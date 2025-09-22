LAS VEGAS, 22 septembre 2025 /CNW/ - Lors du salon RE+ 25, Sunwoda (code boursier : 300207), fournisseur mondial de solutions de stockage d'énergie pour tous les scénarios, a dévoilé deux cellules de stockage d'énergie révolutionnaires à grande capacité : les modèles 684Ah et 588Ah. Ces innovations phares renforcent davantage la position de Sunwoda en tant que chef de file des technologies de pointe en matière de batteries, conçues pour répondre aux besoins changeants du marché mondial du stockage d'énergie.

« Le lancement des cellules de stockage d'énergie 684Ah et 588Ah marque une étape importante dans l'innovation et le progrès continus de Sunwoda en matière de technologies de stockage d'énergie à grande capacité, a déclaré Sam Chen, directeur général de la division BESS à Sunwoda. Notre entreprise s'engage à mettre en place un portefeuille de produits matures et fiables qui répondent à divers scénarios d'application, afin d'offrir à nos clients une valeur ajoutée et un retour sur investissement accrus tout au long du cycle de vie. »

Conçue à l'aide d'une technologie d'empilement avancée, la cellule 684Ah atteint une densité énergétique supérieure à 440 Wh/L et intègre une séparation thermo-électrique avec une structure de dissipation thermique tridimensionnelle afin de garantir un fonctionnement sûr et stable. Conçue pour une longue durée de vie de plus de 20 ans, elle s'intègre de manière flexible dans des conteneurs de 10, 20 et 30 pieds. Sa conception haute densité réduit l'utilisation de conteneurs de 27 %, raccourcit le temps d'assemblage, diminue les coûts et réduit le coût actualisé de l'électricité de 8 %, améliorant ainsi la vitesse de déploiement et la rentabilité globale. La production en série est prévue pour le quatrième trimestre 2025, ce qui garantit une capacité suffisante pour répondre à la demande du marché.

La cellule 588Ah utilise une technologie d'enroulement éprouvée, améliorée par une innovation à faible perte de lithium, qui prolonge la durée de vie à 10 000 cycles à un état de santé de 70 % et permet plus de 20 ans de fonctionnement fiable. Grâce à un rendement énergétique de 96,5 %, une sécurité électrolytique avancée et une conception de ventilation directionnelle, elle garantit une stabilité et une rentabilité à long terme.

En tant que chef de file mondial des technologies intégrées dans le domaine des énergies nouvelles, Sunwoda s'est classée parmi les 10 premiers fournisseurs mondiaux de cellules de stockage d'énergie au premier semestre 2025 et a été reconnue par BloombergNEF comme un fabricant de stockage d'énergie de niveau 1. La société continue d'étendre sa présence internationale dans le domaine de la fabrication, avec des sites de production en Chine, en Thaïlande, en Hongrie et dans d'autres pays, garantissant ainsi un soutien localisé, efficace et fiable à la chaîne d'approvisionnement pour les marchés du monde entier.

Les nouvelles cellules 684Ah et 588Ah de Sunwoda lui permettront de renforcer encore son engagement en faveur du développement de solutions de stockage d'énergie à grande capacité et de la transition vers un avenir énergétique plus durable.

À propos de Sunwoda

Fondée en 1997, Sunwoda Electronic Co., Ltd. est entrée en bourse à la Bourse de Shenzhen (code boursier : 300207) en 2011 et a réussi à coter ses GDR à la Bourse suisse en 2022, ce qui en fait une entreprise de premier plan dans le domaine mondial des batteries lithium-ion.

En près de 30 ans d'engagement et d'innovation, Sunwoda a non seulement consolidé son leadership dans la technologie des batteries lithium-ion avec des solutions de pointe, mais a également connu un succès commercial remarquable, s'imposant comme un champion caché dans le secteur des batteries 3C, se classant parmi les 10 premières entreprises mondiales en matière d'installations de batteries électriques, d'expéditions de cellules de stockage d'énergie et d'expéditions de systèmes de stockage d'énergie, et figurant au classement Bloomberg des fabricants de systèmes de stockage d'énergie de niveau 1.

