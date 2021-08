MONTRÉAL, le 12 août 2021 /CNW Telbec/ - Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX: SXP), chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor, annonce aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2021. La Société tiendra un appel conférence pour discuter de ses résultats, aujourd'hui à 11 h 00 (heure de l'Est).

Faits saillants du rendement financier du deuxième trimestre et évènements récents

Ventes totales en hausse de 8,7 % atteignant 51,8 millions $, comparativement aux ventes de 47,7 millions $ enregistrées au deuxième trimestre de 2020.

Ventes tirées du secteur de l'enveloppe en hausse de 7,6 %, atteignant 35,2 millions $, comparativement aux ventes du deuxième trimestre de 2020, qui atteignaient 32,8 millions $.

Ventes tirées du secteur des produits de l'emballage et des produits spécialisés en hausse de 11,1 %, atteignant 16,6 millions $, comparativement aux ventes de 14,9 millions $ enregistrés au deuxième trimestre de 2020.

BAIIA 1 en hausse de 24,1 %, atteignant 8,6 millions $, comparativement au BAIIA de 6,9 millions $ pour le deuxième trimestre de 2020. La marge de BAIIA s'établissait à 16,5 %, en hausse comparativement à 14,5 %.

en hausse de 24,1 %, atteignant 8,6 millions $, comparativement au BAIIA de 6,9 millions $ pour le deuxième trimestre de 2020. La marge de BAIIA s'établissait à 16,5 %, en hausse comparativement à 14,5 %. Résultat net de 3,4 millions $ (ou 0,12 $ par action), en hausse comparativement au résultat net de 1,9 millions $ (ou 0,07 $ par action) enregistré au cours du deuxième trimestre de 2020.

Comptabilisation d'une subvention de 0,8 million $ du programme de Subvention salariale d'urgence du Canada (« SSUC »).

(« SSUC »). Rachat de 488 100 actions de la Société pour une contrepartie totale de 1,1 million en vertu du programme d'offre publique de rachat (« OPR ») dans le cours normal des activités.

Mary Chronopoulos a été nommée au poste de chef de la direction financière et de secrétaire corporatif de la Société; sa nomination a pris effet le 31 mai 2021.

"Il s'agit de notre sixième trimestre consécutif d'amélioration d'une année sur l'autre, de la rentabilité du BAIIA ajusté. Je crois que cette solide performance financière, combinée à notre croissance soutenue sur le marché américain de l'enveloppe et de nos activités d'emballage, démontrent la résilience de notre entreprise et le potentiel futur de notre stratégie de diversification," a déclaré Stewart Emerson, président et chef de la direction.

"La rentabilité de ce trimestre a été soutenue par notre capacité à rapidement mettre en place des augmentations de prix, afin de compenser la hausse rapide du coût des intrants, à extraire des synergies de notre plateforme d'enveloppes et à améliorer de façon continue l'efficacité de nos activités dans le carton plat. Ces dernières ont notamment bénéficié de la reprise du créneau des cosmétiques et de la beauté."

"À l'avenir, en tenant compte des opportunités de croissance disponibles dans l'industrie de l'emballage, nous continuerons de donner la priorité à l'affectation des capitaux dans le cadre de notre stratégie de croissance et de diversification. Afin de délivrer une valeur ajoutée à court terme, la Société entend également renouveler son plan de rachat d'actions,'' a conclu M. Emerson.

___________________________ 1

Aperçu du rendement au deuxième trimestre de 2021

Les ventes totales pour la période de trois mois close le 30 juin 2021 se sont établies à 51,8 millions $, une augmentation de 4,1 millions $ ou 8,7 %, comparativement aux ventes du même trimestre de 2020.

Les ventes réalisées dans le secteur des enveloppes se sont établies à 35,2 millions $, une augmentation de 7,6 % ou 2,4 million $, comparativement aux ventes de 32,8 millions $ enregistrées au même trimestre de 2020.

Les ventes réalisées sur le marché canadien des enveloppes ont augmenté de 1,0 million $, ou 4,5 %, pour s'établir à 23,2 millions $. Les prix de vente moyens ont augmenté de 9,4 %, comparativement à ceux de la même période de l'exercice précédent, principalement en raison de l'augmentation des prix mise en place rapidement pour atténuer la hausse du coût des intrants due à l'inflation, et d'un changement dans le portefeuille de produits vendus. Cette hausse a cependant été atténuée en partie par une diminution du volume d'enveloppes de 4,5 % attribuable au déclin de longue durée qui affecte ce marché. Les derniers résultats publiés par la Société canadienne des postes font état d'une diminution de 6,9 % du volume de courrier commercial comparativement à l'exercice précédent 2 , en raison de la pandémie de COVID-19 et de l'utilisation croissante de solutions de rechange numériques par les entreprises.

, en raison de la pandémie de COVID-19 et de l'utilisation croissante de solutions de rechange numériques par les entreprises. Les ventes tirées du marché américain des enveloppes se sont établies à 12,0 millions $, une augmentation de 14,1 % ou 1,4 million $, comparativement aux ventes du deuxième trimestre de 2020, qui atteignaient 10,6 millions $. Le nombre d'unités vendues a augmenté de 28,7 %, une hausse attribuable aux efforts déployés par la Société pour accroître la pénétration du marché américain des enveloppes et à une reprise économique découlant de l'amélioration de la situation sanitaire liée à la COVID-19 au deuxième trimestre de 2021. Les prix de vente moyens en dollars canadiens ont diminué de 11,3 %, principalement en raison de l'incidence négative liée à la conversion de devises. À titre de référence, les derniers résultats publiés par le United States Postal Service font état d'une augmentation de 1,1 % du volume de courrier « First-Class Mail » au cours de leur troisième trimestre clos le 30 juin 20213.

Les ventes réalisées dans le secteur des produits d'emballage et des produits spécialisés se sont établies à 16,6 millions $, une augmentation de 11,1 %, ou 1,7 million $, comparativement aux ventes du même trimestre de 2020. Cette augmentation est principalement attribuable à l'apport généré par l'acquisition de Vista Graphic Communications, LLC (« Vista »), conclue le 8 mars 2021. Les ventes de produits d'emballage et de produits spécialisés représentaient 32,0 % des ventes de la Société pour le trimestre, soit une augmentation comparativement à 31,3 % pour la même période de l'exercice précédent.

Le BAIIA et le BAIIA ajusté se sont établis à 8,6 millions $, ce qui représente des hausses respectives de 24,1 % et de 24,2 %, comparativement au BAIIA et au BAIIA ajusté du deuxième trimestre de 2020, qui se sont établis à 6,9 millions $. Cette augmentation est attribuable à l'augmentation des volumes de ventes dans les deux secteurs d'activité, à des gains d'efficacité opérationnelle découlant du plan d'optimisation des coûts et à la comptabilisation de subventions de 0,9 million $. La marge de BAIIA ajusté a augmenté pour s'établir à 16,5 % des ventes, comparativement à 14,5 % pour le même trimestre en 2020. En excluant la contribution des subventions, la marge de BAIIA ajusté s'établissait à 14,9 % des ventes au deuxième trimestre de 2021.

Pour le secteur des enveloppes, le BAIIA ajusté s'est établi à 6,3 millions $, soit une augmentation de 10,6 %, ou 0,6 million $, comparativement à 5,7 millions $ au deuxième trimestre de 2020. La rentabilité opérationnelle des activités canadiennes des produits d'enveloppe s'est améliorée en raison de l'augmentation du volume des ventes et des gains d'efficacité opérationnelle découlant de l'optimisation des coûts. Exprimé en pourcentage des ventes sectorielles, le BAIIA ajusté provenant du secteur des enveloppes a atteint 18,0 %, en hausse comparativement à 17,5 % pour la même période en 2020.

Pour le secteur des produits d'emballage et des produits spécialisés, le BAIIA ajusté s'est établi à 2,4 millions $, soit une augmentation de 20,6 %, ou 0,4 million $, comparativement à 2,0 millions $ pour le deuxième trimestre de 2020, principalement en raison de l'apport généré par l'acquisition de Vista. Exprimé en pourcentage des ventes sectorielles, le BAIIA ajusté provenant des activités de produits d'emballage et de produits spécialisés a atteint 14,5 %, comparativement à 13,3 % pour la même période en 2020.

Le solde de l'écart provient principalement de la contribution de la SSUC.

Le résultat net et le résultat net ajusté pour la période de trois mois close le 30 juin 2021 ont atteint 3,4 millions $ (ou 0,12 $ par action), comparativement à un résultat net de 1,9 millions $ (ou 0,07 $ par action) pour la même période en 2020.

Aperçu du rendement du premier semestre de 2021

Les ventes totales pour la période de six mois close le 30 juin 2021 se sont établies à 105,4 millions $, une augmentation de 5,3 % comparativement à 100,1 millions $ pour la période de six mois close le 30 juin 2020.

Les ventes réalisées dans le secteur des enveloppes se sont établies à 73,5 millions $, une augmentation de 2,2 %, comparativement aux ventes de 71,9 millions $ enregistrées à la même période de 2020.

Les ventes tirées du marché canadien des enveloppes se sont établies à 49,4 millions $, une augmentation de 1,0 million $, ou 1,9 %, comparativement aux ventes enregistrées pour la période de six mois close le 30 juin 2020, qui atteignaient 48,4 millions $. Les prix de vente moyens ont augmenté de 3,4 %, principalement en raison des augmentations de prix mises en place au cours du deuxième trimestre de 2021; cette hausse a été partiellement compensée par une baisse de volume de 1,4 % due au déclin de longue durée du marché des enveloppes, atténué par l'apport généré par l'acquisition d'Enveloppe Royal, conclue au cours du premier trimestre de 2020.

Les ventes tirées du marché américain des enveloppes se sont établies à 24,1 millions $, une augmentation de 2,8 %, ou 0,6 million $, comparativement aux ventes enregistrées durant la même période en 2020, qui atteignaient 23,5 millions $. Le nombre d'unités vendues a augmenté de 11,8 %, en raison des efforts déployés par la Société pour accroître la pénétration du marché américain des enveloppes et de la reprise économique découlant de l'amélioration de la situation sanitaire liée à la COVID-19 au deuxième trimestre. Cette augmentation a été atténuée par une baisse des prix de ventes moyens en dollars canadiens de 8,1 %, due principalement à une incidence négative liée à la conversion de devises.

Les ventes tirées du secteur des produits d'emballage et des produits spécialisés se sont établies à 31,9 millions $, une augmentation de 3,7 millions $, ou 13,2 %, comparativement aux ventes de la même période en 2020, qui atteignaient 28,2 millions $. L'augmentation des ventes est attribuable à l'acquisition de Vista, conclue en mars 2021, ainsi qu'à l'augmentation des ventes d'emballages en carton plat et d'emballages destinés au commerce électronique.

Le BAIIA a augmenté de 23,1 % pour atteindre 17,9 millions $ pour la période de six mois close le 30 juin 2021, comparativement à un BAIIA de 14,6 millions $ pour la même période en 2020. Le BAIIA ajusté s'est établi à 18,1 millions $, soit une augmentation de 18,9 %, comparativement à 15,2 millions $ pour le premier semestre de l'exercice précédent, en raison d'une augmentation du volume de ventes dans les deux secteurs d'activité, des gains d'efficacité opérationnelle découlant de l'optimisation des coûts, des améliorations apportées aux activités de fabrication de boites pliantes et de la comptabilisation de subventions totalisant 1,6 million $. La marge de BAIIA ajusté a augmenté pour s'établir à 17,2 % des ventes, comparativement à 15,2 % pour la même période en 2020. En excluant la contribution des subventions, la marge de BAIIA ajusté s'établissait à 15,7 % des ventes.

Pour le secteur des enveloppes, le BAIIA ajusté s'est établi à 13,6 millions $, soit une augmentation de 7,6 %, ou 0,9 million $, comparativement à 12,7 millions $ pour la même période en 2020. La rentabilité opérationnelle des activités canadiennes des produits d'enveloppe s'est améliorée en raison de l'augmentation du volume des ventes et des gains d'efficacité opérationnelle découlant de l'optimisation des coûts. Exprimé en pourcentage des ventes sectorielles, le BAIIA ajusté provenant du secteur des enveloppes a atteint 18,5 %, en hausse comparativement à 17,6 % pour la même période en 2020.

Pour le secteur des produits d'emballage et des produits spécialisés, le BAIIA ajusté s'est établi à 4,9 millions $, soit une augmentation de 47,5 %, ou 1,6 million $, comparativement à 3,3 millions $ pour la même période en 2020, principalement en raison des gains d'efficacité opérationnelle de la division de carton plat et de l'apport généré par l'acquisition de Vista. Exprimé en pourcentage des ventes sectorielles, le BAIIA ajusté provenant du secteur des produits d'emballage et des produits spécialisés s'est établi à 15,2 %, en hausse comparativement à 11,7 % pour la même période en 2020, ce qui correspond à l'amélioration progressive de la marge constatée tout au long de l'exercice 2020 en raison des gains d'efficacité opérationnelle.

Le solde de l'écart provient principalement de la contribution de la SSUC, qui a été contrebalancée par un écart de change défavorable au cours du premier semestre de 2021, comparativement à la même période en 2020.

Le résultat net pour la période de six mois close le 30 juin 2021 a atteint 7,5 millions $ (ou 0,27 $ par action), comparativement à un résultat net de 4,5 millions $ (ou 0,16 $ par action) pour la même période en 2020. Le résultat net ajusté pour la période de six mois close le 30 juin 2021 a atteint 7,6 millions $ (ou 0,27 $ par action), comparativement à un résultat net ajusté de 4,9 millions $ (ou 0,18 $ par action) pour la même période en 2020.

Des flux de trésorerie nets de 9,4 millions $ ont été générés par les activités d'exploitation au cours de la période de six mois close le 30 juin 2021, comparativement à 18,9 millions $ pour la même période en 2020. Cet écart est attribuable à une variation nette négative de la fluctuation des éléments du fonds de roulement.



AFFECTATION DES CAPITAUX

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPR »)

Au cours du deuxième trimestre de 2021, la Société a acheté 488 100 actions ordinaires, aux fins d'annulation en vertu de l'OPR, pour une contrepartie totale de 1 106 683 $. Durant la période de six mois de 2021, la Société a racheté 710 000 actions ordinaires pour une contrepartie totale de 1 580 570 $. Après la fin de la période, 128 100 actions supplémentaires ont été achetées pour annulation pour une contrepartie totale de 301 820 $.

La Société prévoit renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités, qui arrivera à échéance le 16 août 2021.

CORPORATIF

Nomination d'un chef de la direction financière

Mary Chronopoulos a été nommée au poste de chef de la direction financière et de secrétaire corporatif de Supremex; sa nomination a pris effet le 31 mai 2021. Mme Chronopoulos est une dirigeante financière hautement accomplie qui compte plus de vingt ans d'expérience dans le domaine de la finance auprès de grandes sociétés des secteurs privé et public. Avant de se joindre à Supremex, elle était chef de la direction financière d'Énergir, une société diversifiée du secteur énergétique ayant des revenus de plus de 2,5 milliards de dollars. Mme Chronopoulos a aussi occupé divers postes de direction en finances auprès de plusieurs grandes entreprises de détail et d'importantes sociétés de biens emballés pour la vente au détail, y compris le Groupe BMR, le Groupe Aldo et Saputo. Mme Chronopoulos détient le titre de CPA, CMA et elle possède une maitrise en administration des affaires de l'École de gestion John-Molson.

Sommaire de la situation financière et des sources de financement

À la suite des améliorations récentes de la situation épidémiologique, les gouvernements fédéraux, provinciaux, d'États et locaux à travers l'Amérique du Nord ont commencé progressivement à lever les mesures de santé publique. Bien que ces récents évènements soient très encourageants, l'incertitude demeure quant à la durée et à l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur les activités de la Société et sur le contexte économique mondial.

Au deuxième trimestre de 2021, la Société a connu une reprise de la demande de la part de certains réseaux de revendeurs, qui avaient été plus touchés par la pandémie de COVID-19 et par les mesures de confinement en vigueur au cours des trimestres précédents. Toutefois, à l'heure actuelle, la Société n'est toujours pas en mesure d'estimer la durée et l'ampleur de la pandémie et des répercussions économiques qui s'ensuivront. Afin de continuer à atténuer tout effet persistant de la pandémie de COVID-19 sur les activités et les résultats financiers de la Société, la direction poursuit sa gestion rigoureuse des dépenses d'exploitation et du fonds de roulement. En plus de ces mesures visant à préserver ses liquidités et à réduire ses coûts, la Société a comptabilisé des subventions totalisant la somme de 1,6 million $ provenant des programmes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) et de Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (« SUCL ») au premier semestre 2021.

Sommaire de l'information financière et mesures non conformes aux IFRS

Rapprochement du résultat net et du BAIIA ajusté

(en milliers de dollars) Périodes de trois mois closes le 30 juin Périodes de six mois closes le 30 juin

2021 2020 2021 2020 Résultat net 3 389 1 865 7 492 4 453 Impôts sur le résultat 1 206 569 2 593 1 624 Frais de financement nets 556 883 1 099 1 760 Amortissement des immobilisations corporelles 1 356 1 315 2 721 2 504 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 1 205 1 382 2 382 2 651 Amortissement des immobilisations incorporelles 845 881 1 659 1 589 BAIIA(1) 8 557 6 895 17 946 14 581 Frais d'acquisition liés aux acquisitions d'entreprise 5 -- 164 97 Ajustement de valeur sur stocks acquis par le biais d'une acquisition d'entreprise -- -- -- 555 BAIIA ajusté(1) 8 562 6 895 18 110 15 233 Marge du BAIIA ajusté (%) 16,5 % 14,5 % 17,2 % 15,2 %

(1) Se reporter à la définition du BAIIA et du BAIIA ajusté dans la section « Mesures non conformes aux IFRS ».

Rapprochement du résultat net et du résultat net ajusté

(en millions de dollars) Périodes de trois mois closes le 30 juin Périodes de six mois closes le 30 juin

2021 2020 2021 2020 Résultat net 3 389 1 865 7 492 4 453 Ajustements, nets d'impôt







Frais d'acquisition liés aux acquisitions d'entreprise 4 -- 122 72 Ajustement de valeur sur stocks acquis par le biais d'une acquisition d'entreprise -- -- -- 411 Résultat net ajusté (1) 3 393 1 865 7 614 4 936

(1) Se reporter à la définition du résultat net ajusté dans la section « Mesures non conformes aux IFRS ».

Mesures non conformes aux IFRS : Définition du BAIIA, du BAIIA ajusté et du résultat net ajusté

Les références au « BAIIA » désignent le résultat avant frais de financement, impôts sur le résultat, amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre de droits d'utilisation et des immobilisations incorporelles. Les références au « BAIIA ajusté » correspondent au BAIIA ajusté pour retirer les éléments significatifs qui ne font pas partis du cours normal des activités. Ces éléments significatifs incluent, entre autres, la charge de dépréciation des actifs, les dépenses de restructuration, l'ajustement de valeur des stocks acquis, les frais d'acquisition et les pertes (gains) sur disposition d'immobilisations corporelles et d'actifs au titre de droits d'utilisation. Les références au « résultat net ajusté » correspondent au résultat net dont les éléments énumérés précédemment ont été retirés, net d'impôts. Supremex estime que le BAIIA, le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté sont des mesures couramment utilisées par les lecteurs d'états financiers afin d'évaluer la capacité d'une entreprise de générer des flux de trésorerie provenant de ses activités d'exploitation et d'acquitter ses charges financières. Le BAIIA ajusté permet aux lecteurs d'évaluer les résultats de la Société sans l'effet d'éléments non récurrents, ce qui lui permet d'évaluer les activités courantes et de mieux évaluer la rentabilité opérationnelle de la Société comparativement à l'exercice précédent.

Le BAIIA, le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté ne sont pas des mesures des résultats conformes aux IFRS et n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Par conséquent, le BAIIA, le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres entités. Les investisseurs sont avisés que le BAIIA, le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté ne doivent pas être considérés comme des mesures de remplacement du résultat net établi selon les IFRS comme indicateur du rendement de la Société.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, y compris, mais sans s'y limiter, des énoncés concernant le BAIIA, le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté et le rendement futur de Supremex ainsi que des énoncés ou des informations semblables sur les circonstances, les attentes, le rendement et les résultats futurs prévus. Les informations prospectives peuvent contenir des expressions comme prévoir, présumer, croire, devoir, viser, avoir l'intention de, s'attendre à, pouvoir, entendre et chercher à, éventuellement employées au futur ou au conditionnel. Ces informations ont trait aux évènements futurs ou au rendement futur et reflètent les hypothèses, les attentes et les estimations actuelles de la direction à propos de la croissance, des résultats d'exploitation, du rendement, des perspectives et des occasions futures de l'entreprise, de la conjoncture économique canadienne et de la capacité de l'entreprise d'attirer et de conserver des clients. L'information prospective est fondée sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction ainsi que sur l'information disponible pour Supremex à la date du présent communiqué de presse. Ces hypothèses, attentes et estimations sont abordées tout au long du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et dans la Notice annuelle de la Société datée du 31 mars 2021. Supremex met en garde contre le fait que ces hypothèses pourraient ne pas se réaliser et que les conditions économiques actuelles, y compris toute l'incertitude actuelle résultant de la crise sanitaire de la COVID-19 et de ses répercussions plus larges sur l'économie mondiale, rendent ces hypothèses, bien que jugées raisonnables au moment où elles ont été faites, sujettes à une plus grande incertitude.

Les informations prospectives sont assujetties à certains risques et à certaines incertitudes. Elles ne devraient pas être lues comme étant des garanties de résultats ou de rendement futurs et les résultats réels pourraient différer de manière importante des conclusions, des prévisions ou des projections énoncées dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres : la crise sanitaire mondiale, les cycles économiques, la diminution de la consommation d'enveloppes, l'augmentation de la concurrence, la croissance par acquisition, la dépendance sur le personnel clé, l'augmentation du coût des matières premières, la fluctuation des taux de change, les inquiétudes concernant la protection de l'environnement, la disponibilité des fonds, les risques de crédit liés aux créances clients, la fluctuation des taux d'intérêt, le risque éventuel de litige, les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés, la cybersécurité et la protection des données et l'absence de garantie de verser des dividendes. En outre, les risques et les incertitudes découlant de la pandémie de la COVID-19 qui pourraient entrainer des résultats différents de ceux attendus comprennent, sans s'y limiter : les mesures gouvernementales éventuelles, les changements de comportement et de demande des consommateurs, les changements des exigences des clients, les perturbations des fournisseurs et de la chaîne d'approvisionnement de la Société, la disponibilité du personnel et l'incertitude quant à l'étendue et à la durée de la pandémie. Ces risques et ces incertitudes sont abordés tout au long du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et, en particulier dans les « Facteurs de risque ». Par conséquent, la Société ne peut garantir que les énoncés prospectifs ou les informations prospectives se concrétiseront. Les lecteurs ne devraient pas se fier indument à ces informations prospectives, sauf s'ils sont tenus de le faire en vertu des lois applicables en matière de valeurs mobilières. La Société décline expressément toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou autrement.

Le rapport de gestion et les états financiers sont accessibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur le site Web de Supremex.

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor. Supremex compte 11 installations manufacturières réparties dans quatre provinces au Canada et trois installations manufacturières aux États-Unis, et emploie environ 845 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits d'enveloppe et d'emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, de distributeurs, d'organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions.

Pour plus d'information, visitez www.supremex.com.

