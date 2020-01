Support de la FQCQ aux actions du gouvernement du Québec afin de rendre les activités de tourisme de nature et d'aventure plus sécuritaires

MONTRÉAL, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération Québécoise des Clubs Quads accueille favorablement la décision du Ministère du Tourisme de rendre obligatoire la formation des guides pour véhicules hors-route et des touristes qui en font la location auprès d'une entreprise.

Il est très important que les entreprises de tourisme et d'aventure se conforment à l'accréditation « Qualité-Sécurité » d'Aventure Écotourisme Québec afin d'éviter qu'une tragédie comme celle survenue il y a deux jours au Saguenay-Lac-Saint-Jean ne se reproduise.

La Fédération supportera Aventure Écotourisme Québec pour qu'elle puisse mener à bien les démarches de certification auprès de nouvelles entreprises. La Fédération collaborera avec le Ministère du Tourisme et Aventure Écotourisme Québec à la mise en place de la formation donnée aux guides.

La Fédération Québécoise des Clubs Quads est mandataire du gouvernement en formation de cours conduite de véhicules hors route. Nous formons plus de 1 600 conducteurs par année et ne pouvons que saluer cette initiative de Tourisme Québec afin de rendre plus sécuritaire tant l'activité quad que motoneige en resserrant les règles qui entourent notre activité très populaire pour des amateurs d'ici et d'ailleurs qui viennent vivre une expérience dans une nature et des espaces très prisés.

Ce qui est arrivé mardi au Saguenay-Lac-Saint-Jean est une tragédie pour toute l'industrie, nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes, soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour travailler de concert avec le gouvernement pour assurer davantage la sécurité en matière de véhicules hors route.

À propos de la FQCQ

La Fédération Québécoise des Clubs Quads est un organisme sans but lucratif fondée en 1985. Elle compte un regroupement de 116 clubs de quadistes, lesquels regroupent plus de 56 000 membres. La mission de la FQCQ, de ses clubs affiliés et de leurs 3 200 bénévoles est d'encadrer et de structurer la pratique sécuritaire du motoquad et de l'autoquad de façon à respecter la faune et l'environnement et de voir à une signalisation adéquate. La FQCQ fait également la promotion touristique internationale du réseau de sentiers provincial.

