAIIA ou le BAIIA ajusté n'est pas une mesure des résultats conforme aux IFRS et n'a pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Par conséquent, le BAIIA ou le BAIIA ajusté peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres entités. Les investisseurs sont avisés que le BAIIA ou le BAIIA ajusté ne doit pas être considéré comme une mesure de remplacement du résultat net établi selon les IFRS comme indicateur du rendement de la Société.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, notamment des énoncés concernant le BAIIA, le BAIIA ajusté et le rendement futur de Supremex et des énoncés semblables sur les circonstances, les attentes, le rendement et les résultats futurs prévus. Les informations prospectives peuvent contenir des expressions comme prévoir, présumer, croire, devoir, viser, avoir l'intention de, s'attendre à, pouvoir, entendre et chercher à, éventuellement employées au futur ou au conditionnel. Ces informations ont trait aux évènements futurs ou au rendement futur et reflètent les hypothèses, les attentes et les estimations actuelles de la direction à propos de la croissance, des résultats d'exploitation, du rendement, des perspectives et des occasions futures de l'entreprise, de la conjoncture économique canadienne et de la capacité de l'entreprise d'attirer et de conserver des clients. L'information prospective est fondée sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction ainsi que sur l'information disponible pour Supremex à la date du présent communiqué. Les hypothèses, les attentes et les estimations sont abordées tout au long de notre rapport de gestion de l'exercice se terminant le 31 décembre 2019.

Les informations prospectives sont assujetties à certains risques et à certaines incertitudes. Elles ne devraient pas être lues comme étant des garanties de résultats ou de rendements futurs et les résultats réels pourraient différer de manière importante des conclusions, des prévisions ou des projections énoncées dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres : les cycles économiques, les fonds disponibles, la diminution de la consommation d'enveloppes, l'augmentation de la concurrence, la fluctuation des taux de change, l'augmentation du coût des matières premières, les risques de crédit liés aux créances clients, la fluctuation des taux d'intérêt et les risques éventuels de litige. Ces risques et incertitudes sont abordés tout au long du rapport de gestion de l'exercice se terminant le 31 décembre 2019, notamment à la rubrique « Facteurs de risque ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs ou les informations prospectives se concrétiseront. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations prospectives, sauf s'ils sont tenus de le faire en vertu des lois applicables en matière de valeurs mobilières. La Société décline expressément toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou pour toute autre raison.

Le rapport de gestion et les états financiers sont accessibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur le site Web de Supremex.

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor. Incluant son acquisition la plus récente, Supremex compte 13 installations réparties dans sept provinces au Canada et trois installations aux États-Unis, et emploie environ 935 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits de papier et d'emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, de distributeurs, d'organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions. Pour plus d'information, visitez www.supremex.com.













1 Se référer au rapprochement du résultat net (perte nette) et du BAIIA ajusté ainsi qu'aux définitions du BAIIA et du BAIIA ajusté à la section Mesures non conformes aux IFRS. L'adoption de la norme IFRS 16 a eu une incidence importante sur l'état consolidé de la situation financière et l'état consolidé des résultats de la Société, puisque la presque totalité des contrats de location-exploitation ont été inscrits à l'actif avec une obligation locative correspondante, alors que les charges locatives ont été remplacées par l'amortissement de l'actif au titre de droits d'utilisation et qu'une charge de désactualisation a été comptabilisée sur l'obligation connexe. 2 Société canadienne des postes - Rapport financier du troisième trimestre de 2019 3 Rapport financier du premier trimestre de 2020 du United States Postal Service (Form 10-Q).

