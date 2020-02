Supremex annonce l'acquisition d'Enveloppe Royal et renforce ses opérations dans l'Est du Canada

MONTRÉAL, le 18 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX: SXP), chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la quasi-totalité des actifs et des filiales d'Enveloppe Royal ltée et Enveloppe Royal inc. (ensemble « Enveloppe Royal »), l'un des principaux fabricants et imprimeurs d'enveloppes de l'Est du Canada, pour un prix d'achat total de 27,4 millions de dollars.

« L'acquisition d'Enveloppe Royal nous permet d'optimiser notre base de coûts d'exploitation dans l'Est du Canada et d'améliorer notre capacité à générer des flux de trésorerie, ce qui nous donnera les ressources et le temps nécessaire afin de poursuivre notre diversification dans le domaine de l'emballage, » a déclaré Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex. « Cette acquisition nous fournit également la capacité et les moyens pour soutenir notre stratégie de croissance dans le marché de l'enveloppe américain. »

« Nous sommes ravis de nous joindre au groupe d'entreprises Supremex. Ce faisant, nous sommes mieux équipés pour faire face aux tendances sous-jacentes de notre industrie et nous pouvons continuer à offrir le même niveau de service et de qualité de produits auquel nos clients sont habitués. De plus, nous rejoignons une organisation solide qui développera stratégiquement nos activités sur des marchés nouveaux et diversifiés et nous permettra de proposer de nouveaux produits à valeur ajoutée à nos clients, » a déclaré Lou Tucci, cofondateur et président d'Enveloppe Royal ltée, qui restera au sein de l'entité combinée en tant que président d'Enveloppe Royal. « Je tiens également à remercier tous nos employés dévoués qui ont contribué à faire un succès de notre entreprise et je me réjouis de cette opportunité de créer davantage de valeur pour toutes nos parties prenantes. »

Fondée en 1989 par Peter Bowles et Lou Tucci, Enveloppe Royal a généré 30 millions de dollars de revenus au cours de son dernier exercice financier, principalement grâce à la vente directe d'enveloppes et aux services d'impression. Royal Envelope emploie environ 135 personnes dans ses deux principales installations situées à Concord (Ontario) et à LaSalle (Québec).

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, notamment des énoncés concernant le BAIIA, le BAIIA ajusté et le rendement futur de Supremex et des énoncés semblables sur les circonstances, les attentes, le rendement et les résultats futurs prévus. Les informations prospectives peuvent contenir des expressions comme prévoir, présumer, croire, devoir, viser, avoir l'intention de, s'attendre à, pouvoir, entendre et chercher à, éventuellement employées au futur ou au conditionnel. Ces informations ont trait aux évènements futurs ou au rendement futur et reflètent les hypothèses, les attentes et les estimations actuelles de la direction à propos de la croissance, des résultats d'exploitation, du rendement, des perspectives et des occasions futures de l'entreprise, de la conjoncture économique canadienne et de la capacité de l'entreprise d'attirer et de conserver des clients. L'information prospective est fondée sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction ainsi que sur l'information disponible pour Supremex à la date du présent communiqué. Les hypothèses, les attentes et les estimations sont abordées tout au long de notre rapport de gestion de l'exercice se terminant le 31 décembre 2018.

Les informations prospectives sont assujetties à certains risques et à certaines incertitudes. Elles ne devraient pas être lues comme étant des garanties de résultats ou de rendements futurs et les résultats réels pourraient différer de manière importante des conclusions, des prévisions ou des projections énoncées dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres : les cycles économiques, les fonds disponibles, la diminution de la consommation d'enveloppes, l'augmentation de la concurrence, la fluctuation des taux de change, l'augmentation du coût des matières premières, les risques de crédit liés aux créances clients, la fluctuation des taux d'intérêt et les risques éventuels de litige. Ces risques et incertitudes sont abordés tout au long du rapport de gestion de l'exercice se terminant le 31 décembre 2018, notamment à la rubrique « Facteurs de risque ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs ou les informations prospectives se concrétiseront. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations prospectives, sauf s'ils sont tenus de le faire en vertu des lois applicables en matière de valeurs mobilières. La Société décline expressément toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou pour toute autre raison.

Le rapport de gestion et les états financiers sont accessibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur le site Web de Supremex.

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor. Supremex compte 13 installations réparties dans sept provinces au Canada et trois installations aux États-Unis, et emploie environ 935 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits de papier et d'emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, de distributeurs, d'organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions. Pour plus d'information, visitez www.supremex.com.

