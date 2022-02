SuperTurbo Technologies Inc. et Linamar Corporation annoncent une entente exclusive de fabrication et d'approvisionnement pour la mise à l'essai et la production d'une nouvelle technologie appelée SuperTurbo(MC)

Le SuperTurboMC améliore le rendement des moteurs à combustion interne, diminue les coûts et réduit les émissions nocives

LOVELAND, Colorado, 8 février 2022 /CNW/ -- Les entreprises SuperTurbo Technologies Inc. (« SuperTurbo ») et Linamar Corporation (« Linamar ») ont annoncé aujourd'hui qu'elles avaient conclu une entente exclusive pour lancer SuperTurboMC, une technologie transformationnelle, sur le marché. Le SuperTurboMC améliore l'efficacité des moteurs à combustion interne fonctionnant au diesel, à l'hydrogène et au gaz naturel, tout en réduisant considérablement les émissions nocives. McLaren Engineering, une division de Linamar, produira des prototypes pour les contrôles de ténacité. Une fois ces contrôles terminés avec succès, Linamar fabriquera et mettra à l'essai le SuperTurboMC destiné au marché mondial.

Le SuperTurboMC est un turbocompresseur à commande entièrement mécanique qui fournit une suralimentation « sur demande » aux moteurs à combustion interne, ce qui permet de contrôler et d'équilibrer avec précision la pression de suralimentation et le rapport air-carburant. SuperTurbo prend en charge des moteurs de 7 à 16 litres pour les applications liées aux marchés de la construction et des autoroutes, qui sont visés par une réglementation sur les émissions de gaz à effet de serre de plus en plus stricte exigeant l'utilisation de systèmes de contrôle du débit d'air de pointe. Les principaux fabricants mondiaux d'équipement moteur d'origine manifestent toujours beaucoup d'intérêt pour le SuperTurboMC comme composant clé dans leur architecture des moteurs de nouvelle génération afin d'assurer la conformité aux exigences en matière d'émissions des normes China VII et Euro 7 et du California Air Resource Board (CARB) de la California Environmental Protection Agency pour 2024-2027.

« Le partenariat de SuperTurbo et de Linamar permet à notre entreprise de se rapprocher encore un peu plus de la commercialisation d'une technologie qui peut réduire considérablement les émissions, accroître le rendement des moteurs et diminuer les coûts en carburant par rapport aux technologies de suralimentation des moteurs concurrentes, a déclaré Mark Herbst, chef de la direction de SuperTurbo. Linamar est une entreprise de fabrication de calibre mondial et un partenaire idéal pour notre entreprise puisqu'elle est sur le point de passer à l'étape cruciale de la mise en marché d'un produit prêt à être commercialisé. Nous sommes impatients de tirer parti des vastes ressources mondiales de Linamar afin de fabriquer et de lancer de nouveaux produits à l'échelle mondiale. »

« Nous sommes ravis de nous associer à SuperTurbo afin de produire des prototypes destinés à contrôler la ténacité de leur produit révolutionnaire qui réduit considérablement les émissions des moteurs à combustion interne fonctionnant à l'hydrogène, au diesel et au gaz naturel, tout en atteignant des niveaux de productivité plus élevés et en diminuant le coût du cycle de vie pour le marché des véhicules commerciaux routiers et non routiers. Nous considérons le produit SuperTurbo comme un chef de file dans la mise en marché de cette technologie qui aura un impact positif sur notre environnement », a déclaré Linda Hasenfratz, chef de la direction de Linamar.

En plus du partenariat avec Linamar, SuperTurbo a récemment annoncé qu'elle avait achevé avec succès sa collaboration avec AVL List GmbH (« AVL ») qui avait pour objet d'étudier les possibilités de réduction des émissions de carbone du moteur à combustion interne à hydrogène (H 2 ICE). En se concentrant plus particulièrement sur les applications pour véhicules commerciaux, le SuperTurboMC a fait preuve de sa capacité à optimiser la sonde lambda pour réduire les émissions de NOx du moteur à moins de 1 à 2 g/kWh sur la majeure partie de l'autonomie, augmentant ainsi son efficacité jusqu'à 4 % tout en conservant des cycles transitoires rapides comparables à ceux des moteurs de type diesel.

À propos de SuperTurbo Technologies, Inc.

SuperTurbo Technologies Inc. se spécialise dans la conception, le développement et la commercialisation de turbocompresseurs SuperTurboMC pour les véhicules commerciaux destinés aux marchés de la construction et des autoroutes. Le SuperTurboMC est un turbocompresseur à commande mécanique qui permet aux fabricants de moteurs de contrôler la poussée et le débit d'air vers le moteur afin d'optimiser les performances et les émissions à tous les points de fonctionnement. Parmi d'autres avantages figurent l'efficacité du cycle transitoire, les économies de carburant, la récupération d'énergie dans les gaz d'échappement par la composition, la réduction des particules, le démarrage à froid/faible émission de NOx, la réduction de la taille du moteur, la réduction de la vitesse et le freinage amélioré du moteur. Pour en savoir plus, visitez le site www.superturbo.net.

À propos de Linamar

Linamar Corporation (TSX : LNR) est une entreprise de fabrication de premier plan qui, grâce à la technologie de pointe et à une solide expertise, crée des solutions qui propulsent les véhicules, le mouvement, le travail et l'avenir. La Société comprend deux segments d'exploitation, l'industrie et la mobilité, qui sont tous les deux des chefs de file mondiaux en matière de solutions de fabrication et des développeurs de produits de haute technicité de classe mondiale. Le segment de l'industrie comprend Skyjack et MacDon. Skyjack fabrique des plateformes élévatrices à ciseaux, des estacades et des chariots à flèche télescopiques pour l'industrie des plateformes de travail en hauteur. MacDon fabrique des têtes de tutoleuse et des éoliennes autopropulsées pour le secteur de la récolte agricole. Le segment de la mobilité est subdivisé en trois groupes régionaux : l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique. Au sein du segment de la mobilité, les groupes régionaux sont des opérations verticalement intégrées qui combinent une expertise dans le moulage, le forgeage, l'usinage et l'assemblage de métaux légers pour les marchés mondiaux des véhicules électriques et traditionnels. Les produits du segment de la mobilité sont axés sur les composants et les systèmes des nouvelles chaînes de traction à haut rendement énergétique, des carrosseries et des châssis, des lignes d'arbres de transmission, des moteurs et des systèmes de transmission de ces véhicules. McLaren Engineering fournit des services de conception, de développement et d'essai au segment de la mobilité. Linamar compte 26 000 employés répartis dans 60 sites de fabrication, 12 centres de R-D et 25 bureaux de vente situés dans 17 pays d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Europe et d'Asie, qui ont généré 7,4 milliards de ventes en 2019. Pour en savoir plus sur Linamar Corporation et ses produits et services de pointe, visitez www.linamar.com ou suivez-nous sur Twitter à l'adresse @LinamarCorp.

